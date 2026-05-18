Rimini tra le province con le auto più vecchie dell’Emilia-Romagna

Nel riminese l’età media delle vetture sfiora i 13 anni: cresce il ricorso all’assistenza stradale e aumentano anche i costi delle polizze RC auto per i veicoli più datati

A Rimini circolano auto sempre più vecchie: l’età media delle vetture in provincia ha raggiunto i 12 anni e 11 mesi, secondo i dati elaborati da Facile.it su oltre un milione di preventivi Rc auto raccolti nell’ultimo anno. Un dato che colloca il riminese al secondo posto in Emilia-Romagna per anzianità del parco auto, dietro soltanto alla provincia di Piacenza.

L’invecchiamento delle vetture riguarda tutta la regione, dove l’età media dei mezzi ha toccato i 12 anni e 4 mesi, in crescita del 2% rispetto al 2025. Nonostante questo, l’Emilia-Romagna resta tra le regioni italiane con le auto mediamente più giovani, preceduta soltanto da Toscana, Lombardia, Lazio e Valle d’Aosta.

Nel riminese, come nel resto della regione, cresce anche l’attenzione verso le coperture assicurative aggiuntive. Sempre più automobilisti scelgono infatti la garanzia di assistenza stradale, richiesta dal 60,3% degli assicurati che hanno sottoscritto una polizza con coperture accessorie: un anno fa la quota si fermava al 45,1%.

L’età dell’auto pesa anche sul costo dell’assicurazione. Secondo l’analisi, il premio medio Rc per una vettura di 10 anni è pari a 461 euro, ma sale a 559 euro per un’auto di 12 anni e arriva a 575 euro per un veicolo di 14 anni, con un incremento del 25% nell’arco di quattro anni.

«Dal punto di vista assicurativo, bisogna inoltre mettere in conto che l’offerta di garanzie accessorie per le autovetture più vecchie è limitata» spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «Alcune coperture, ad esempio quella che tutela da furto e incendio, tendono ad essere meno efficaci all’avanzare dell’età del veicolo, mentre altre, come quelle contro gli eventi naturali o gli atti vandalici, difficilmente vengono offerte dalle compagnie assicurative se la vettura ha troppi anni sulle spalle».

Ecco di seguito l’età media dei veicoli circolanti nelle province emiliano-romagnole