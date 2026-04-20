Rimini, torna “Bella ciao e le compagne”: musica e memoria all’Astoria

Alla Sala Jolly dell’ex Cinema Cinema Astoria una serata tra canti della Resistenza, racconto storico con Stefano Pivato e le esibizioni dell’EYOS del Liceo Einstein

Torna, per la sua seconda edizione, “Bella ciao e le compagne – Voce di una identità comune”, l’iniziativa che intreccia storia, musica e memoria in un’esperienza collettiva intensa e partecipata, in programma alle ore 21:00 nella Sala Jolly dell’ex Cinema Astoria, Viale Euterpe – Rimini.

L’evento nasce dal desiderio di restituire voce ai canti della Resistenza non come semplice patrimonio del passato, ma come parole vive, capaci ancora oggi di interrogare il presente. Canzoni che hanno attraversato uno dei momenti più drammatici e decisivi della nostra storia, portando con sé scelte, coraggio, paura, perdita e speranza. Un’eredità che continua a parlare alle nuove generazioni.

La serata si sviluppa come un dialogo tra racconto e musica. A guidare il pubblico sarà lo storico Stefano Pivato, che accompagnerà un percorso attraverso le origini, l’evoluzione e il significato dei canti partigiani, restituendone profondità storica e valore civile.

Accanto alla parola, il suono. Protagoniste saranno le ragazze e i ragazzi del Liceo Einstein di Rimini, che daranno vita a una performance musicale intensa e coinvolgente, interpretando dal vivo i canti della Resistenza insieme ad alcuni grandi brani della canzone d’impegno civile, come La locomotiva, La canzone del maggio e Oltre il ponte, in un intreccio che attraversa epoche e linguaggi.

L’esecuzione è affidata all’EYOS – Einstein Youth OrcheStar, diretta dal professor Davide Tura, capace di coniugare sensibilità contemporanea e rispetto della tradizione in un linguaggio musicale vivo e accessibile.

“Bella ciao e le compagne” è un evento che oltre a celebrare, segna un vero e proprio passaggio di testimone: un invito a riconoscere, dentro quelle parole, un’idea di comunità, responsabilità e libertà che non può essere data per acquisita, ma continuamente rinnovata.

L’iniziativa è organizzata da Il Palloncino Rosso ed EYOS – Einstein Youth OrcheStar, in collaborazione con l’Istituto Storico di Rimini, all’interno del progetto culturale “Ritorno all’Astoria”, con la partecipazione di ANPI Provinciale Rimini e il patrocinio del Comune di Rimini.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.



