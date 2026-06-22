Rimini, torna “Biglietti agli amici”: tre serate di cultura, musica e incontri alla Piazza sull’Acqua

Dal 23 al 25 giugno alla zona del Ponte di Tiberio il festival gratuito con ospiti come Cappato, Carrère, Brondi e Cattelan

Torna il rito estivo per rallentare e per ascoltare, fra incontri, dialoghi e musica che rimettono al centro le persone e le lore storie e la capacità - sempre più rara - di fermarsi davvero ad ascoltare. Torna all’ombra del ponte di Tiberio Biglietti agli amici: da martedì 23 a giovedì 25 giugno, alla Piazza sull'Acqua di Rimini, il festival propone tre serate di incontri, intrattenimento e musica a ingresso gratuito. In un’epoca di rumore incessante, la sesta edizione del festival sceglie di celebrare la voce come atto di resistenza e di vicinanza, portando i protagonisti che oggi sanno meglio interpretare le crepe e le meraviglie della nostra contemporaneità attraverso la letteratura, il cinema, l’intrattenimento e l’impegno civile.

Quest’anno il programma porta a Rimini degli ospiti che provengono da mondi molto diversi tra loro, uniti dalla stessa disponibilità a mettersi in gioco davanti a un pubblico.

Si parte con l’impegno civile di Marco Cappato e si prosegue con la letteratura mondiale di Emmanuel Carrère. Si continua con il talento rivelazione di Lea Gavino e la ricerca spirituale di Vasco Brondi, l’intensità magnetica di Benedetta Porcaroli e il riso preciso di Giorgia Fumo, il mosaico musicale di Luca Sofri e le voci potenti di Viola Ardone e Mattia Insolia, fino ad arrivare alla curiosità eclettica di Alessandro Cattelan.

Marco Missiroli: “Vogliamo essere curiosi, dobbiamo essere curiosi: anche quest’anno Biglietti agli amici va in ascolto delle voci culturali più importanti, in un mondo che rischia di perdersi. Ritrovarlo, ritrovarci, è un istinto che non dobbiamo dimenticare. E allora letteratura, cinema, arti visive, musica, filosofia, sguardo etico e politico: a Rimini non smettiamo mai di essere curiosamente umani. Venite a Rimini, che è bello”.

Di seguito il programma completo:

Martedì 23 giugno

Ore 20.00 – Piazza sull’Acqua

“La voce dei diritti”

Marco Cappato in dialogo con Marco Missiroli

Un dialogo necessario che mette al centro l’individuo e le sue libertà fondamentali. Marco Cappato esplora il confine tra legge, etica e coraggio personale. Partendo dalle battaglie per il fine vita e i diritti digitali, l’incontro riflette su come la partecipazione attiva e la disobbedienza civile possano, ancora oggi, scuotere le coscienze e trasformare la società in cui viviamo.

Ore 21.00 – Piazza sull’Acqua

“Il romanzo del reale”

Emmanuel Carrère in dialogo con Eva Giovannini

L'attesissimo ritorno di uno dei maestri assoluti della letteratura mondiale. Carrère presenta il suo nuovo e magistrale romanzo Kolchoz (Adelphi). Sarà l’occasione per addentrarsi nel laboratorio creativo dello scrittore francese, capace come nessun altro di trasformare la cronaca, la storia e la vita vissuta in una forma d’arte spietata e luminosa, indagando la verità che batte sotto la superficie dei fatti.

Ore 22.00 – Piazza sull’Acqua

“La voce fiorita”

Live acustico di Lea Gavino

Già nota al grande pubblico come una delle attrici più intense della sua generazione,

Lea Gavino porta a Rimini il suo universo sonoro e la sua urgenza creativa con i brani del suo esordio discografico 11 Volte. In un set acustico nudo ed essenziale, la cantautrice mostra tutta la sua autenticità artistica, accompagnata dal chitarrista Jacopo Antonini.

Mercoledì 24 giugno

Ore 20.00 – Piazza sull’Acqua

“Paesaggi sonori e parole”

Vasco Brondi in dialogo con Marco Missiroli

Il cantautore e scrittore presenta il suo nuovo libro Una cosa spirituale (Einaudi). In questo volume, Brondi racconta un viaggio intimo e profondo attraverso la propria esperienza con la creatività, esplorando e mettendo in relazione le pratiche di grandi artisti, la saggezza di illustri mistici e la forza delle grandi tradizioni contemplative. Un’indagine sulla ricerca di una trascendenza che sappia parlare al caos della nostra contemporaneità.

Ore 21.00 – Piazza sull’Acqua

“Anatomia di un talento”

Benedetta Porcaroli si racconta a Mattia Carzaniga

Tra le attrici più intense e rappresentative della sua generazione, Benedetta Porcaroli si racconta in una conversazione che scava dietro le quinte del cinema e del successo. Un incontro dedicato alla costruzione di un’identità artistica e alla sfida costante di mantenere una voce autentica e libera in un mondo dominato dal potere delle immagini.

Ore 22.00 – Piazza sull’Acqua

“L’arte della satira”

Giorgia Fumo si racconta a Giada Arena

La comicità come strumento di analisi sociale. Giorgia Fumo porta sul palco la sua ironia tagliente per vivisezionare i paradossi del nostro tempo: dalla schiavitù dei social media alle nevrosi del mondo del lavoro, offrendo uno specchio in cui riconoscere, tra le risate, le assurdità della nostra quotidianità.

Giovedì 25 giugno

Ore 19.45 - Piazza sull’Acqua



“A perdifiato nell’anima”

Intro con Luca Giovagnoli

Introduzione con uno degli artisti più iconici, in mostra dal 26 giugno al Palazzi Arte Rimini: un viaggio nel corpo e le sue rivelazioni, nelle contraddizioni dell’anima tanto care al pittore riminese, che inaugura una grande retrospettiva a cura di Valentina Ciarallo. Attraverso la proiezione delle sue opere, il pubblico di Biglietti agli amici riscopre il percorso di Giovagnoli e il suo sguardo artistico.

Ore 20.00 – Piazza sull’Acqua

“Playlist: la musica delle parole”

Incontro con Luca Sofri

Cosa dicono di noi le canzoni che amiamo? Luca Sofri, ci conduce attraverso una narrazione musicale che è anche una lezione di costume. Partendo dalla sua celebre “Playlist”, Sofri esplora come i brani pop e le melodie iconiche abbiano costruito l’identità collettiva degli ultimi decenni.

Ore 21.00 – Piazza sull’Acqua

“Tanta ancora vita, tanta giovinezza”

Incontro con Viola Ardone e Mattia Insolia

Modera Valentina Farinaccio

Viola Ardone, una delle firme più amate della narrativa italiana contemporanea, presenta Tanta ancora Vita (Einaudi), un’indagine emozionante sulle relazioni umane e l’eredità del tempo. Insieme a lei sul palco, in un confronto generazionale di grande intensità, ci sarà Mattia Insolia, autore del potente La vita giovane (Mondadori). I due scrittori esploreranno il cuore della loro ricerca letteraria: i legami di sangue, le radici e la capacità della scrittura di offrire una nuova possibilità di riscatto.

Ore 22.00 – Piazza sull’Acqua

“L’avventura di raccontare”

Alessandro Cattelan in dialogo con Marco Missiroli

Il gran finale è affidato a uno dei volti più creativi dell’intrattenimento italiano. Alessandro Cattelan ripercorre la sua carriera mossa dal desiderio costante di sperimentare linguaggi diversi, in un inno alla curiosità intellettuale che trasforma ogni idea in un'avventura capace di parlare a tutti.