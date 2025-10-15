Rimini, Suv invade area pedonale dell'Arco d'Augusto: "fittone" sostituito, ma dubbi sulla sicurezza

Li avanza un nostro lettore: "Sono lì da mezzo secolo, possono essere abbattuti da suv o mezzi pesanti"

Lo scorso 29 settembre un Range Rover ha abbattuto uno dei "fittoni" che delimitano la zona pedonale sotto l'Arco d'Augusto di Rimini. Le immagini dell'incidente, provocato da un 65enne, al quale sono state contestate le relative violazioni del codice della strada, sono diventate virali sui social. Al momento il pilastro in pietra è stato sostituito, anche se, segnala un lettore, l'effetto ottico non è dei migliori. Ma a preoccupare è la condizione in cui si trovano gli altri "fittoni": "Sono lì da oltre mezzo secolo", segnala il lettore, preoccupato perché l'episodio del 29 settembre potrebbe ripetersi con altri mezzi pesanti. Viene quindi formulata una richiesta di intervento al Comune: "Sostituiscano gli orribili paracarri attuali e si mettano fittoni sia a difesa dell'Arco di Ottaviano Augusto sia della popolazione".