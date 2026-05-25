Rimini tra musica, sport e cultura: una settimana di eventi diffusi in città

Dal Vasco Live a RiminiWellness, passando per concerti, festival, incontri e attività sportive

L’ultima settimana di maggio trasforma Rimini in un palcoscenico a cielo aperto, dove il benessere incontra la grande musica offrendo un palinsesto unico di appuntamenti diffusi e per tutte le età.

L'attesa è tutta per lo Stadio Romeo Neri: il 29 e 30 maggio debutta il Vasco Live 2026. Dopo il soundcheck riservato al fan club, la "Data Zero" del 30 maggio segnerà l'inizio della tournée nazionale con una scaletta che promette un viaggio dagli anni Ottanta ai grandi successi, inclusa una sorpresa mai eseguita dal vivo.

L’altro grande appuntamento della settimana è a Rimini Fiera, che da giovedì 28 a domenica 31 maggio ospita la 20esima edizione di RiminiWellness. Guidata dal claim “Go Through”, la manifestazione riunisce professionisti e appassionati del fitness, tra innovazione tecnologica e nutrizione. L’esperienza si estende a tutto il territorio con RiminiWellness Off: il fuorisalone che trasforma il centro storico e la Riviera in una grande palestra a cielo aperto con corsi, talk e iniziative dedicate ai sani stili di vita.

La Sagra Musicale Malatestiana propone due appuntamenti speciali: martedì 26 maggio la musica entra all’Ospedale Infermi con il concerto "Un piano per un ospedale forte" che vedrà Ramona Munteanu e Francesca Cesaretti in un dialogo tra musica e parole, unendo arte e cura. Domenica 31 maggio invece, alla Chiesa di San Girolamo, Paolo Accardi guiderà il pubblico alla scoperta dell’organo dalla tradizione barocca all’Ottocento con la lezione-concerto "La meravigliosa macchina sonora".

Fino al 31 maggio continua la Settimana della Musica che anima i principali luoghi d’arte con concerti di giovani ensemble, workshop e appuntamenti speciali come il Choral Day (27 maggio) e il concerto sinfonico a scopo benefico per l'AISM a cura di Eyos Orchestra e Orchestra del Maderna Lettimi (29 maggio). La chiusura è affidata alla Banda Giovanile di Rimini.



Ancora giovani protagonisti: al Teatro Galli, la mattina di venerdì 29 maggio, la scienza diventa spettacolo con "Incontra Geopop: School Edition". Andrea Moccia e Amalia Ercoli Finzi guideranno gli studenti alla scoperta delle materie STEM, in occasione della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione. E ancora: prosegue il festival Filo per Filo Segno per Segno che offre spettacoli e laboratori (fino al 7 giugno) e il Mese delle Famiglie con iniziative culturali incontri e attività per bambini (fino al 12 giugno).

Giovedì 28 maggio la sala della Cineteca ospita un incontro della rassegna Libri da queste parti, con Michele Dantini che, dialogando con Isa Valbonesi, presenterà un libro dedicato alla riflessione su storia, territorio e pensiero contemporaneo. Sempre in Cineteca continuano gli incontri dedicati alla nascita della Repubblica, con studiosi che analizzano il ruolo della Resistenza e le origini della democrazia italiana. Ne parlerà lo storico Filippo Focardi, martedì 26 maggio e lo storico contemporaneista Luca Baldissara e la politologa Nadia Urbinati, venerdì 29 maggio.



Martedì 26 maggio una serata tra testimonianze e cinema per ricordare Giulio Regeni ripercorrendo la sua vicenda e la ricerca di verità attraverso la proiezione del documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo" diretto da Simone Manetti e una video testimonianza della famiglia.

Per la rassegna Aperitivo Corto al Cinema Fulgor, la serata di martedì 26 maggio è interamente dedicata al genio di Pedro Almodóvar. Il programma prevede un viaggio attraverso quattro lavori del regista spagnolo, distanti per epoca e stile ma accomunati dal suo inconfondibile sguardo su desiderio, memoria e trasformazione.

