Rimini, torna “Serate al Colle”: cinema e cultura a Covignano

al 2 luglio sei appuntamenti gratuiti tra film, incontri, musica e narrazione nel giardino dell’Istituto Marvelli

Un giardino restituito alla comunità, il verde del colle di Covignano, il cielo estivo e il desiderio di creare occasioni di incontro e riflessione aperte a tutti.

Prende il via giovedì 2 luglio 2026 la nuova edizione di “Serate al Colle. Tra cinema, storie e stelle”, la rassegna culturale promossa dall'Associazione Roveto Ardente aps con il patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, della Biblioteca Diocesana “Emilio Biancheri”, del Servizio Diocesano per le Arti “La Spina nel Fianco”, del Cinema Tiberio, di Notorius Rimini Cineclub aps e del Cartoon Club.

Per sei giovedì consecutivi, il colle di Covignano diventerà uno spazio aperto alla città dove cinema, letteratura, arte, musica e testimonianze si intrecceranno per raccontare l'esperienza umana nelle sue molteplici sfaccettature.

L'edizione 2026 si aprirà il 2 luglio con un momento particolarmente significativo: la restituzione alla comunità del rinnovato giardino dell'Istituto Alberto Marvelli, luogo che ospiterà gli incontri della rassegna. Uno spazio pensato per diventare sempre più luogo di incontro, cultura e dialogo.

Il programma propone un percorso ricco e variegato.

Si parte il 2 luglio con il film “Leggere Lolita a Teheran” di Eran Riklis, intenso racconto di resistenza culturale e libertà di pensiero ispirato all'opera di Azar Nafisi.

Il 9 luglio il professor Auro Panzetta e padre Stefano Gorla accompagneranno il pubblico in un viaggio tra arte e narrazione con l'incontro “Dal muro alla tavola disegnata: Giotto, San Francesco e il fumetto contemporaneo”, alla scoperta di come l'immaginario francescano continui a dialogare con i linguaggi contemporanei.

Il 16 luglio spazio a “L'Ascoltastorie”, una narrazione accompagnata dalla musica che intreccia dolore e speranza, fragilità e resilienza, attraverso il racconto di un'esperienza umana segnata dalla prova ma illuminata dalla capacità di ricominciare.

Il 23 luglio sarà proiettato “Appuntamento a Land's End”, delicato road movie che riflette sul tempo, sulla memoria e sui legami.

Il 30 luglio la commedia francese “L'Orchestra Stonata (En Fanfare)” porterà sullo schermo una storia di incontri, passioni e seconde possibilità.

La rassegna si concluderà il 6 agosto con “Victor Hugo e Muhà. Musica, parole e visioni”, spettacolo ideato da Sabrina Foschini, in cui letteratura, musica e suggestioni mediterranee si incontrano in un dialogo artistico originale.

Le Serate al Colle nascono dalla convinzione che cultura e bellezza possano diventare strumenti di incontro, capaci di generare domande, relazioni e nuovi sguardi sulla realtà.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle 21 presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli (via Covignano 265, Rimini). L'ingresso è gratuito.

In caso di maltempo gli eventi si terranno nel teatro interno del Seminario.