Rimini supera i 6,2 milioni di pernottamenti: +5% nei primi otto mesi dell'anno

Agosto cresce dell'1,5% sul 2025. Il sindaco Sadegholvaad: "La crescita dei flussi aeroportuali ha garantito una presenza di ospiti stranieri evidente"

Rimini supera quota 6,2 milioni di pernottamenti nei primi otto mesi del 2026. È il dato, ancora parziale, registrato attraverso l'imposta di soggiorno dal Comune, che fotografa una crescita del 5,12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra gennaio e agosto sono stati conteggiati 6.290.062 pernottamenti, contro i 5.983.822 del 2025. Un numero destinato ancora a salire, visto che mancano all'appello i dati dei ritardatari. Il confronto con gli anni precedenti restituisce un quadro di crescita progressiva. Nel 2024 i pernottamenti nei primi otto mesi erano stati 5.849.522, mentre nel 2023 si erano fermati a 5.358.959.

A spingere il risultato sono stati soprattutto alcuni mesi. Maggio ha segnato un +21,35% rispetto allo stesso mese del 2025, mentre giugno è rimasto sostanzialmente stabile, con una variazione dello 0,001%. A luglio la crescita è stata del 6,92%, mentre agosto, sulla base dei dati disponibili al momento, registra un +1,5%. Numeri che per il sindaco Jamil Sadegholvaad hanno un riflesso diretto anche sulle risorse a disposizione del Comune. "È superfluo ricordare ancora una volta come i buoni riscontri in termini di presenze turistiche nei primi otto mesi del 2026 si riverberino sull'imposta di soggiorno", osserva il sindaco, sottolineando come queste risorse vengano poi utilizzate per "realizzare opere, migliorare i servizi e, come abbiamo visto anche quest'anno, organizzare eventi di portata nazionale e internazionale dal grande richiamo ed eco promozionale".

Ma, nella lettura dell'amministrazione, il dato più significativo riguarda soprattutto la componente internazionale del turismo. "Il dato che sta emergendo quest'anno in tutta la sua importanza è la crescita dei flussi aeroportuali", prosegue Sadegholvaad, spiegando che questi arrivi hanno garantito "per tutto l'anno, estate compresa, una presenza di ospiti stranieri evidente ad occhio nudo, in sensibile crescita rispetto agli anni passati". Una dinamica che, secondo il sindaco, spinge il Comune a proseguire sulla strada degli investimenti. "Questo ci stimola ancor più a investire sull'aeroporto, sull'innovazione dell'offerta balneare, sulla destagionalizzazione, sui grandi eventi, insieme pubblico e privati", conclude Sadegholvaad.