Rimini, tenta di imbarcarsi con passaporto falso: arrestato all’aeroporto “Fellini”

Un 36enne cinese fermato dalla Polizia di Frontiera mentre cercava di volare a Londra con un documento contraffatto

Sabato 13 giugno, all’aeroporto “Fellini” di Rimini, la Polizia di Frontiera Aerea ha arrestato un uomo che aveva tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Londra utilizzando un passaporto contraffatto.

Il protagonista della vicenda è un cittadino cinese di 36 anni che, durante i controlli di sicurezza nello scalo riminese, ha esibito un documento apparentemente rilasciato dalle autorità della Corea del Sud. Gli agenti specializzati nel controllo dei falsi documentali hanno però riscontrato diverse anomalie nei dispositivi di sicurezza del passaporto.

Gli approfondimenti tecnici successivi, svolti negli uffici della Polizia di Frontiera, hanno confermato che il documento era falsificato. L’uomo è stato quindi identificato come cittadino della Repubblica Popolare Cinese, risultato privo di valido titolo per l’espatrio verso il Regno Unito e irregolare sul territorio nazionale.

Il passeggero è stato arrestato con l’accusa di possesso e utilizzo di documento valido per l’espatrio contraffatto. Il passaporto è stato sequestrato.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, nella mattinata successiva l’uomo è comparso davanti al giudice del Tribunale di Rimini per il rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e l’imputato è stato poi affidato all’Ufficio Immigrazione della Questura per le procedure di espulsione dal territorio italiano.

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la provenienza del documento falso e verificare l’eventuale coinvolgimento di reti specializzate nella produzione e nel traffico di documenti contraffatti.