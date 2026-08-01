Rimini, tartaruga gigante trovata morta in spiaggia: è la seconda in una settimana

Due carcasse in sette giorni sulla stessa spiaggia

Diversi bagnanti hanno segnalato oggi, 1° agosto, intorno alle ore 16, la presenza di una tartaruga marina gigante morta, spiaggiata sul litorale all'altezza dei bagni 19/20 di Rimini.

Ad allertare le autorità è stato il bagnino, che ha contattato la Capitaneria di Porto, come riferito da un nostro collega presente sul posto.

L'esemplare, lungo circa un metro, appartiene alla specie Caretta caretta, una tartaruga marina protetta. Sul posto è stata allertata anche la Fondazione Cetacea di Riccione, che si occuperà del recupero della carcassa e degli accertamenti del caso.

Si tratta del secondo ritrovamento nel giro di una settimana: pochi giorni fa un'altra tartaruga era stata trovata morta poco più avanti, all'altezza del bagno numero 28. (Vedi articolo).

Aggiornamento:

Verso le ore 17 è intervenuta sulla spiaggia la Guardia Costiera, che ha effettuato tutti i rilievi fotografici e video della carcassa dell'animale, provvedendo successivamente a trasmettere il materiale alla Fondazione Cetacea di Riccione.

Più tardi è giunto sul posto un operatore di Hera, munito di un sacco di colore verde e di una mascherina, che ha provveduto alla rimozione e al trasporto della carcassa dell'animale.