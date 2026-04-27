Rimini tra Fellini, festival e grandi eventi: una settimana di cultura, sport e turismo

Dalle giornate di studio sul Maestro al Marecchia Dream Fest, passando per Matrioska, teatro, sport e turismo: il calendario cittadino si anima tra fine aprile e inizio maggio

La settimana si apre nel segno di Federico Fellini con due giornate di studio, il 27 e 28 aprile, ‘Federico Fellini e la critica cinematografica’ tra il Fellini Museum e la Cineteca comunale, focalizzate sull’evoluzione degli strumenti critici, dal giornale alla televisione e ai social media e il ruolo di questi nel creare il mito felliniano. Il programma alterna tavole rotonde sulla rilevanza contemporanea del Maestro a presentazioni editoriali, e vede la partecipazione di nomi illustri del giornalismo e della cultura come Paolo Mereghetti, Laura Delli Colli, Alberto Crespi e Maurizio Porro, impegnati a riflettere sulla costruzione di Fellini come "classico". Il programma si arricchisce con gli interventi di Gianfranco Angelucci e Marco Bertozzi sulle prospettive attuali dell'immaginario visivo, oltre a omaggi tecnici a figure storiche come il montatore Leo Catozzo e lo scenografo Italo Tomassi. Gli incontri, che alternano rigore scientifico e divulgazione, culmineranno nella serata di lunedì con la proiezione del capolavoro E la nave va.

Fulcro della settimana è il lungo weekend festivo che trasforma il Parco XXV Aprile nel cuore dell'intrattenimento cittadino. Dal 30 aprile al 3 maggio, il Marecchia Dream Fest propone un palinsesto che alterna musica dal vivo, incontri e gastronomia, offrendo un'esperienza diffusa per ogni fascia d’età. La manifestazione celebra la ricorrenza del Primo Maggio con una proposta artistica eterogenea, che spazia dalla world music firmata Melody Mecca alle sonorità rock del Satellite e del Bradipop, fino alle sperimentazioni elettroniche di Acido Domingo, oltre a tutta la cerchia di artisti locali che, come ogni anno, saliranno sul palco per animare l’atteso concerto di venerdì 1 maggio. All'interno dell'area dedicata, i visitatori possono trovare un'offerta gastronomica variegata e spazi attrezzati con giochi per bambini.

Protagonista del ponte festivo è anche l'edizione speciale di Matrioska Labstore (1 e 2 maggio), che quest'anno sposa la filosofia di Margherita Zoebeli rigenerando gli spazi del CEIS. In un dialogo tra artigianato indipendente, design e laboratori collettivi, l'evento celebra il lavoro manuale come forma di intelligenza culturale tra giardini fioriti e talk.

Il palinsesto culturale propone un dialogo tra tradizione e linguaggi contemporanei. Al Teatro Galli va in scena la Madama Butterfly di Puccini, in un allestimento che integra rigore storico e suggestioni giapponesi. Prosegue inoltre fino al 31 maggio il festival Filo per Filo | Segno per Segno, dedicato alle nuove generazioni: la rassegna tocca luoghi simbolo come il Teatro degli Atti e l'ex Cinema Astoria, includendo l'apertura straordinaria della Chiesa della Crocina.

Per l'editoria locale, la rassegna Libri da queste parti alla Biblioteca Gambalunga propone due focus: il 29 aprile un approfondimento su Fellini con Gianfranco Angelucci e il 5 maggio l'incontro con Maurizio Zaccaro. Si segnala inoltre la celebrazione della Giornata Mondiale del Disegno in Piazza Malatesta, che vedrà protagonista l'autobus "Fuori Linea" decorato dai ragazzi della cooperativa Cuore 21, insieme all’artista Loreprod, nel segno dell'inclusione creativa.

Sul fronte sportivo, il calcio giovanile internazionale della Rimini Cup e il Memorial Claudio Papini di basket completano l'offerta agonistica, che vedrà un momento di particolare richiamo il 5 maggio al Parco Fellini con l’iniziativa Un campione per amico, dove icone dello sport come Adriano Panatta e Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani, Martin Castrogiovanni e Maurizia Cacciator incontreranno i più giovani per promuovere i valori del gioco di squadra.

