Rimini suona e parla: la città diventa protagonista del podcast di Federica Piersimoni

100 poster e un codice QR per lanciare “Rimini, Bellezza Imperfetta”, il nuovo format che racconta il territorio da più angoli

Ti manca il mare?". Una domanda quasi filosofica, forse scontata, diciamolo, che però ha il vantaggio di avere già una soluzione. "Ascoltalo".

Guerrilla marketing. Rimini questa mattina s'è svegliata con il suono ovattato di una conchiglia, una città tapezzata di manifesti azzurro turchese e un mistero. Il colpevole? O meglio, l'autore? L'arcano è presto svelato. E' bastato inquadrare un codiceQR per scoprirlo. A pochi giorni dall'inizio della primavera, con il meteo ballerino che porta già con sé la voglia di sprofondare i piedi nudi nella sabbia, la blogger e influencer Federica Piersimoni ha deciso di lanciare la sua nuova campagna partendo dai muri della città: 100 poster, 100 affissioni pubbliche, dal Porto alla Marecchiese - per dire ai riminesi che ascoltando il suo nuovo podcast, oggi Rimini puoi sentirla, puoi annusarla, perfino viverla. Anche dal divano di casa, anche in ufficio. Anche quando le temperature suggerirebbero ancora la prudenza di un maglioncino sotto il giubbino primaverile. Basta cliccare su Spotify.

Rimini Bellezza Imperfetta. E' stato presentato come il primo vero podcast riminese, che ha provato a raccontare il territorio da più angoli, a più latitudini, mescolando spazio e tempo, progetti e ricordi. "Ho deciso di svelare la bellezza imperfetta della città in cui sono cresciuta", spiega lei, svelando implicitamente anche il titolo del format che in questi mesi ha provato a raccontare "gli anni spumeggianti di ieri e di oggi". Dalla ricostruzione della città dei sogni, con il direttore dei Musei di Rimini Alessandro Giovanardi e Nicola Gambetti di "Rimini Sparita" ad una città che balla e rincasa tardi, con la testimonianza degli storici deejay del Paradiso (da Gianni Morri a Max Padovani) e di Lucia Chiavari, pioniera del clubbing e volto femminile del Velvet. Fino al mondo della street art, alla leggenda di Eron, l'uomo che per due decenni si è raccontato sui muri di Rimini, fino ad arrivare ad esporre le proprie opere al Chelsea Art Museum di New York (nell'occasione in studio Luca Zamagni dell'associazione Palloncino Rosso).

Ad ogni puntata un racconto, scandito dalla voce appassionata di Federchicca, e una serie di ospiti speciali. "Restate con me – attacca lei ogni volta dopo una breve intro - Io sono Federica Piersimoni. Ho girato il mondo come nomade digitale, ma poi sono tornata a casa. Per raccontare questa terra a modo mio. "Rimini, Bellezza Imperfetta. Gli anni spumeggianti di ieri e di oggi" è una serie podcast di LaLaLand Srl con il Patrocinio del Comune di Rimini".

Breve spoiler: nella prossima puntata il focus si sposterà sulla moda, un viaggio evocativo su come Rimini ha influito nelle sue mille evoluzioni. Dal vintage agli outlet, da Casadei, Pollini e il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli a concept store innovativi come il Block60 di Riccione. Ospite Katia Bartolini di Dream Vision e la designer romagnola Cristina Savani. A questo punto, dopo che Federica ha deciso di comunicarlo anche ai muri della città – viene da chiederselo: chi saranno i suoi prossimi ospiti? E soprattutto: ci sarà una seconda stagione?