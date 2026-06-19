Rimini, torna il divieto di alcol in centro storico

Divieto 24 ore su 24 nel perimetro del centro storico: previste sanzioni e sequestri per i trasgressori

Entrerà in vigore da domani, sabato 20 giugno, l’ordinanza contingibile ed urgente firmata dal Sindaco Jamil Sadegholvaad per il divieto temporaneo di consumo di alcol nelle aree pubbliche del centro storico e nelle zone attigue. Il dispositivo ripropone uno strumento già adottato negli anni scorsi dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di rendere più incisiva l’azione di controllo da parte della Polizia Locale e delle forze dell’ordine a contrasto dei fenomeni e dei comportamenti di inciviltà e aggressivi determinati dall'abuso di bevande alcoliche.

In mancanza di strumenti normativi ordinari in grado di intervenire su questo fronte, l’ordinanza si propone come mezzo per prevenire situazioni di disagio per residenti e turisti, sia per tutelare il decoro delle aree pubbliche e delle zone verdi dovute all’abbandono di bottiglie di birra, contenitori di vino o altro.

L’ordinanza, che avrà validità dal 20 giugno 2026 al 31 gennaio 2027, dispone il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni e 24 ore su 24, nelle aree pubbliche aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese all'interno del perimetro definito da Via Savonarola, Via Graziani, Piazzale Cesare Battisti (inclusi i giardini lato ferrovia), Via Dante Alighieri, Via Roma (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Dante Alighieri e l’intersezione con Via Bastioni Orientali, inclusa l’area parcheggio Metromare), Largo Martiri d’Ungheria, parco A. Cervi, Via Bastioni Orientali, Largo Giulio Cesare, Largo Unità d’Italia, Via Circonvallazione Meridionale, Via Circonvallazione Occidentale e Via Bastioni Settentrionali. In questo perimetro sono ricomprese anche tutte le aree verdi e tutte le aree fruibili e accessibili ad uso pubblico, ad eccezione ovviamente delle superfici di somministrazione autorizzate, dei dehors e delle aree di manifestazioni ed eventi autorizzati.

Il mancato rispetto delle disposizioni in ordinanza comporterà una sanzione amministrativa di 50 euro e l’obbligo da parte del trasgressore di conferire immediatamente l’oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti; in caso di non adesione, è previsto il sequestro dell’oggetto seduta stante dopo averlo privato del liquido in esso contenuto.