Venerdì 29 maggio il Giardino del Museo della Città ospita "Un giardino di storie", letture all'aperto per bambini dai 4 anni a cura della Biblioteca Gambalunga. Un appuntamento gratuito sul prato, tra natura e fantasia, per chiudere in bellezza il Maggio dei Libri.

Sabato 30 maggio Rimini in Gioco occupa piazza Malatesta con un grande pomeriggio di giochi per tutte le età trasformando il centro storico in uno spazio di incontro, creatività e divertimento condiviso.



Non mancano gli eventi sportivi come il Memorial Lombardini, torneo di basket giovanile che unisce competizione e valori educativi (fino al 25 maggio) e il torneo Rimini Basket Cup, torneo giovanile che coinvolge squadre da tutta Italia (31 maggio - 2 giugno).

Sulla spiaggia parte anche il Campionato di Foot Table, disciplina spettacolare e innovativa con gare settimanali che prende il via il 27 maggio tra Marina Centro e Viserbella.

Nel weekend dal 29 al 30 maggio, la spiaggia libera di Piazzale Boscovich accoglie Adriatico sull’onda dello sport, dedicato agli sport acquatici e alla promozione del mare, a cura del CONI Emilia-Romagna, in collaborazione con il Club Nautico Rimini. Infine, il 2 giugno il Vela Day e amico mare offre attività veliche Classe FIV e attività di parasailing.



Nel centro storico le domeniche e non solo si animano con mercatini tematici come Rimini Antiqua, dedicato ad antiquariato e vintage, Domeniche ad Arte, incentrato sull’artigianato locale, e Artigiani al Centro, che si tiene il 2 giugno, Festa della Repubblica, e valorizza creazioni handmade e design creativo.

A completare il quadro, prende il via il cartellone di Cento Giorni in Festa, con la Fiera di Primavera che si svolge lungo viale Vespucci dal 30 maggio al 1 giugno.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:



IN EVIDENZA





fino a sabato 31 maggio 2026

Sedi varie - Rimini centro storico

Settimana della Musica

La Musica e i giovani

Concerti, workshop, seminari, mostre fotografiche nei luoghi d'arte di Rimini, con esibizioni di solisti, ensemble, orchestre e cori delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La Corte degli Agostiniani e l'Arena Francesca sono il cuore live della Settimana con i giovani ensemble che si esibiscono nelle giornate dal 23 al 30 maggio con programmi che spaziano dalla classica al jazz, dal repertorio corale alla world music. In chiusura, sarà una festa con varie formazioni musicali e danzanti capitanate dall’esibizione della Banda Giovanile di Rimini. Il Teatro Galli ospita il 27 maggio il Choral Day con 200 coristi diretti da Fabio Pecci e il 29 maggio la divulgazione scientifica di GeoPop (mattina) seguita dal concerto sinfonico a scopo benefico per l'AISM (sera) a cura di Eyos Orchestra e Orchestra del Maderna Lettimi.

Info: www.facebook.com/einesteinyouthorchestar

martedì 26 maggio 2026

Ospedale Infermi di Rimini, viale Luigi Settembrini, 24 – Rimini

Un piano per un ospedale forte

Sagra Musicale Malatestiana - Armonie di cura

La Sagra Musicale Malatestiana accoglie l’invito della Direzione Sanitaria di Rimini e arricchisce il proprio cartellone 2026 con degli appuntamenti negli spazi dell’ospedale, condividendo la volontà di portare bellezza e umanità negli spazi della degenza attraverso il linguaggio universale della musica.

Il concerto è costruito come un dialogo tra le domande di Francesca Cesaretti e le risposte di Ramona Munteanu in parole e musiche al pianoforte. Il programma intreccia brani di Filtsch e dei suoi maestri Chopin e Liszt e include la presentazione del CD Carl Filtsch Piano Works (Urania Records, 2026) di Ramona Munteanu, che raccoglie 20 composizioni, di cui 4 in Prima Europea.

