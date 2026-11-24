Rimini, torna Orange Friday: una borsa per sostenere le donne vittime di violenza

Dal 25 al 28 novembre i negozi aderenti distribuiranno una shopping bag con QR code per donare al Centro antiviolenza Rompi il Silenzio

Torna per il secondo anno consecutivo Orange FRIDAY, l’iniziativa promossa da CNA Impresa Donna Rimini in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il progetto coinvolge istituzioni, associazioni, imprese e cittadini e trasforma i giorni del Black FRIDAY in un’occasione per sensibilizzare la comunità e sostenere concretamente le donne che si rivolgono al Centro antiviolenza.

Orange FRIDAY è promosso da CNA Impresa Donna Rimini - realtà che opera da anni sul territorio provinciale per promuovere l'imprenditoria femminile attraverso formazione, networking, rappresentanza istituzionale ed eventi culturali - in collaborazione con Rompi il Silenzio Rimini e con i commercianti di Rimini Shopping Night estate 2026, con il patrocinio del Comune di Rimini e della Casa delle Donne e con il sostegno di ACTON Gas – Power – Eco e del Consorzio della Piadina Romagnola IGP.

Alla presentazione sono intervenuti Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini e assessora alle Politiche di genere, Maria Luisa Bertolini, funzionaria CNA Rimini, Elena Lazzerini Monaco, vicepresidente di CNA Impresa Donna Rimini, Roberta Calderisi, Presidente Rompi il Silenzio e Jennifer Barbati, in rappresentanza dei commercianti di Rimini Shopping Night. Hanno portato il loro saluto anche Marco Polazzi e Davide Ortalli, rispettivamente presidente e direttore provinciale CNA Rimini. Tra i presenti Federica Galeti per ACTON di Forini S.p.A. e Alfio Biagini, presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP (entrambi sostenitori del Progetto).

Una borsa arancione per sostenere il Centro antiviolenza

Da mercoledì 25 a sabato 28 novembre, i negozi del gruppo Rimini Shopping Night estate 2026 regaleranno ai propri clienti la Orange Shopping Bag, una borsa in tessuto realizzata in esclusiva per l’iniziativa e disegnata dall’artista riminese Elisabetta Angeli. La borsa accompagnerà il messaggio della campagna, «NON FACCIAMO SCONTI ALLA VIOLENZA SULLE DONNE», e offrirà a chi la riceve la possibilità di contribuire alla raccolta fondi.

“Quando la violenza colpisce le donne non è possibile rimanere spettatori. Ho immaginato questa Orange Bag come un manifesto da portare con sé, un segno visibile di responsabilità e consapevolezza. Perché il cambiamento nasce anche dai gesti più semplici, quando diventano messaggi condivisi”. sottolinea Elisabetta Angeli.

Su ogni borsa sarà presente un QR code che consentirà di effettuare una donazione diretta al Centro antiviolenza Rompi il Silenzio di Rimini. Le somme raccolte contribuiranno a sostenere le attività del Centro e a coprire le spese per visite specialistiche, cure odontoiatriche, acquisto di occhiali da vista e percorsi di cura per le donne e i bambini accolti nelle case rifugio.



Castel Sismondo si illumina di arancione

Nella serata di mercoledì 25 novembre, Castel Sismondo si illuminerà di arancione, il colore scelto dalle Nazioni Unite per la campagna internazionale «Orange the World», dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. L’illuminazione del castello sarà il segno visibile dell’adesione di Rimini alla campagna e dell’impegno della città per i diritti delle donne e la parità.

Con Orange FRIDAY, negozi, pubblici esercizi e attività economiche del centro storico partecipano alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi, portando il messaggio della campagna nei luoghi frequentati ogni giorno da residenti e visitatori. L’iniziativa richiama anche il valore del lavoro, dell’indipendenza economica e dell’imprenditoria femminile come strumenti di autonomia e libertà.

"La violenza maschile contro le donne si contrasta sostenendo le donne nel chiedere aiuto e costruendo ogni giorno una cultura del rispetto e della parità. Orange FRIDAY ha il merito di coinvolgere l'intera comunità in questo impegno, trasformando un gesto semplice e concreto in un messaggio di vicinanza alle donne che affrontano percorsi di uscita dalla violenza. Ci ricorda che il cambiamento culturale nasce da una responsabilità condivisa e che ciascuna e ciascuno può fare la propria parte. Un impegno che passa anche dal sostegno al prezioso lavoro svolto da Rompi il Silenzio e dalla consapevolezza che il contrasto alla violenza di genere riguarda tutte e tutti.”- Dichiara Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini e assessora alle Politiche di genere.



L’impegno di CNA Impresa Donna Rimini

Con la seconda edizione di Orange FRIDAY, CNA Impresa Donna Rimini rinnova il proprio impegno per i diritti, la parità e l’autonomia delle donne e il sostegno alle iniziative di contrasto alla violenza fisica, psicologica, economica e sociale.

