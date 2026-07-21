Rimini, tenta di pagare con una carta di credito rubata: arrestato 44enne

La carta era stata rubata all'interno di un'auto

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Rimini Porto con l’accusa di utilizzo indebito di una carta di credito risultata rubata.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione della Centrale Operativa, che ha indirizzato i militari in un esercizio commerciale di via Destra del Porto, dove il 44enne, cittadino marocchino senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, stava tentando di effettuare un pagamento con la tessera.

Gli accertamenti hanno permesso di verificare che la carta era stata sottratta da un’autovettura a Rimini nella notte del 19 luglio. La tessera è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Proseguono le indagini per ricostruire l’intera vicenda e individuare un eventuale complice.