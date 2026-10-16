Rimini, torna “Curatori per un giorno”: sei registi d’autore scelti dagli under 30 in Cineteca

Dal 22 ottobre al 17 dicembre sei film selezionati dai giovani aprono la seconda edizione della rassegna in via Gambalunga

Lee Chang-Dong, Yorgos Lanthimos, Alina Marazzi, Hideaki Anno, Xavier Dolan, Akira Kurosawa sono i registi che compongono il cartellone della seconda edizione di “Curatori per un giorno”, il progetto lanciato dalla Cineteca comunale e rivolto agli under 30 chiamati a scegliere, proporre e raccontare un film che li ha particolarmente colpiti e che li rappresenti.

Tra le 50 proposte arrivate alla chiusura della ‘call’, tutte ricche di originalità, qualità e ricerca, la Cineteca ne ha selezionate dieci, valutando quelle ritenute più interessanti e in qualche modo sorprendenti, dando spazio anche a perle conosciute solo dai veri cinefili.

Due gli appuntamenti ogni mese, da ottobre a febbraio, in Cineteca dove il ‘curatore del giorno’ avrà modo di presentare la pellicola al pubblico in sala, spiegando le ragioni che hanno spinto a scegliere proprio quel film tra i tanti.

La rassegna si aprirà giovedì 22 ottobre con Burning (2018) di Lee Chang-Dong, pellicola proposta e presentata da Alfredo De Nicola e Leonardo Paganelli. L’autore sudcoreano è stato premiato con il Leone D’argento – Gran Premio della Giura alla 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il suo ultimo film Possible Love (2026).

Si proseguirà giovedì 29 ottobre con Michele Ghiselli ad accompagnare il pubblico alla visione di Dogtooth (2009) di Yorgos Lanthimos.

Il cartellone propone per il 5 novembre Vogliamo anche le rose (2007), documentario femminista della regista italiana Alina Marazzi, proposto da Lorenzo Ferrero e Gaia Longobardi; il 19 novembre, invece, sarà proiettato Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion (1997), film d’animazione di Hideaki Anno, presentato e curato da Francesco Pasquinelli.

Dicembre si aprirà con Mommy (2014), del regista canadese Xavier Dolan, presentato giovedì 3 da Lucrezia Conti, mentre il 17 dicembre spazio alle atmosfere oniriche di Sogni (1990) di Akira Kurosawa, proposto da Nicola Gasperoni.

“La qualità e la particolarità delle proposte presentate sono il segno dell’attenzione con cui i ‘curatori’ si sono avvicinati a questo progetto, oltre che della vasta e variegata cultura cinematografica che gli appartiene – sottolineano gli assessori alla Cultura Michele Lari e alle politiche giovanili Francesca Mattei – La rassegna andrà quindi ad integrarsi con la programmazione di prime visioni della Cineteca, andando così ad arricchire una proposta che punta a fare della sala di via Gambalunga un presidio culturale sempre più vivo, attivo e aperto all’incontro e confronto tra generazioni e linguaggi”.

La seconda edizione di “Curatori per un giorno” si inserisce nel percorso di costruzione del Piano Strategico della Cultura del Comune di Rimini ed è realizzata in collaborazione con Corner Giovani e Fondazione Piano Strategico. Visto l’elevato numero di proposte ricevute, la Cineteca sta selezionando altri quattro film che saranno proiettati nei primi mesi del 2027.



Programmazione proiezioni 2026

giovedì 22 ottobre Burning (Lee Chang-Dong, Kor, 2018)

giovedì 29 ottobre Dogtooth (Yorgos Lanthimos, GR, 2009)

giovedì 5 novembre Vogliamo anche le rose (Alina Marazzi, IT, 2007)

giovedì 19 novembre Neon Genesis Evangelion: the end of evangelion (Hideaki Anno, JP, 1997)

giovedì 3 dicembre Mommy (Xavier Dolan, CAN, 2014)

giovedì 17 dicembre Sogni (Akira Kurosawa, JP, 1990)

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21, ad ingresso libero.