Rimini, torna Mare di Libri: tre giorni di incontri, autori e laboratori per adolescenti

Dal 12 al 14 giugno 2026 la XIX edizione del festival fatto da ragazzi e dedicato ai ragazzi

Rimini si prepara ad accogliere la XIX edizione di Mare di Libri – Festival dei ragazzi che leggono, il primo festival italiano di letteratura per adolescenti organizzato direttamente da giovani lettori e lettrici. L’appuntamento è in programma dal 12 al 14 giugno 2026 con un calendario ampliato di circa 50 eventi tra incontri, laboratori, spettacoli e dibattiti.

La manifestazione, nata nel 2008, trasforma per tre giorni la città in un grande spazio culturale dedicato agli adolescenti dagli 11 ai 18 anni, che non solo partecipano agli eventi ma li progettano e li gestiscono in prima persona come “magliette bianche”, accogliendo e accompagnando gli ospiti.

La direzione artistica è affidata ad Alice Bigli, presidente dell’associazione e promotrice del progetto “Allenatori di Lettura”.

Il programma 2026 prevede circa 30 incontri con autori e autrici italiani e internazionali, oltre a laboratori e attività speciali che spaziano dalla narrativa allo sport, dall’arte ai temi sociali e civili.

Tra gli ospiti italiani figurano, tra gli altri, Manlio Castagna, Sualzo e Silvia Vecchini, Marco Magnone, Luigi Garlando, Fabio Geda, Marianna Balducci, Kento, Amir Issa, Assia Petricelli e Sergio Riccardi.

Tra gli ospiti internazionali sono attesi David Almond, Julia Green, Annet Schaap, Sarah Jäger, Enne Koens e Zakiya Ajmi.

L’apertura del festival, venerdì, sarà affidata a Paola Caridi con un incontro dedicato a Gaza, realizzato in collaborazione con Internazionale Kids.

Non mancheranno formati innovativi come escape room ispirate ad Agatha Christie, incontri “Raccontami di un libro perfetto”, le “Rotte” tematiche e le serate teatrali al centro della città.

Tra i laboratori previsti: fanfiction con Chiara Codecà, fumetto con Sergio Riccardi e un percorso sul medioevo con Manlio Castagna.

Sono confermati anche speed-date con editori, cene con autori e gli eventi OFF dedicati agli adulti su scuola, rap, letteratura nord europea e ambiente.

Il festival assegna inoltre il Premio Mare di Libri, giunto alla XIII edizione, con sezioni dedicate a narrativa e graphic novel.

A completare il programma, la redazione del giornale “L’Eco del mare”, realizzato con Book on a Tree e guidato quest’anno da Pierdomenico Baccalario e Gud.