Parallelamente, il Palacongressi diventa il fulcro del dibattito professionale sul turismo: il 27 aprile con Rimini Tourism Revolution e il 28 con Destination Lab. I due appuntamenti delineano le traiettorie future del settore, tra innovazione tecnologica, sostenibilità e modelli di governance collaborativa.

Con il mese di maggio torna il Mese delle Famiglie, giunto alla sua terza edizione, che si concentra sul tema dell’accoglienza in famiglia attraverso il concetto di tempo, inteso come cura, responsabilità e relazioni. Durante la settimana si svolgeranno iniziative come "Esperienze al cubo", giochi e attività per tutte le età, che promuovono il coinvolgimento di bambini, genitori e nonni.



Martedì 5 maggio il centro per le Famiglie propone l’incontro del percorso formativo "Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi", rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di bambini 6-11 anni. In particolare si affronterà il tema ‘Le domande dei genitori dei nativi digitali’, condotto da esperti, che affronta rischi e opportunità del mondo digitale dei minori, fornendo strumenti pratici per un uso consapevole di social media e videogiochi.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:





IN EVIDENZA



Fino a domenica 31 maggio 2026

Rimini, sedi varie

Filo per Filo, Segno per Segno

Torna tra Rimini e Santarcangelo la nona edizione del festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni a cura di Alcantara Teatro. Come di consueto, oltre agli spettacoli che vedranno salire sul palco oltre 150 ragazze e ragazzi del laboratorio stabile, il Festival si caratterizza anche per ospitare nomi preminenti del panorama teatrale italiano che portano in scena allestimenti sorprendenti animando anche gli spazi non teatrali del territorio. Una serie ricchissima di appuntamenti adatti a un pubblico intergenerazionale, in grado di coinvolgere adulti e ragazzi e di fari scoprire l’inconsueto nel nostro quotidiano. Il tema portante del 2026 è, infatti, CONFINI: la riflessione riguarda sia i confini geopolitici e naturali sia i confini personali e psicologici. Un percorso fisico e geografico, ma anche emotivo e poetico; riguardo al nostro territorio, lo sguardo va dal mare fino alla montagna, dando identità ad un territorio molto variegato e fortemente legato.

Il festival a Rimini si svolge nei palchi ormai storici come il Teatro degli Atti, l’ex Cinema Astoria, la Grotta Rossa. Spazi come Piazza Cavour, la Biblioteca Gambalunga, il CEIS. In particolare, la riapertura al pubblico della Chiesa della Crocina rappresenta un momento davvero unico per ricondividere tale spazio storico di Rimini.

Il programma si suddivide in tre sezioni: Al mondo voglio dire, Paesaggi Creativi, e Giardini Segreti. Spazia dagli spettacoli realizzati dalle ragazze e dai ragazzi del laboratorio stabile, a momenti di condivisione e riflessione sulla pedagogia e workshop, fino al ricchissimo calendario di spettacoli dedicati ad adulti e ragazzi con nomi tra i più interessanti del panorama teatrale italiano.

Gli appuntamenti della settimana:

>giovedì 30 aprile, ore 19-21, Ex Cinema Astoria: Che Peccato!| Laboratorio Stabile. gruppo 15/17 anni | A pagamento

>domenica 3 maggio ore 21, Teatro degli Atti: Tra qui e altrove| Laboratorio Stabile. gruppo 17/18 anni | A pagamento

Info: www.filoperfilo.it/

lunedì 27 e martedì 28 aprile 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Fellini e la critica

Due intense giornate di studi dedicate al rapporto tra Federico Fellini e la critica cinematografica, organizzate dal FM – Fellini Museum Rimini in collaborazione con il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. Questi incontri mirano ad esplorare come la ricezione e la interpretazione del regista si siano evolute nel tempo, alla luce dei nuovi strumenti e contesti di critica e comunicazione.

Il focus principale è sull’analisi del “romanzo critico” che si è costituito attorno alla figura di Fellini, un complesso intreccio di entusiasmi, diffidenze, letture politiche, estetiche e morali, che si è sviluppato attraverso decenni di recensioni sui giornali, carteggi privati, dibattiti pubblici, schede di cineclub e, più recentemente, discussioni sui social media e piattaforme digitali. Le giornate sono dedicate a comprendere come la critica abbia contribuito a costruire il mito felliniano e come gli strumenti e i linguaggi critici si siano trasformati nel tempo, passando dalla stampa tradizionale alla televisione e ai social media.