L’evento è ideato in collaborazione con Ail Rimini e Donatori di Musica che dal 2017 promuovono la rassegna Un PIANO per un ospedale FORTE.

Attraverso i concerti di artisti di fama nazionale e internazionale presso l’Hospice Padiglione Ovidio dell’Ospedale Infermi di Rimini, si riconosce alla musica un ruolo concreto di accompagnamento nei percorsi terapeutici, creando momenti di sollievo e condivisione.

Ore 16 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/un-piano-un-ospedale-forte



da giovedì 28 a domenica 31 maggio 2026

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

RiminiWellness

The Wellness Experience Show: 20esima edizione

RiminiWellness è l'appuntamento internazionale dedicato all’intero ecosistema del mondo wellness: ultime tendenze, innovazioni e formazione per i professionisti e gli appassionati del fitness, benessere e sport. E' l’evento che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le principali realtà dell’universo wellness: dai produttori di attrezzature per l’attività fisica alle palestre, alle opportunità di formazione e le associazioni di categoria, passando per le medical spa, gli health center, e scienze riabilitative, le attività fitness, ma anche il turismo e il design, sempre con al centro la fitness lovers community. Un evento che coinvolge gli appassionati, che a RiminiWellness hanno l'occasione di scoprire i trend dell'allenamento con le discipline e le competizioni sportive più innovative e di tendenza per lo stare in forma. E allo stesso tempo riunisce tutta la community dei professionisti, grazie alla presenza di aziende e brand di riferimento globale per la produzione e distribuzione di attrezzature fitness, innovazione tecnologica di settore, abbigliamento sportivo, alimentazione e nutrizione.

La 20ª edizione di RiminiWellness è guidata dal claim “Go Through”:non solo un tema, ma un modo di vivere. È l’attraversamento fisico dei padiglioni del quartiere fieristico della città e della Riviera, ma è anche un attraversamentomentale, emotivo e sensoriale. L’esperienza diventa completa solo lasciandosi attraversare dal movimento, immergendosi nella sua energia in continua trasformazione, un concept capace di parlare a una community ampia, eterogenea e in continua crescita.

Una quattro giorni di sport e salute che si estende dagli oltre 190.000 mq, tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, alla Riviera grazie allo sviluppo dei contenuti fuori fiera, segnando l'inizio di un nuovo capitolo nella promozione globale dei sani stili di vita, del fitness, del benessere e dello sport.

Con la 20ª edizione, la manifestazione si conferma l'epicentro mondiale del benessere, trasformandosi in una piattaforma strategica dove istituzioni e innovatori definiranno il futuro del mercato. La grande novità internazionale è la prima edizione italiana del World Active Summit (29 maggio), che vedrà l'elezione del nuovo board e il rafforzamento della collaborazione con l'OMS per promuovere l'attività fisica come pilastro della salute pubblica. A questo si aggiunge il Global Fitness Leaders Meeting, un vertice con leader da oltre 20 Paesi per costruire un'industria etica e connessa. Sul fronte scientifico, la novità di rilievo è la partnership con Isokinetic (FIFA Medical Centre of Excellence), che in qualità di Sports Medicine Partner porterà in fiera un team multidisciplinare d'élite per integrare la medicina sportiva d'eccellenza nel cuore del business del fitness, puntando tutto su prevenzione, performance e longevità.

Cresce l’area Health con un calendario di appuntamenti che integrano medicina sportiva, riabilitazione, allenamento e nutrizione, mentre debutta la Beauty Area con eventi, experience e momenti di approfondimento tra cosmeceutica, skincare attiva e sport.

