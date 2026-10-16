Rimini, torna Mind Marea: aperta la call per artisti e illustratori

Il festival è in programma dal 13 al 15 novembre. Le opere selezionate saranno esposte sulla duna della spiaggia fino al 31 gennaio 2027. Candidature entro il 1° novembre.

Una mostra a cielo aperto sulla duna della spiaggia, con illustrazioni e disegni capaci di raccontare un paesaggio in continua trasformazione. È il progetto "Spiagge Mobili", che accompagnerà la seconda edizione di Mind Marea, il festival diffuso in programma a Rimini dal 13 al 15 novembre.

Dopo il debutto del 2025, torna l'open call rivolta a illustratori, grafici e visual artist, chiamati a presentare opere inedite per la mostra collettiva curata da Mind Marea insieme ad Autori di Immagini, con il supporto di Piacere Spiaggia Rimini. L'esposizione sarà visitabile dal 15 novembre 2026 al 31 gennaio 2027.

Il tema scelto è quello del paesaggio che cambia, inteso anche come metafora di un tempo in cui identità e certezze sono sottoposte a continue ridefinizioni. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per candidarsi c'è tempo fino alle 23.59 di domenica 1° novembre: gli artisti dovranno inviare un'opera inedita in formato digitale, nelle dimensioni di 100 per 70 centimetri, in verticale o in orizzontale. Sono ammesse tecniche analogiche e digitali. Una giuria composta dai direttivi di Mind Marea e Autori di Immagini selezionerà venti lavori, che saranno esposti lungo la spiaggia. Ai tre progetti ritenuti più meritevoli andrà un riconoscimento di 250 euro ciascuno. Il regolamento completo è disponibile online.

La mostra sarà l'appuntamento conclusivo dei tre giorni del festival, che ha già annunciato alcuni ospiti. Tra questi la cantautrice Gaia Banfi e il musicista Mohammad Reza Mortazavi, atteso per l'apertura nella chiesa di Santa Maria ad Nives. In programma anche un talk con l'esploratore Alex Bellini, workshop a cura di Enrico Malatesta in collaborazione con il Festival del Mondo Antico e performance con Simone Carraro. Gli organizzatori spiegano che la seconda edizione vuole ampliare il dialogo tra linguaggi culturali e coinvolgere nuove voci attraverso la call. La spiaggia d'inverno tornerà così a diventare uno spazio espositivo, con opere che interpretano il presente attraverso sguardi e tecniche differenti. Il programma completo del festival sarà annunciato prossimamente.