Tra gli appuntamenti principali, sono previste due tavole rotonde: il 27 aprile alle 16.30, intitolata “Fellini: la costruzione di un classico”, con interventi di figure di rilievo come Alberto Crespi, Laura Delli Colli, Paolo Mereghetti, Maurizio Porro e Roy Menarini, che riflettono sul processo di affermazione di Fellini come uno dei grandi autori del Novecento, attraverso decenni di dibattiti, restauri, pubblicazioni e riconoscimenti internazionali; e il 28 aprile alle 11.30, “Fellini, oggi: ricezioni, riletture, prospettive”, con studiosi come Gianfranco Angelucci e Marco Bertozzi, che si interrogano sul ruolo attuale di Fellini come un archivio vivo di immagini e idee in dialogo con il cinema contemporaneo, la cultura visiva e l’immaginario globale.

Le giornate prevedono anche eventi dedicati alla memoria e alla ricerca: il 27 aprile alle 18.15 è presentato il volume “Fellini, la scrittura, gli scrittori”, primo della nuova collana di studi sul regista, accompagnato dall’omaggio a Leo Catozzo, storico montatore di Fellini, con la presentazione di un inedito quaderno di lavoro del 1957; e alle 21 si parlerà di “Una vita per il cinema”, un volume su Italo Tomassi, scenografo del cinema italiano, con la proiezione del film “E la nave va” (1983), ultimo capolavoro di Fellini.

Orario: lunedì 27 aprile: 9.30-18.45; martedì 28 aprile: 9.30 - 13 / 15 - 18.30

Ingresso libero Info: https://fellinimuseum.it/critica-2/

lunedì 27 aprile 2026

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Rimini Tourism Revolution

Il futuro del turismo riminese

Un momento di condivisione e confronto su una proposta concreta per il futuro del turismo riminese.

Un’occasione per condividere scelte strategiche, aprire un confronto tra pubblico e privato e contribuire attivamente alla costruzione delle prossime traiettorie di sviluppo.

Orario: dalle ore 10.30 alle ore 18 Info: www.fondazionepianostrategico.it

martedì 28 aprile 2026

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Destination Lab

Una giornata di studio sul futuro delle destinazioni turistiche. L'evento è pensato per chi guida lo sviluppo turistico. Un laboratorio di strategie e modelli operativi. Non si parla di turismo da “cartolina”, ma di governance collaborativa, innovazione tecnologica (AI e Big Data) e profitti sostenibili basati su dati concreti.

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 13; dalle ore 14.30 alle ore 17.15

Ingresso a pagamento Info: www.destinationlab.it

giovedì 30 aprile 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Madama Butterfly

Stagione Lirica 2026 al Teatro Galli

Sul palco del Teatro Galli va in scena Madama Butterfly di Giacomo Puccini, una delle opere più amate del repertorio lirico in tutto il mondo, che, a 120 anni dal debutto, continua a incantare per il suo fascino irresistibile.

Diretta dal Maestro Jacopo Brusa alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana, l'opera, ispirata a una storia vera, narra il tragico incontro tra Oriente e Occidente attraverso la figura di Cio-Cio-San, giovane geisha vittima di un amore illusorio per l’ufficiale americano Pinkerton.

La partitura, frutto di un minuzioso studio di Puccini su usi e melodie del Giappone, regala melodie immortali come Un bel dì vedremo e il celebre Coro a bocca chiusa. L'opera mette in scena con straordinaria delicatezza il dramma dell'attesa, del disinganno e di un amore tenace fino al sacrificio finale.

Questo allestimento ha una storia antica, nasce nel 1994, ed è stato riproposto nel corso degli anni in molti teatri italiani e stranieri. È legato alla tradizione ma con una prospettiva innovativa senza essere provocatoria, cercando invece un modo evocativo di raccontare in un preciso contesto storico una cultura (quella giapponese) lontana da Puccini. Si troverà la figura dello Spirito grazie ad un interprete della tradizione del teatro giapponese Noh di Kyoto, che attraverso delle gestualità tradizionali porteranno un po’ di magia della tradizione culturale giapponese.