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 19 Ingresso a pagamento Info: 0541 744555 www.riminiwellness.com

da giovedì 28 a domenica 31 maggio 2026

Rimini, Fiera, Centro Storico e Riviera di Rimini

RiminiWellness Off

In arrivo la quarta edizione di RiminiWellnessOFF, il fuorisalone del fitness, del benessere e dello sport organizzato da Italian Exhibition Group e dal Comune di Rimini in concomitanza con la 20esima edizione di RiminiWellness. Da giovedì 28 a domenica 31 maggio, il centro storico e la Riviera di Rimini si trasformano in una grande palestra a cielo aperto, grazie a un fitto programma di eventi, corsi, lezioni, talk e iniziative intorno alle quattro dimensioni chiave in tema di qualità della vita: esercizio fisico, nutrizione, benessere mentale e medicina preventiva.

RiminiWellnessOFF è l’appuntamento che trasforma il territorio di Rimini e della Riviera nel manifesto internazionale della promozione dell’attività fisica e degli stili di vita sani, estendendo l'esperienza del benessere in tutte le sue sfaccettature oltre i confini del quartiere fieristico grazie al contributo di aziende, associazioni e organizzazioni sportive.

Info: www.riminiwellness.com/it/riminiwellnessoff

29 e 30 maggio 2026

Rimini, Stadio Romeo Neri

Vasco Live

Vasco Rossi torna a Rimini per aprire la sua stagione di concerti nel 2026.

La città si prepara ad accogliere il Blasco per un doppio appuntamento: l'anteprima del "Vasco Live" 2026 che si terrà a Rimini con un soundcheck speciale il 29 maggio 2026, una prova generale integrale riservata in esclusiva agli iscritti del Blasco Fan Club e la Data Zero, che si terrà invece sabato 30 maggio. Questo appuntamento rappresenta il debutto ufficiale dello spettacolo e segna l'inizio della tournée nazionale, richiamando appassionati da tutta Italia per la prima esecuzione dal vivo della nuova scaletta, che si preannuncia strutturata come un vero viaggio nel tempo: l’apertura sarà un omaggio alle sonorità elettriche dei suoi anni ’80, mentre la seconda parte del concerto punterà sull'impatto emotivo dei grandi successi. La vera attesa è però concentrata su una sorpresa inedita, che il cantante ha anticipato: l'inserimento in scaletta di un brano che nessuno si aspetta, un pezzo mai eseguito dal vivo, che sarà svelata al debutto riminese.

Un evento imperdibile che trasforma Rimini nella capitale della musica rock per la prima vera tappa del tour e per dare il via alla stagione dei grandi concerti estivi in Italia.

In occasione del tour Vasco Live 2026 viene lanciato il progetto Green Rock, che si prende cura dei luoghi che ospitano i concerti. L'iniziativa, in collaborazione con Live Nation e Coop Alleanza 3.0, mira a trasformare i grandi concerti in occasioni di sostenibilità ambientale e sociale e prevede attività di cura del verde urbano nelle città toccate dal tour, il recupero delle eccedenze alimentari tramite il progetto "Buon Fine" e la presenza dei Green Angels, volontari dedicati a sensibilizzare il pubblico sulla raccolta differenziata.

Ore 20.45 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/vascorossi/posts/news-news-news-soundcheck-e-data-0-del-tour-2026-si-svolgeranno-a-rimini-nellimm/

domenica 31 maggio 2026

Chiesa di San Girolamo, viale Principe Amedeo 65 – Rimini

Paolo Accardi organo

Sagra Musicale Malatestiana - Concerti d'Organo - La meravigliosa “macchina sonora”

“La meravigliosa macchina sonora” è una lezione‑concerto che guida il pubblico alla scoperta dell’organo attraverso un percorso musicale e divulgativo.

Protagonisti sono Paolo Accardi e gli allievi del Conservatorio Maderna‑Lettimi, che alternano spiegazioni ed esecuzioni dal vivo.

Il programma attraversa capolavori dal Barocco all’Ottocento, con musiche di Bach, Frescobaldi, Buxtehude, Mendelssohn, fino a Bossi e Davide da Bergamo.

