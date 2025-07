Il maltempo non ferma il Pride a Rimini, migliaia sul lungomare

Grande partecipazione alla parata sul Parco del Mare tra musica, istituzioni e messaggi civili

La parata del Rimini Summer Pride si è svolta lungo il Parco del Mare tra musica e momenti di riflessione sui diritti civili. L’edizione di quest’anno ha introdotto alcune novità, tra cui l’intitolazione a Marcella Di Folco della passeggiata sulla spiaggia che parte da piazzale Kennedy, la scritta “Rimini” realizzata con i colori della bandiera Rainbow sulla Palata e la distribuzione gratuita della rivista “Summer Pride Enigmistico”. Nonostante il maltempo, migliaia di persone hanno preso parte alla manifestazione.

Durante la parata sono stati affrontati temi centrali come il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, la tutela dei diritti delle persone trans – con particolare attenzione ai giovani – e la difesa della libertà di espressione in un contesto politico e sociale complesso. Non sono mancati riferimenti alle crisi internazionali, come il conflitto in Ucraina e la situazione a Gaza.

Il corteo, accompagnato da nove carri musicali e dal trenino delle Famiglie Arcobaleno, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, tra cui il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessora regionale Gessica Allegni, parlamentari come l’europarlamentare Alessandro Zan e il leader storico di Arcigay Franco Grillini.