Ore 20 Ingresso a pagamento Info: [email protected]





da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026

Parco XXV Aprile (parco Marecchia) – Rimini

Marecchia Dream Fest

L'area dell'invaso presso il Ponte di Tiberio torna a essere il cuore pulsante della città con il Marecchia Dream Fest. Musica, incontri, socialità, stand e postazioni gourmet, giochi e divertimento per tutta la famiglia per quattro giornate di primavera al ritmo di una line up di band che valorizza il migliore contesto musicale della città.

La manifestazione celebra la ricorrenza del Primo Maggio con una proposta artistica eterogenea, che spazia dalla world music firmata Melody Mecca alle sonorità rock del Satellite e del Bradipop, fino alle sperimentazioni elettroniche di Acido Domingo. Oltre naturalmente a tutta la cerchia di artisti locali che come ogni anno saliranno sul palco per animare l'iconico concerto di venerdì 1 maggio.

Antonio Ramberti del Duo Bucolico dalle ore 12 presenterà la scaletta degli artisti che nel corso della giornata si alterneranno sul palco del Marecchia: da Ellen River a Enrico Giannini, da Chiara Patronella ai Cous Cous a colazione, dai Trama al Collettivo Ninco Nanco. A rompere il ghiaccio il vincitore del contest Palco Zero di Risuona Rimini, che sarà decretato nei prossimi giorni. Il consueto appuntamento col Tributo, affidato alla cover band Poetica, omaggerà quest'anno i cantautori emiliani. Un viaggio nella scena bolognese, dagli anni '70 fino ad oggi, partendo da Lucio Dalla e Guccini, da Vasco Rossi a Bersani e Cremonini, senza dimenticare nomi come Roversi, Bennini e Freak Antoni.

All'interno dell'area dedicata, i visitatori possono trovare un'offerta gastronomica variegata e spazi attrezzati con giochi per bambini, rendendo l'evento una destinazione ideale sia per i gruppi di giovani che per le famiglie in cerca di svago nel verde. Non solo Concertone del Primo Maggio, ma un vero villaggio dove giovani e famiglie si incontrano e condividono esperienze e passioni. Dopo i mesi invernali, il Marecchia Dream Fest trasforma una zona iconica di Rimini in un palcoscenico a cielo aperto, dove la socialità e il divertimento diventano il filo conduttore di un lungo weekend di festa.

Orario: dalle ore 18 del 30 aprile alle ore 22 del 3 maggio Ingresso gratuito

Info: www.facebook.com/MarecchiaDreamFest.Rimini





venerdì 1 e sabato 2 maggio 2026

Ceis, via Vezia, 2 – Rimini

Matrioska labstore – edizione speciale

Matrioska valorizza l’artigianato indipendente e il design autoprodotto, rigenera luoghi iconici e simbolici e crea comunità, ma, soprattutto, celebra il saper fare, il lavoro manuale come forma di intelligenza e cultura, proprio come voleva Margherita Zoebeli, fondatrice del Ceis.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando Rimini era una delle città più distrutte d’Italia, Margherita Zoebeli contribuisce a trasformare le macerie in giardini, i prefabbricati militari in scuole, biblioteche e mense sociali.

Quella dell'1 e 2 maggio è un’edizione speciale e inattesa di Matrioska Labstore: una festa per riscoprire un luogo identitario di Rimini in una chiave nuova e per far dialogare artigiani, designer e sognatori con questo spazio unico, fatto di profumo di legno, giardini fioriti e storia, per far germogliare semi che oggi, come 80 anni fa, dicono ‘no’ a ogni forma di guerra.

Oltre all’artigianato indipendente, ci saranno laboratori all’insegna del "fare insieme", design, installazioni artistiche e mostre, opere collettive, live painting, eventi performativi, talk ispirazionali, buon cibo e buon vino, club del libro e musica.

Orario:venerdì 1° maggio dalle 11 alle 21; sabato 2 maggio dalle 10 alle 21

Info: www.facebook.com/matrioska.rimini/

venerdì 1 e sabato 2 maggio 2026

Teatro Galli e Teatro Tarkovskij – Rimini

Gran Premio Rimini si Danza

Il Gran Premio Rimini Si Danza torna con la sua decima edizione, confermando il suo ruolo di appuntamento di rilievo nel panorama della danza italiana.

