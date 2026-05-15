Rimini, torna “Artigiani al Centro”: creatività e handmade in Piazza Tre Martiri

Domenica 17 maggio espositori, designer e piccoli brand animeranno il centro storico con pezzi unici e produzioni artigianali di qualità, dalle 9.30 alle 19

Domenica 17 maggio torna “Artigiani al Centro”, l’iniziativa dedicata all’artigianato handmade, al design creativo e alla manifattura di qualità. L’evento si svolgerà dalle 9.30 alle 19 in Piazza Tre Martiri a Rimini e proporrà un percorso tra creatività e produzioni indipendenti.

La manifestazione, ormai punto di riferimento per gli amanti del fatto a mano, ospiterà numerosi espositori selezionati tra artigiani, creativi e piccoli brand. In mostra pezzi unici, idee originali e oggetti personalizzati.

“Artigiani al Centro” non è solo una mostra-mercato, ma un’esperienza dedicata alla valorizzazione dell’handmade e della produzione sostenibile.