Tartaruga morta rinvenuta sulla spiaggia del bagno 28 di Rimini: "Mareggiate, caldi: capita di frequente"

Martina Monticelli di Fondazione Cetacea: "Ogni anno abbiamo una media di 60 recuperi di tartarughe ferite"

Una tartaruga marina caretta caretta è stata ritrovata senza vita questa mattina (24 luglio), sulla spiaggia del bagno 28 di Rimini. L'animale era in avanzato stato di decomposizione. "In questo periodo, soprattutto dopo forti mareggiate, è normale trovare diverse carcasse. I caldi e le alte temperature, poi le mareggiate: capita di frequente, è una panoramica che riscontriamo ogni estate, è un po' il normale ciclo di questi animali. Dalle carcasse, a meno che siano in buono stato, è difficile capire il motivo del decesso", spiega Martina Monticelli della Fondazione Cetacea, che ogni anno recupera circa 60 tartarughe ferite. "In estate c'è un calo, perché ad agosto c'è il fermo pesca. Capita spesso che durante le pesca a strascico vengano ferite delle tartarughe. In genere non abbiamo rilevanti segnalazioni di impatti e incidenti contro imbarcazioni ed eliche. Ha un maggiore impatto la pesca", evidenzia Monticelli. Le tartarughe ferite vengono recuperate e curate nella struttura della Fondazione Cetacea, poi rilasciate in mare. Attualmente sono dieci quelle monitorate dal personale. Il prossimo rilascio è in programma mercoledì prossimo (29 luglio), nella spiaggia davanti al centro, in viale Canova.