Quest’anno, l’evento si svolge in due tappe fondamentali: le semifinali il 1° maggio alle 14.30 presso il Teatro Tarkovskij, e le finali il 2 maggio alle 15 al Teatro Galli, due location di grande prestigio che accolgono le performance di danzatori provenienti da tutta la regione e oltre.

Organizzato in collaborazione con OPES Emilia Romagna, il concorso si rivolge a scuole di danza, associazioni culturali e singoli danzatori, offrendo un’importante vetrina sia per gli amatori che per i professionisti.

Il concorso abbraccia un ampio spettro di generi di danza, spaziando dal classico e neoclassico al moderno e contemporaneo, per valorizzare le diverse sfumature di questa arte.

Con categorie dedicate sia a chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina sia a chi si afferma nel mondo professionale, RiminiSiDanza si configura come un’occasione di crescita, confronto e riconoscimento.

Un elemento distintivo di questa edizione è il suo valore come evento qualificante, essendo valido per l’iscrizione al Registro RASD (ex delibera 1574 del CONI), un riconoscimento importante che può aprire nuove opportunità nel percorso artistico e professionale dei partecipanti.

Inoltre, ci sono notevoli vantaggi per coloro che non sono tesserati OPES: i danzatori verranno tesserati gratuitamente, così come l’affiliazione per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) non affiliate ad OPES. Biglietti su: www.liveticket.it/riminisidanza

Ingresso a pagamento Info: 0541 087701 (lun–ven 15:30–19:30) www.riminisidanza.it/2026-rimini-si-danza

dall'1 al 3 maggio 2026

Marina di Rimini, viale Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano Mare

Rimini Boat Show

Dove il mare incontra l'eccellenza

La Marina di Rimini ospita Rimini Boat Show, un evento dedicato agli appassionati di nautica, dove è possibile ammirare un'esposizione di yacht, barche a vela, gommoni e accessori nautici.

Un'occasione per conoscere le novità del settore e vivere un’esperienza tra il mare e la passione per la nautica.

Info: 0541 29488 [email protected]

martedì 5 maggio 2026

parco Fellini – Rimini Marina Centro

Un campione per amico

A Rimini la terza tappa dell'edizione 2026 del tour nazionale itinerante, promosso da Banca Generali, che vede come protagonisti Adriano Panatta ed altri super campioni del calibro di Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani, Martin Castrogiovanni e Maurizia Cacciatori, che incontreranno e giocheranno a tennis, calcio, volley e rugby con i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, per promuovere lo sport come strumento educativo e propulsore di valori positivi.

Info: www.uncampioneperamico.it/



fino al 12 giugno 2026

Sedi varie – Rimini

Il Mese delle famiglie

E' giunto alla sua terza edizione il Mese delle Famiglie, evento promosso dall’Assessorato al Welfare del Comune di Rimini nell’ambito del progetto “Tante famiglie, una città”.

Tema centrale dell’edizione 2026 sarà “l’accoglienza in famiglia”, interpretata attraverso una particolare chiave di lettura, quella del tempo, inteso come tempo di cura, tempo di responsabilità condivisa, ma anche come tempo dedicato alle relazioni con l'altro, per attraversare insieme le difficoltà e generare nuove forme di comunità.

Tra gli appuntamenti della settimana:

>da domenica 3 Maggio ore 15.00 – 18.30

Esperienze al cubo

Ogni domenica pomeriggio di maggio, gratuitamente, si gioca con i giochi da tavolo, di ruolo e le escape room con gli operatori di Ludo Labo di Modena; pensato per gruppi di pari età ma anche per coinvolgere genitori e nonni! Il Cubo, che dà il nome al progetto, ospita al suo interno un grande labirinto al buio, avventuroso, su due piani e 11 ambienti: è una bella sfida per tutti, anche per i genitori! Rivolto a bambine e bambini da 6 a 17 anni e adulti. A cura di APS Associazione di promozione sociale Amici del Sottomarino giallo

Via Pastore, 14 - Viserba di Rimini, all'interno della zona artigianale. Per informazioni ed iscrizioni 375.9377771

Programma completo su: www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/tante-famiglie-una-citta-mese-delle

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 28 aprile 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>27 aprile 18:30 – 21:00, Armadiami – Laboratorio a cura di Giulia Rastelli e Diletta Cardinali