“Con Orange FRIDAY vogliamo lanciare un messaggio chiaro: il rispetto non si sconta. La lotta alla violenza sulle donne riguarda tutta la comunità e ognuno può fare la propria parte. Per questo invitiamo cittadini e visitatori a sostenere concretamente il Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio, utilizzando il QR Code presente sulle Orange Bag. Un piccolo gesto che può contribuire a garantire assistenza, protezione e percorsi di cura alle donne e ai bambini accolti nelle case rifugio. Insieme possiamo trasformare un acquisto in un atto di solidarietà e di responsabilità sociale”, dichiarano Raffaella Campi ed Elena Lazzerini Monaco, rispettivamente presidente e vicepresidente di CNA Impresa Donna Rimini.

"Per una donna che cerca di uscire da una situazione di violenza, poter contare su un reddito proprio significa avere più possibilità di scegliere dove vivere e come ricominciare. È su questo terreno che il mondo delle imprese può dare un contributo, favorendo l’accesso alla formazione e al lavoro e sostenendo chi vuole avviare un’attività. Come CNA, con Orange FRIDAY vogliamo portare l’attenzione anche su questo aspetto. Parlare di autonomia economica significa chiedersi quali opportunità possiamo costruire, qui sul territorio, perché quella libertà di scelta diventi concreta" spiega Marco Polazzi, presidente di CNA Rimini

"Con la seconda edizione di Orange FRIDAY vogliamo dare continuità alla collaborazione tra il commercio del centro storico e Rompi il Silenzio. Il Centro conosce da vicino le necessità delle donne e dei bambini accolti nelle case rifugio e può destinare le donazioni anche a spese che incidono sulla loro vita quotidiana, come una visita specialistica, una cura dal dentista o un paio di occhiali. Abbiamo scelto di raccontare nel concreto a cosa servirà la raccolta, perché chi decide di partecipare sappia a chi arriva il suo contributo e che cosa può aiutare a garantire" dichiara Davide Ortalli, direttore di CNA Rimini.

"Nei giorni del Black FRIDAY il centro storico è particolarmente frequentato. Per noi commercianti è un’occasione per far conoscere l’iniziativa alle tante persone che incontriamo nei nostri negozi, anche a chi passa da Rimini per la prima volta. La borsa disegnata da Elisabetta Angeli ci offre un modo semplice per raccontare il progetto mentre la consegniamo e spiegare perché abbiamo scelto di aderire. E quando qualcuno la riutilizzerà per fare la spesa o andare al lavoro, quel messaggio continuerà a circolare anche dopo il Black FRIDAY” dichiara Andrea Serafini, in rappresentanza dei commercianti di Rimini Shopping Night.



I sostenitori dell’iniziativa

“Credo che una delle cose più difficili, quando si attraversa un momento di sofferenza, sia trovare il coraggio di chiedere aiuto. E quando questo accade, è fondamentale trovare qualcuno disposto ad ascoltare, senza giudicare. Nel mio ruolo ho compreso quanto conti creare, anche in azienda, un ambiente in cui ciascuno possa sentirsi accolto e sostenuto, non soltanto sul piano professionale, ma anche umano. Perché dietro ogni ruolo, ogni scrivania, ci sono persone con le loro storie, le loro fragilità e le battaglie che spesso affrontano in silenzio. È con questa sensibilità che, insieme al mio team, stiamo lavorando all'attivazione di un servizio di sostegno psicologico per i nostri dipendenti, per rafforzare ulteriormente l'attenzione che da sempre dedichiamo al benessere delle persone. Abbiamo scelto di sostenere Orange FRIDAY perché crediamo che la lotta contro la violenza sulle donne sia una responsabilità di tutti. Anche le imprese possono contribuire, promuovendo una cultura del rispetto e offrendo, laddove possibile, un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Non possiamo avere una soluzione per ogni situazione, ma possiamo scegliere di non restare indifferenti e di fare la nostra parte” afferma Luisa Forini Responsabile Risorse Umane e membro della proprietà di Forini S.p.A. – ACTON.

“Contrastare la violenza contro le donne significa prima di tutto non restare indifferenti. Per questo abbiamo scelto di partecipare a questo progetto con un gesto concreto, sostenendo la realizzazione di bag che riportano il segnale universale per chiedere aiuto senza essere scoperti e il numero di telefono anti-violenza. Come Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP sentiamo la responsabilità di promuovere valori di rispetto, attenzione e solidarietà. Vogliamo contribuire a una cultura nella quale ogni donna sappia di poter chiedere aiuto e nella quale chi le sta accanto sappia riconoscere i segnali e offrire sostegno” dichiara Alfio Biagini Presidente del Consorzio di promozione e tutela della Piadina romagnola Igp.