L’incontro mette in luce le potenzialità espressive dello strumento, definito una vera “macchina sonora”.

Completa l’esperienza il contributo didattico e artistico di Accardi, organista e promotore culturale attivo a livello internazionale.

Ore 21 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/paolo-accardi-organo

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 31 maggio 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>25 maggio 8:00 – 13:00 Mostra fotografica e artistica - La Rete della Salute

18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

19:00 – 20:00 Le inaspettate_voci femminili da riscoprire - Stella Manduchi

>27 maggio 21:00 – 23:00 Avanti e ovunque – Mulino di Amleto Teatro

>29 maggio 18:30 – 20:30 Mostra fotografica e artistica - La Rete della Salute

>31 maggio 21:00 – 22:30 Le fiabe del mattino/concerto - Festival Filo per Filo | Segno per Segno

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria ?



fino al 25 maggio 2026

Palestre A. Di Duccio e Lombardini, viale Parigi - Rimini Miramare

Memorial Lombardini

La terza edizione del Memorial Gianluca “Lomba” Lombardini è un torneo di pallacanestro giovanile organizzato da Miramare Basket per rendere omaggio alla memoria di Gianluca Lombardini, storico allenatore e co-fondatore della società.

In programma dal 23 al 25 maggio, l’evento riunisce squadre giovanili in un clima di sport, condivisione e crescita, nel segno dei valori che hanno contraddistinto l’impegno e la passione di “Lomba” per il basket e per i giovani.

Il torneo non è solo competizione, ma anche un momento di incontro per atleti, famiglie e appassionati, con l’obiettivo di trasmettere lo spirito educativo dello sport e mantenere vivo il ricordo di una figura che ha lasciato un segno importante nella comunità sportiva locale.

Info: www.facebook.com/miramarebasket/



fino al 25 maggio 2026

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Laboratori di 'Officina Gambalunga'

Ripartono i laboratori di “Officina Gambalunga”, quattro percorsi per scrivere, leggere e disegnare.

Quest'anno la Biblioteca Gambalunga propone quattro workshop che si svolgeranno nella sede della Biblioteca in via Gambalunga 27:

>LA STORIA DELLA SCRITTURA NELLE NOSTRE MANI: lunedì 25 maggio; dalle 17 alle 19 | Laboratorio di calligrafia a cura di Concetta Ferrario rivolto a chi voglia riappropriarsi del piacere di scrivere a mano.

Ingresso a pagamento Info: https://bibliotecagambalunga.it/news/officina-gambalunga-2026-leggere-scrivere-e-disegnare



fino a domenica 7 giugno 2026

Rimini, sedi varie

Filo per Filo, Segno per Segno

Torna tra Rimini e Santarcangelo la nona edizione del festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni a cura di Alcantara Teatro. Come di consueto, oltre agli spettacoli che vedranno salire sul palco oltre 150 ragazze e ragazzi del laboratorio stabile, il Festival ospita nomi preminenti del panorama teatrale italiano che portano in scena allestimenti sorprendenti animando anche gli spazi non teatrali del territorio. Una serie ricchissima di appuntamenti adatti a un pubblico intergenerazionale, in grado di coinvolgere adulti e ragazzi e di fari scoprire l’inconsueto nel nostro quotidiano. Il tema portante del 2026 è, infatti, CONFINI: la riflessione riguarda sia i confini geopolitici e naturali sia i confini personali e psicologici. Un percorso fisico e geografico, ma anche emotivo e poetico; riguardo al nostro territorio, lo sguardo va dal mare fino alla montagna, dando identità ad un territorio molto variegato e fortemente legato.

