Rimini, tentativo di fuga insolito: una ragazza sotto il letto, l’altra sul balcone

Controlli in hotel portano all'identificazione di una giovane con precedenti per rapine tra Rimini e Riccione

Durante un controllo in un hotel di Rimini, gli agenti della Polizia hanno trovato due giovani in situazioni insolite per sfuggire al controllo: una nascosta sotto il letto matrimoniale e l’altra appesa al cornicione del balcone. Gli agenti erano intervenuti lunedì sera per verificare la regolarità degli alloggiati, ma le risposte vaghe all’arrivo hanno insospettito le forze dell’ordine. Recuperate le ragazze e completati i controlli, è emerso che una di loro aveva un provvedimento di arresto domiciliare in corso e un Foglio di Via. Nonostante la giovane età, vantava precedenti per diversi reati, tra cui rapine commesse tra Rimini e Riccione. La ragazza è stata arrestata per evasione e denunciata per inosservanza del Foglio di Via.