Rimini tra magia e tradizione: tutti gli appuntamenti natalizi della settimana

Sigismondo d’Oro, mercatini e spettacoli per tutta la famiglia

Prende il via la settimana che prepara al Natale e che culminerà sabato 20 dicembre con l’attesa cerimonia annuale di consegna del Sigismondo d'oro, la massima onorificenza cittadina conferita dal Comune di Rimini a persone, enti o associazioni che hanno con la loro attività e impegno civico hanno contribuito a promuovere la storia e i valori della comunicato. La cerimonia si svolgerà al Teatro Galli alle ore 17,30, e il riconoscimento quest'anno sarà assegnato a EducAid e ai Salesiani Don Bosco Rimini per il loro impegno verso gli altri.

Le iniziative natalizie si diffondono in diverse aree della città. In centro storico, continuano gli appuntamenti di Natale ai Palazzi dell’Arte con il programma "Magia e Profumi di Natale" (19-21 dicembre). Il weekend propone esperienze enogastronomiche come il Brunch "Dolce Inverno" (sabato e domenica alle 11), l'Afternoon Tea (venerdì), affiancate da laboratori creativi come Un Fiore per Sempre e Mise en Place di Natale e attività per bambini come Caro Babbo Natale e Paint Atelier4kids. L'atmosfera si completa con l'incontro pratico Garden Lovers (sabato) e l'aperitivo Serra Sonora (domenica).

Anche il Borgo San Giuliano contribuisce al clima festivo con Borgo Natale: sabato 20 dicembre è allestita la Casa di Babbo Natale per la consegna delle letterine, mentre domenica 21 si tiene Borgo Locos, un evento di musica, giornali e gastronomia. Per immergersi nello spirito del Natale la Società de Borg organizza anche la seconda edizione del Presepe vivente lungo la via San Giuliano che si trasforma in una suggestiva rievocazione della Betlemme di duemila anni fa, con scene della Natività e momenti di vita quotidiana nel cuore dello storico borgo.

Nell’ultimo week-end prima di Natale, l'ex Cinema Astoria ospita Wanderlust Officina Creativa - Christmas Edition (sabato 20 e domenica 21), un market natalizio dedicato all’artigianato contemporaneo, con oltre 45 artigiani selezionati, laboratori creativi per adulti e bambini, performance, musica, area food e momenti speciali pensati per le famiglie, tra cui l’incontro con Babbo Natale.

Il cartellone teatrale si concentra al Teatro Amintore Galli, dove dal 16 al 18 dicembre la Stagione di Prosa ospita La reginetta di Leenane. Lo spettacolo, diretto da Raphael Tobia Vogel, vede Ambra Angiolini e Ivana Monti impegnate in un thriller psicologico di Martin McDonagh che mescola tensione e humor.

Parallelamente, il Teatro degli Atti si trasforma in uno spazio di residenza artistica dal 18 al 27 dicembre grazie al progetto ideato dal Collettivo L’Attico, per il Comune di Rimini. Questo temporary club propone spettacoli, concerti, DJ set e performance nati dalle residenze. L’edizione 2025 sarà dedicata a Stefano Benni, a riconoscimento del profondo legame tra la sua scrittura e il mondo della musica. Tra gli appuntamenti della settimana spiccano il tributo a David Bowie del Collettivo Frontera (venerdì 19), l'omaggio a Charles Mingus con il Daniele Tortora Sextet (sabato 20), una serata dedicata a Francesco Guccini, "Francesco ed io", con Elisa G.

Al Teatro Galli, in sala Ressi, a corollario della mostra Garampi 300, venerdì 19 dicembre, si tiene una presentazione dei volumi di studio recentemente editi dall’Archivio Apostolico Vaticano per celebrare 300 anni dalla nascita di Giuseppe Garampi, cardinale riminese, erudito e diplomatico, vissuto tra Rimini, Roma e l’Europa del XVIII secolo.

Lo sport natalizio è rappresentato dalla 6° Rimini Christmas Run che si tiene domenica 21 dicembre con partenza e arrivo in piazzale Fellini, una corsa in costume da Babbo Natale aperta a tutti, e dall'evento di pattinaggio a rotelle Pattini sotto l’albero, sabato 20 dicembre al Palasport Flaminio.

Tante altre sono le occasioni di svago per i più piccoli, con l’apertura dei parchi di divertimento di Italia in Miniatura e Fiabilandia e le iniziative di Wonderland 2025, il programma di animazione natalizia che anima Piazza Pascoli a Viserba con spettacoli, laboratori creativi e attività dedicate alle famiglie. A Torre Pedrera il Tendone delle Feste propone Tombole (con estrazioni previste quasi tutte le sere), animazione a tema, spettacoli, musica dal vivo, Cori di Natale e DJ set.

Martedì 16 dicembre, il coro cittadino Incanto, guidato dal Maestro Davide Tura, tiene il suo secondo appuntamento di prove all’area Settebello, per prepararsi ad accogliere l’arrivo dei Re Magi il 6 gennaio con due brani dedicati al viaggio e alla speranza.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana (la notizia su https://www.comune.rimini.it/novita/notizie/dalla-cerimonia-del-sigismondo-doro-agli-appuntamenti-che-portano-verso-il-natale