Il festival a Rimini si svolge nei palchi ormai storici come il Teatro degli Atti, l’ex Cinema Astoria, la Grotta Rossa. Spazi come Piazza Cavour, la Biblioteca Gambalunga, il CEIS. In particolare, la riapertura al pubblico della Chiesa della Crocina rappresenta un momento davvero unico per ricondividere tale spazio storico di Rimini (installazione e performance alla Crocina il 23 e 24 maggio).

Il programma si suddivide in tre sezioni: Al mondo voglio dire, Paesaggi Creativi, e Giardini Segreti. Spazia dagli spettacoli realizzati dalle ragazze e dai ragazzi del laboratorio stabile, a momenti di condivisione e riflessione sulla pedagogia e workshop, fino al ricchissimo calendario di spettacoli dedicati ad adulti e ragazzi con nomi tra i più interessanti del panorama teatrale italiano.

Gli appuntamenti della settimana su: www.filoperfilo.it



fino al 12 giugno 2026

Sedi varie – Rimini

Il Mese delle famiglie

E' giunto alla sua terza edizione il Mese delle Famiglie, evento promosso dall’Assessorato al Welfare del Comune di Rimini nell’ambito del progetto “Tante famiglie, una città”.

Tema centrale dell’edizione 2026 sarà “l’accoglienza in famiglia”, interpretata attraverso una particolare chiave di lettura, quella del tempo, inteso come tempo di cura, tempo di responsabilità condivisa, ma anche come tempo dedicato alle relazioni con l'altro, per attraversare insieme le difficoltà e generare nuove forme di comunità.

Tra gli appuntamenti della settimana:

>martedì 26 maggio ore 20.45 la conferenza “Famiglia e digitale: un patto per educare insieme”, rivolta a genitori, educatori e insegnanti per promuovere un uso consapevole delle tecnologie e il benessere digitale (Sala Manzoni).

Programma completo su: www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/tante-famiglie-una-citta-mese-delle

Info: Info 0541.793860 - https://www.facebook.com/centrofamiglierimini/



lunedì 25 maggio 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

I prossimi appuntamenti:

>lunedì 25 maggio: A qualcuno piace caldo, regia di Billy Wilder (VO sub ita), '120-1959-USA

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor/



martedì 26 maggio 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti).

Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 16, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>26 maggio: 8½ di Federico Fellini (Italia 1963, 114′)

Ore 16.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 16

Info: 0541 704494; 0541 704496 http://fellinimuseum.it/

martedì 26 maggio 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Giulio Regeni - Tutto il male del mondo

A dieci anni dalla scomparsa, l’Università di Bologna, Campus di Rimini aderisce all’iniziativa:

"Le Università per Giulio Regeni: a dieci anni dalla scomparsa un'iniziativa per la libertà di Ricerca" con una video testimonianza dei genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, dell'Avvocata Ballerini e del regista Simone Manetti. A seguire proiezione del documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo" diretto da Simone Manetti.

L’opera ricostruisce la verità giudiziaria relativa al sequestro, alle torture e all’omicidio di Regeni, avvenuto al Cairo nel 2016, avvalendosi per la prima volta del racconto diretto dei genitori, Claudio Regeni e Paola Deffendi.

Attraverso la ricostruzione dei fatti e le testimonianze della famiglia e dell’avvocata Alessandra Ballerini, il documentario ripercorre le tappe della battaglia legale culminata nel processo contro quattro agenti della National Security egiziana, il cui iter procedurale dovrebbe giungere a sentenza entro la fine del 2026.

I contributi video realizzati dai genitori di Giulio Regeni, dalla legale della famiglia e dal regista Manetti, vogliono offrire una panoramica completa sulla vicenda e sugli sviluppi dell’impegno civile per la verità.

