Rimini supera di nuovo i 7 milioni di presenze: il turismo torna ai livelli pre-Covid

La soddisfazione del sindaco in risposta ai dati Istat: "Non avveniva dal 2019"

Il sindaco di Rimini Sadegholvaad commenta con soddisfazione i dati Istat sull’andamento turistico del 2025: la città torna infatti a superare la soglia simbolica dei 7 milioni di pernottamenti, traguardo che mancava dal 2019, ultimo anno prima della pandemia.

Il commento del sindaco di Rimini

Con un + 1,2 per cento di incremento dei pernottamenti, è stata superata nel Comune capoluogo la soglia simbolica dei 7 milioni di presenze. Esattamente 7.167.669 . E questo non avveniva dall’anno 2019, ultimo anno pre-covid. Quindi la progressiva marcia per il recupero completo di quanto perduto in quel terribile biennio tocca un altro momento simbolicamente e sostanzialmente importante

Rimini, da gennaio a dicembre, fa segnare un + sia negli arrivi (+3,65% di turisti, + 1,7% italiani e + 7,93% di stranieri) che nei pernottamenti (+1,2% di presenze) su un 2024 che era stato a sua volta molto buono (e che si era chiuso con un + 2,8% di presenze e un + 1,7% di arrivi) e chiude il 2025 con 1.961.597 arrivi e 7.167.669 presenze (nel 2024 erano state 6.938.992). Il guadagno è di 228.677 pernottamenti in un anno.

Questi dati trovano indiretta conferma nell’incasso (provvisorio) dell’imposta di soggiorno, 13,85 milioni di euro, + 1,27 per cento rispetto al 2024

Importante anche il dato sugli arrivi che arriva a sfiorare i due milioni complessivi (1.961.597), una cifra superiore addirittura ai livelli pre pandemici e che dimostra l’immutata attrattività della destinazione Rimini

Superando i 7 milioni annui di pernottamenti, anche quest’anno Rimini si conferma al primo posto per presenze turistiche tra le città balneari del Paese

Rimini capoluogo raggiunge la quota di internazionalizzazione del 38,4% di pernottamenti stranieri. La media provinciale è del 24,4%

Su 4.548.667di pernottamenti esteri in provincia nell’arco dell’anno, ben 2.751.491 hanno soggiornato a Rimini (60,5 per cento). In altre parole, su dieci stranieri che arrivano nella provincia di Rimini, ben 6 soggiornano a Rimini

Boom di tedeschi (+5,91%) che si confermano primo mercato estero con 542.807 pernottamenti, significativa crescita dei flussi turistici dalla Polonia (+13,90% con 265.078 presenze), svizzeri con + 3,22% (195.780 presenze), austriaci (87.324 presenze +4,44%), mentre dal Regno Unito il balzo rispetto al 2024 è addirittura del 27,79% con 65.315 pernottamenti, a conferma dell’interesse per le nuove rotte aeroportuali.

Crescono i mesi cosiddetti ‘spalla’: aprile, maggio e giugno (a giugno le presenze salgono del +7,8% con 1.138.991 pernottamenti totali) d’oro, autunno trainato dalle fiere con il mese di ottobre record in provincia (+ 12,22% arrivi e +11,16% di presenze) e con il mese di dicembre con il segno + (14,92 arrivi e 7,92% di presenze)

Questo per rimanere nei macronumeri. La stagione 2025 alla fine fa segnare un + che non solo è simbolicamente importante (ri superata la soglia dei 7 milioni di pernottamenti) ma sostanzialmente interessante perchè viene in una stagione oggettivamente molto complessa per l’intero segmento balneare, alla prese con la contrazione dei consumi del mercato italiano, stretto tra inflazione e costi dell’energia. Riuscire a tenere e a continuare la crescita post Covid vuol dire che l’attrattività della destinazione rimane alta, pur alle prese con temi e criticità che riguardano non solo la riviera di Romagna ma l’intero comparto balneare del sistema Italia.

Se nel 2026 Rimini ha già preparato un palinsesto di eventi e occasioni di livello (dai concerti a Routes a Velocity alle fiere, ai congfressi, alle nuove rotte aeroportuali, alla Notte Rosa alle centinaia di eventi che praticamente dal primo gennaio si concludono il 31 dicembre successivo) quello che deve anche quest’anno germogliare è la consapevolezza che innovazione e investimenti, pubblici e privati allo stesso modo, sono alla base del successo. Consapevoli però che sono ancora da calcolare gli impatti, sia in negativo che in positivo, che avranno anche quest’anno le tensioni internazionali, con il loro strascico di incremento del costo della vita. Avremo modo di parlarne anche domani durante il consiglio tematico dedicato appunto al bilancio 2025 del turismo riminese.