18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

18:30 – 20:30 Roller Dance - a cura di Roller Dance Rimini

>28 aprile 21:00 – 23:00 Fuori da ogni realtà - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

>4 maggio 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

>5 maggio 21:00 – 23:00 Fuori da ogni realtà - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria ?



lunedì 27 aprile 2026

Rimini, Piazza Malatesta

Giornata Mondiale del Disegno

Nella Giornata Mondiale del Disegno (27 aprile), Piazza Malatesta si prepara a una trasformazione cromatica d'eccezione, diventando una galleria d’arte a cielo aperto. Protagonista del debutto sarà ‘Fuori Linea’, l’autobus di Start Romagna decorato dai ragazzi della Cooperativa sociale Cuore 21, realtà riccionese che si occupa di percorsi di autonomia per persone con disabilità intellettiva, seguiti nel lavoro dall'artista e volontario Loreprod. Il loro talento esplode così in una installazione itinerante su gomma, pronta a portare un messaggio di creatività e inclusione tra le strade della città.

I dettagli del design restano blindati per garantire un effetto sorpresa che sarà svelato durante la presentazione, nell'area tra il Castello e la panca felliniana. Ore 11.00

lunedì 27 aprile 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

Il prossimo appuntamento:

>lunedì 27 aprile ore 21

Un sacco bello, regia di Carlo Verdone (1989, ‘99, Italia)

Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor/



lunedì 27 aprile

Nodi Territoriale di salute Centro storico, Sud Mare, Sud Monte, Marecchiese – Rimini

Percorsi informativi e formativi nei Nodi Territoriali di Salute

Gli operatori dei Nodi Territoriali di Salute Sud Mare, Sud Monte e Marecchiese propongono due percorsi informativi e formativi rivolti a caregivers e a persone che affiancano familiari o amici con condizioni di salute che richiedono supporto. L’appuntamento della settimana:

>Percorso "Una rete per chi assiste" – Nodo Sud Monte presso il centro di Via Bidente, 1/P,

lunedì 27 aprile (16.30 - 18.30)

I servizi a sostegno della cura, con gli Assistenti sociali.

Il progetto, dal titolo “A sostegno delle persone con difficoltà di memoria”, integra all’interno dei Nodi, una serie di interventi rivolti a persone con demenza o disturbi cognitivi, con l’obiettivo di costruire una rete stabile e capillare di supporto e contrastare l’isolamento che spesso accompagna le fragilità cognitive. Cuore del progetto è il Centro d’Incontro, attività di gruppo dedicata alla stimolazione cognitiva, alla socializzazione e alle attività espressive, rivolta a persone con difficoltà di memoria o demenza in fase iniziale. Le attività si svolgono, con il supporto di operatori esperti e volontari formati, in spazi accoglienti e facilmente accessibili presso il Nodo Territoriale di Salute Sud Mare – Miramare, in Piazza Decio Raggi 1, dove il Centro si svolge tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 12. A partire dal mese di marzo, il progetto si estende anche al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte, in via Bidente 1/P, con attività in programma tutti i martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.15.

Ingresso gratuito. Info: www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/nodi-territoriali-di-salute

tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti).

Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 14, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>martedì 28 aprile

I clowns

di Federico Fellini (Italia 1970, 93′)

Ore 14.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 14

Info: http://fellinimuseum.it/



mercoledì 29 aprile; martedì 5 maggio 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Un evento culturale dedicato alla promozione della conoscenza locale, attraverso la presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga. Gli appuntamenti della settimana:

>mercoledì 29 aprile, Sala della Cineteca, ore 17.30

Raffaele Simongini

Fellini e il mistero creativo. Otto saggi e mezzo, Mimesis 2026

in dialogo con Gianfranco Angelucci e Marco Leonetti

Evento in collaborazione con Cineteca comunale Rimini

>martedì 5 maggio, Sala della Cineteca, ore 17.30

Maurizio Zaccaro

Bellissima dea. Storia di Clara Calamai, Vallecchi Firenze, 2025

in dialogo con Emanuela Martini

Evento in collaborazione con Cineteca comunale di Rimini

Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/daniele-sacco-presenta-rimini-citta-ducale-della-pentapoli

mercoledì 29 aprile 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Ermann Buhl – oltre ogni cima

