Rimini: tenta il colpo in via dell'Abete, cade e si rompe la caviglia

Ferito e denunciato per tentato furto

Ha riportato la frattura di una caviglia l'uomo che, nella tarda serata di mercoledì, è precipitato da un edificio in via dell'Abete, a Rimini, mentre, secondo una prima ricostruzione, stava tentando di introdursi in un appartamento per commettere un furto.

L'episodio si è verificato intorno alle 23.30. Stando agli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia di Stato, il presunto ladro si sarebbe arrampicato sull'edificio con l'intenzione di entrare in un'abitazione. Per cause ancora in corso di accertamento, nel tentativo di allontanarsi avrebbe però perso l'equilibrio, precipitando al suolo.

Nella caduta l'uomo ha riportato la frattura di una caviglia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, allertati dalla Polizia di Stato, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di disporne il trasferimento all'ospedale "Bufalini" di Cesena.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato con l'accusa di tentato furto. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.