Orario: dalle 20.30 alle 22.30 Ingresso libero Info: www.unibo.it/it/eventi/evento/giulio-regeni-tutto-il-male-del-mondo

26 e 29 maggio 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica

A ottant’anni dalla nascita delle istituzioni democratiche nel nostro Paese (1946-1948), l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Rimini e la Bilioteca Gambalunga propongono un ciclo di lezioni magistrali rivolte all’intera cittadinanza in cui riflettere su alcuni aspetti storici nodali alle origini della nostra Repubblica, a partire dall’interrogativo sulle conseguenze per il nostro Paese, e più in generale per l’Europa, dell’essere usciti da una guerra segnata dalla violenza dei massacri nazifascisti e dei bombardamenti aerei angloamericani. L’appuntamento della settimana:

>martedì 26 maggio

Filippo Focardi, L'eredità della guerra partigiana nella Repubblica

>venerdì 29 maggio

Nadia Urbinati Luca Baldissara, Nata democratica

Ore 17.30 Info: 0541 24730; 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/

martedì 26 maggio 2026

Cinema Fulgor, C.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Aperitivo corto

Continua la rassegna Cortometraggi al cinema - Aperitivo Corto con proiezioni di cortometraggi di qualità e aperitivi conviviali.

L'evento si configura come un appuntamento che coniuga l'esperienza della visione in sala con un momento conviviale: è previsto un aperitivo prima della proiezione. La rassegna include inoltre, ove possibile, la partecipazione e l'intervento di registi ospiti per un approfondimento sui contenuti proposti. La programmazione prevede due appuntamenti ogni mese, di martedì.

I corti in programma il 26 maggio:

In vista dell’uscita di Amarga Navidad, una serata dedicata ai cortometraggi di Pedro Almodovar.

Quattro lavori lontani tra loro per periodo, tono e forma, ma attraversati dallo stesso sguardo: quello di un autore che ha sempre usato il cinema come spazio di desiderio, artificio, memoria e trasformazione.

Un percorso dentro un cinema che continua a cambiare pelle senza perdere mai la propria identità.

>Salomè - 10’ | Spagna | 1979

>La Concejala Anropòfaga - 8’ | Spagna | 2009 | VO sub ita

>The human voice - 30’ | Spagna | 2020 | VO sub ita

>Strange way of life - 31’ | Spagna/Francia | 2023 | VO sub ita

Orario: dalle ore 18:30 alle 20:30 Ingresso a pagamento Info: www.cinemafulgor.com



dal 27 maggio fino a settembre 2026

Spiaggia di Rimini, Bagni 42, 53 e 54, 60 di Marina Centro e Bagno 53 Viserbella

1° Campionato Foot Table Città di Rimini

La spiaggia di Rimini ospita, fino a settembre 2026, la prima edizione del Campionato di Foot Table, l'innovativa disciplina che sta conquistando il litorale. L'evento, governato dalla International Federation of Foot Table (World Foot Table), si articola in un fitto calendario di appuntamenti distribuiti tra Marina Centro e Viserbella:

Marina Centro: 11 date ogni MERCOLEDI' dedicate alla modalità "Giallo" (torneo con rotazione dei partner).

Viserbella: 7 date a coppie fisse ogni LUNEDI' e 3 date riservate alla categoria Over 40.

La competizione non è solo un momento di sport e intrattenimento estivo, ma una vera e propria sfida agonistica: il ranking ufficiale servirà infatti a premiare il "Re di Rimini" e a selezionare i migliori atleti che rappresenteranno il territorio nei prossimi Campionati Nazionali e Internazionali. Un'occasione per scoprire dal vivo uno degli sport più dinamici e spettacolari della stagione balneare 2026.

Info: https://www.instagram.com/foot_table_rimini/



giovedì 28 maggio 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Un evento culturale dedicato alla promozione della conoscenza locale, attraverso la presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga. Gli appuntamenti della settimana:

>giovedì 28 maggio 2026

Michele Dantini

Sulla delicatezza, Il Mulino, 2021

in dialogo con Isa Valbonesi

Evento in collaborazione con il Gruppo di Lettura di Filosofia della Biblioteca Gambalunga

Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/daniele-sacco-presenta-rimini-citta-ducale-della-pentapoli

giovedì 28 maggio 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Nobody Knows - Nessuno lo sa

Versione originale con sottotitoli italiani

Hirokazu Kore-eda torna al cinema dopo Maborosi e Distance con il suo film più straziante: la storia vera di quattro fratelli abbandonati dalla madre, costretti a sopravvivere da soli senza che nessuno, né i vicini, né lo Stato, né il mondo si accorga di loro.