Rassegna Cinema e Montagna

Appuntamento con la rassegna Cinema e Montagna, in collaborazione con CAI Club Alpino Italiano sezione di Rimini: in programma il documentario Ermann Buhl – oltre ogni cima di Werner Bertolan. Il 3 luglio 1953, Hermann Buhl compie una delle imprese più straordinarie nella storia dell’alpinismo: la prima ascensione solitaria e senza ossigeno del Nanga Parbat, la nona montagna più alta del mondo. In 41 ore di traversata, Buhl sfida l’ignoto, la fatica estrema e la solitudine, segnando un punto di svolta nell’alpinismo moderno. Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e rievocazioni emozionanti, il documentario ripercorre le tappe fondamentali della vita di Buhl, esplorando non solo le sue imprese alpinistiche, ma anche gli aspetti personali che lo hanno reso una figura unica e indimenticabile.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/hermannbuhl/

giovedì 30 aprile 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Muhà Quartet

Muhà è un progetto musicale che propone composizioni originali in chiave prettamente acustica e spaziando tra la world music ed il jazz mediterraneo.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/muha



giovedì 30 aprile 2026

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Bubusettete

Stimolazioni visive, giochi sonori e tattili. Per genitori in attesa e con bebè fino a 10 mesi.

Ore 10.30 Ingresso gratuito su iscrizione Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini

da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026

Palasport Flaminio e palestre varie, via Flaminia, 28 – Rimini

18° Memorial "Claudio Papini"

Torna l'appuntamento con il Memorial "Claudio Papini", indimenticato maestro di basket, dedicato alla pallacanestro giovanile, giunto quest'anno alla 18° edizione.

Le categorie in gara vanno dagli Aquilotti (nati nel 2015) agli Under 17.

Le gare hanno inizio giovedì 30 aprile fino alla mattina del 3 maggio con le finali e le premiazioni.

Info: www.insegnarebasket.it/18-memorial-claudio-papini-2026/

venerdì 1 e sabato 2 maggio 2026

Campi di calcio – Rimini

Rimini CUP

Torneo internazionale di calcio giovanile, il Trofeo Adriatico Torneo accoglie ogni anno centinaia di club provenienti da ogni parte d' Europa. L’evento è autorizzato da FIGC ed è dedicato a tutte le categorie giovanili. Possono partecipare clubs affiliati alla FIGC ed a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

L'evento rappresenta un consolidato punto d'incontro per lo sport europeo. Oltre all'alto livello agonistico, infatti, il torneo offre un'importante occasione di scambio culturale tra giovani atleti di diverse nazionalità.

Grazie alla qualità delle strutture sportive della Riviera Romagnola e alla consolidata esperienza organizzativa, il Trofeo Adriatico si conferma un appuntamento di riferimento per il turismo sportivo internazionale sulla costa adriatica.

Info: www.euro-sportring.com/it/rimini-cup

sabato 2 maggio 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Met Live. Eugene Onegin

Diretta via Satellite da New York, Metropolitan Opera

Dopo il suo acclamato debutto nel 2024 in Puccini’s Madama Farfalla, la soprano Asmik Grigorian torna al Met nei panni di Tatiana, la giovane innamorata eroina in questo ardente adattamento operistico di Pushkin, che sarà trasmesso in diretta dal palco del Metropolitan Opera ai cinema di tutto il mondo.

Il baritono Igor Golovatenko è il borghese Onegin, che si rende conto del suo affetto per lei troppo tardi. Cantata in russo, sottotitoli in italiano.

Ore 19 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/met_onegin/

dal 2 al 10 maggio 2026

Santuario delle Grazie, via delle Grazie 10 - Covignano di Rimini

...Da Venezia ritorna nel suo bosco la Madonna delle Grazie

Nel mese di maggio, la statua della Madonna delle Grazie fa ritorno al Santuario di Covignano, a Rimini, dando avvio a una settimana di celebrazioni religiose e momenti di comunità dal 2 al 10 maggio.

Il Santuario è aperto ogni giorno dalle 5.50 alle 22.15, accogliendo fedeli e visitatori per un ricco programma di incontri e liturgie.

Tra gli appuntamenti principali, domenica 3 maggio la Santa Messa delle 11.30 sarà presieduta dal Vescovo Francesco Lambiasi, seguita alle 21.15 dal concerto del coro “Nostra Signora di Fatima”, mentre mercoledì 6 maggio alle 17 il Rosario sarà guidato da Mons. Nicolò Anselmi.

