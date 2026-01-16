Rimini, tentato furto all'alba in via Pascoli: ladro fermato a mani vuote con coltello e scalpello

A dare l'allarme è stata una vicina

Un uomo di nazionalità italiana è stato arrestato questa mattina (venerdì 16 gennaio), per le ipotesi di tentato furto aggravato e porto d'armi, per fatti avvenuti in via Pascoli intorno alle 4.17. A dare l'allarme alla Polizia è stata una donna residente in una palazzina dove al piano terra si trova un'attività commerciale. Quest'ultima si era svegliata per il rumore e aveva visto entrare e uscire dal piano terra un uomo, indicandone la direzione di fuga agli agenti. Quest'ultimi hanno rintracciato e fermato l'uomo, che con sé aveva una torcia, uno scalpello e un coltello. Sulla porta del negozio invece c'erano segni di effrazione ed erano stati rotti i lucchetti. Da qui l'arresto del fermato, che ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Nei suoi confronti è già scattata anche una misura preventiva di tipo amministrativo, l'avviso orale da parte del Questore.