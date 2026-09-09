Rimini, tra arte e storia: al via gli ultimi tour di settembre

Dal centro storico ai musei, dalle Domus del Chirurgo ai borghi della Valmarecchia: tutti gli appuntamenti fino al 13 settembre.

Settembre porta con sé gli ultimi appuntamenti dedicati alla scoperta di Rimini e del suo territorio. In calendario ci sono passeggiate nel centro storico, visite ai musei e alle aree archeologiche, ma anche escursioni nei borghi della Valmarecchia. Un calendario pensato per chi vuole conoscere la città partendo dai suoi monumenti e arrivando alle storie che si nascondono sotto le strade.

Tra le proposte di VisitRimini c’è il Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini, itinerario che attraversa oltre duemila anni di storia cittadina. Il percorso parte dall’Arco d’Augusto e arriva fino al Ponte di Tiberio, passando per il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, piazza Cavour, il Teatro Galli e il Cinema Fulgor. Le visite in italiano proseguono fino al 9 settembre il mercoledì alle 21, mentre sono previste altre date in tedesco e inglese nelle settimane successive.

Il fine settimana sarà invece dedicato soprattutto alle proposte dei Musei Comunali. Sabato 12 settembre, alle 17.30, è in programma "Un percorso guidato nell'arte malatestiana da Giotto a Ghirlandaio", che parte dal confronto tra la Pietà di Giovanni Bellini e il San Sebastiano di Andrea Mantegna per raccontare la stagione artistica dei Malatesta e del Rinascimento riminese.

Domenica 13 settembre il direttore dei Musei Comunali, Alessandro Giovanardi, guiderà il pubblico in "Eroi antichi ed eroi cristiani: Bellini, Mantegna e l'età malatestiana", dedicato al rapporto tra cultura classica e spiritualità cristiana nelle opere del periodo.

Sempre domenica, al mattino, ci sarà "Una domenica al Museo: Bellini e Mantegna allo specchio", visita alla mostra ospitata nella Manica Lunga del Museo della Città e alle collezioni permanenti dedicate al Rinascimento.

Alle 11, invece, spazio all’archeologia con "Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli". Il percorso porta nelle aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Galli, seguendo le tracce della città romana e quelle emerse durante gli scavi legati alla ricostruzione del teatro.

Tra gli appuntamenti più particolari c’è anche quello di giovedì 10 settembre, alle 17, ai Giardini del Centro Commerciale Le Befane. Qui sarà possibile partecipare a una visita guidata all’apiario, organizzata insieme ad Apicoltura Urbana. L’iniziativa è gratuita su prenotazione e permette di osservare le arnie, conoscere il lavoro delle api e assistere alle attività legate alla raccolta del miele.

Sul fronte delle mostre, al Museo della Città prosegue "Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio", con la Pietà di Bellini nuovamente a Rimini dopo le esposizioni di Venezia e New York, accostata al San Sebastiano di Mantegna.

Al Palazzo del Fulgor resterà invece visitabile fino al 25 settembre "Rimini Express: volti, fatti e visioni di una Riviera mai finita", dedicata al fotografo Pasquale Bove e ai suoi oltre cinquant’anni di immagini sulla Riviera: dalla cronaca alla vita notturna, dai personaggi famosi ai cambiamenti della città.

Fino al 13 settembre, ai Palazzi dell’Arte, c’è infine "Estate contemporanea", con due percorsi: "Sailing to Byzantium. 6 artists from New York", curata da Richard Milazzo, e "Summer Dream", antologica del pittore riminese Luca Giovagnoli.

Gli ultimi giorni sono anche quelli per salire sul bus di A SPASS e lasciare la costa. Mercoledì 9 settembre il programma propone Verucchio, con il Museo Archeologico, le testimonianze villanoviane e la Rocca Malatestiana, mentre giovedì 10 settembre sarà la volta di "Poggio Torriana. Misteri e dolcezze", tra il Castello di Montebello, la leggenda di Azzurrina, il Museo del Miele e il laboratorio della Tessitura di Torriana.