Giovedì 7 maggio alle 21.15 è prevista una catechesi di Suor Maria Gloria Riva, e venerdì 8 maggio alle 17 la Messa è presieduta dal Vescovo Andrea Ripa.

La settimana si conclude domenica 10 maggio alle 11.30 con la celebrazione presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi.

da lunedì 4 a mercoledì 6 maggio 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

E.1027 - Eileen Gray e la casa sul mare

Rassegna La Grande Arte al Cinema

Una biografia artistica della cosmopolita Eileen Gray (1878-1976) con una narrazione che utilizza più di un codice espressivo e un ampio lavoro di ricerca d’archivio. La protagonista è stata una designer di mobili e un'architetta irlandese, considerata una pioniera dell’estetica dell’International Style.

Oltre che dentro la reale casa del titolo, i tre protagonisti assoluti Eileen Gray (Natalie Radmall-Quirke), Jean Badovici (Axel Moustache) e Le Corbusier (Charles Morillon) si muovono all’interno di un grande set teatrale multi ambiente, che li isola o li avvicina, come nella ripresa di un’improvvisazione scenica.

In luogo di ricostruire sul set cronologicamente vicende e ambienti, i co-registi Beatrice Minger e Christoph Schaub proiettano immagini su pareti per dare la temperatura eccitata dell’epoca delle avanguardie o pescano dal cinema di Fernand Léger, Jean Vigo, Germaine Dulac, Man Ray.

Orario: lunedì 4 maggio e martedì 5 maggio ore 21; mercoledì 6 maggio ore 17

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/e1027/

martedì 5 maggio 2026

Casa Ludica A Good Game Space, via Bramante, 10 (2° piano) – Rimini

Socialmente - Educazione digitale tra social e videogiochi

Il Centro per le Famiglie di Rimini, in collaborazione con la Rete GAP Rimini, propone un percorso formativo intitolato “Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi” rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di bambini dai 6 agli 11 anni. Composto da cinque incontri tematici, il percorso mira a aiutare gli adulti a comprendere il mondo digitale dei minori, evidenziando rischi e potenzialità, e fornendo strumenti pratici per un utilizzo consapevole di social media e videogiochi. Gli incontri si terranno presso la Casa Ludica A Good Game Space a Rimini, tra gennaio e maggio e possono essere frequentati singolarmente o tutti insieme.

Gli incontri sono condotti dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta e consulente del Centro per le Famiglie, e dalla dott.ssa Elena Lucarella, psicologa del Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, operativa all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini.

La partecipazione richiede iscrizione, contattando il Centro per le Famiglie.

L’appuntamento della settimana:

>5 Maggio ore 18.00–20.00: Le domande dei genitori dei nativi digitali

Ore 18 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini

fino al 25 maggio 2026

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Laboratori di 'Officina Gambalunga'

Ripartono i laboratori di “Officina Gambalunga”, quattro percorsi per scrivere, leggere e disegnare.

Quest'anno la Biblioteca Gambalunga propone quattro workshop che si svolgeranno nella sede della Biblioteca in via Gambalunga 27:

>LA CARTA CHE NARRA: 28 aprile, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di poesia a cura di Sabrina Foschini, un viaggio di parole nel simbolo attraverso la scrittura poetica;

>SCRIVERE L'OMBRA: mercoledì 29 aprile, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di scrittura a cura di Lorenza Ghinelli, un corso per mettere meglio a fuoco il proprio immaginario e potenziare la scrittura, attingendo dai diversi generi letterari;

>DALLA VIGNETTA ALLA RIVISTA: 8, 15 e 22 maggio, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di fumetto a cura di Niccolò Tonelli, lezioni per dilettanti e appassionati, per imparare ed esercitare le basi della narrazione a fumetti;

>LA STORIA DELLA SCRITTURA NELLE NOSTRE MANI: lunedì 18 e 25 maggio; dalle 17 alle 19 | Laboratorio di calligrafia a cura di Concetta Ferrario rivolto a chi voglia riappropriarsi del piacere di scrivere a mano.

Ingresso a pagamento Info: https://bibliotecagambalunga.it/news/officina-gambalunga-2026-leggere-scrivere-e-disegnare