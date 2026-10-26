Rimini, tassa di soggiorno: esenzioni più ampie per le persone con disabilità

Parere favorevole delle Commissioni al nuovo regolamento. Cambiano le regole per le locazioni brevi e si amplia l'utilizzo delle risorse, anche per rifiuti e sicurezza urbana

Più persone con disabilità potranno beneficiare dell'esenzione dall'imposta di soggiorno. È una delle principali novità contenute nell'aggiornamento del regolamento comunale, che ha ricevuto il parere favorevole della I e della V Commissione consiliare. La proposta passerà ora al voto del Consiglio comunale.

L'esenzione, finora prevista per gli invalidi civili al 100%, sarà estesa anche alle persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104, ai cittadini con sordità civile o cecità totale e ai titolari della Carta europea della disabilità valida con la lettera "A". Il beneficio potrà riguardare anche un accompagnatore, se alla persona assistita è riconosciuta l'indennità di accompagnamento.

Il nuovo testo chiarisce inoltre l'applicazione dell'imposta ai condhotel e conferma l'obbligo per chi gestisce locazioni brevi tramite portali online di comunicare al Comune i pernottamenti e le somme riscosse dagli intermediari.

Cambiano anche le possibilità di utilizzo del gettito: oltre a turismo, cultura, ambiente e servizi pubblici locali, le risorse potranno finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e gli interventi di sicurezza urbana. Dal 2027, inoltre, le sanzioni per le violazioni relative alla dichiarazione saranno calcolate sull'imposta non versata. Nella stessa seduta le Commissioni hanno espresso parere favorevole anche alla convenzione tra Rimini, Santarcangelo, Atersir e Hera per l'estensione della rete fognaria in via Baracchi e via Corpolò Fossatone, e all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2027-2032. Entrambi i provvedimenti saranno esaminati dal Consiglio comunale.