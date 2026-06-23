Rimini, torna “Estate Dabar”: weekend di incontro con la Bibbia e lo psicodramma biblico

Dal 10 al 12 luglio all’ISSR Marvelli e al Seminario diocesano un’esperienza di ascolto e riflessione sulla Parola

Un tempo per fermarsi, ascoltare e lasciarsi interrogare dalla Parola. È questa la proposta di "Estate Dabar", il weekend intensivo dedicato all'incontro con la Bibbia attraverso i metodi attivi e lo psicodramma biblico, in programma dal 10 al 12 luglio 2026 presso l'ISSR "A. Marvelli" e il Seminario della Diocesi di Rimini in via Covignano 259 a Rimini.

L'iniziativa nasce dal desiderio di offrire uno spazio in cui le pagine della Scrittura possano diventare esperienza viva, capace di dialogare con le domande, le fatiche e le speranze delle persone. Attraverso lo psicodramma biblico, infatti, i partecipanti non si limitano a leggere o commentare i testi, ma sono invitati a entrare nelle narrazioni evangeliche e bibliche, esplorandone dall'interno significati, emozioni e possibilità di interpretazione.

A guidare il percorso sarà Claudia Baldassari, teologa, psicodrammatista, insegnante e consulente familiare, che accompagnerà il gruppo in un'esperienza caratterizzata da ascolto, condivisione e partecipazione attiva.

"Estate Dabar" si rivolge a tutte le persone interessate ad approfondire il proprio rapporto con la Parola di Dio e a vivere un'esperienza comunitaria di ricerca spirituale, indipendentemente da percorsi di studio specifici o da precedenti esperienze con lo psicodramma.

Il weekend inizierà con la cena di venerdì 10 luglio alle ore 19 e si concluderà domenica 12 luglio alle ore 12 (pranzo escluso).

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 3 luglio tramite il modulo google

I costi, il programma e altre informazioni utili sono disponibili sul sito dell'Istituto Marvelli a questo link.