Niente musica drammatica, niente scene madri. Solo la macchina da presa che osserva, paziente e silenziosa, il modo in cui i bambini imparano a fare i conti con l'abbandono.

Yûya Yagira, dodici anni, vince a Cannes il premio come miglior attore, il più giovane nella storia del festival.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/cinemafulgor/



venerdì 29 maggio 2026

Centro Sociale Viserba 2000, via Baroni, 9 - Rimini Viserba

Duemila sonorità in Jazz

Rassegna musicale suddivisa in 5 incontri programmati negli ultimi venerdì di ogni mese da gennaio a maggio in collaborazione tra Comune di Rimini e Jazz Feeling, un progetto aggregativo per la creazione di eventi musicali nell'area di confine tra Romagna e Marche.

Ultimo appuntamento della rassegna:

>29 maggio con Swingin' spring

L'ingresso al circolo richiede un contributo di 6 €.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 335 6095117 www.facebook.com/people/Centro-Sociale-Viserba-Duemila

venerdì 29 maggio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Incontra Geopop: School Edition

Progetto di orientamento in occasione della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione.

A Rimini la scienza incontra gli studenti con “Incontra Geopop: School Edition”, progetto promosso da Ciaopeople insieme a Valore D per avvicinare i giovani alle discipline STEM e ai percorsi universitari scientifici.

L’appuntamento riminese è fissato per il 29 maggio al Teatro Galli, nell’ambito di un tour nazionale che toccherà anche Bari e Napoli.

L’iniziativa punta a rendere la scienza più accessibile e coinvolgente attraverso incontri dal vivo, racconti, quiz e momenti di confronto diretto tra divulgatori e studenti.

Protagonisti dell’evento sono il fondatore di Geopop Andrea Moccia e l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, portando testimonianze e stimoli sulle opportunità offerte dalle professioni scientifiche e tecnologiche, con particolare attenzione al superamento del divario di genere.

A rendere ancora più speciale la tappa riminese è la partecipazione dell’orchestra degli studenti del Liceo Einstein (Eyos), che propone performance musicali ispirate alla scienza nell’ambito della Settimana della Musica.

L’obiettivo del progetto è promuovere curiosità, spirito critico e orientamento consapevole verso le materie STEM, offrendo ai ragazzi occasioni concrete di incontro con il mondo della ricerca e dell’innovazione.

Info: www.valored.it/news/incontra-geopop-school-edition-al-via-il-progetto-promosso-da-valore-d-e-ciaopeople/

venerdì 29 maggio 2026

Giardino dell'Ala Moderna del Museo della Città (ingresso da via Luigi Tonini) – Rimini

Un giardino di storie

La Biblioteca Gambalunga Ragazzi conclude Il Maggio dei Libri proponendo Un giardino di storie, letture a cura dei Volontari NpL della Biblioteca per bambini dai 4 anni e famiglie.

E' necessario portare una coperta per sedersi sul prato.

Ingresso libero senza prenotazione. In caso di maltempo l'evento è spostato presso Laboratorio Aperto Rimini Tiberio ingresso via Luigi Tonini 1 (Museo della Città).

Ore 16.30 Ingresso gratuito Info: 0541 704485 [email protected]



venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026

Spiaggia libera, piazzale Boscovich - Rimini zona porto canale

5° Adriatico sull'onda dello sport

Manifestazione di promozione degli sport d’acqua e di mare per la Giornata Nazionale dello sport.

Torna per il quarto anno consecutivo, la manifestazione organizzata dal CONI dell'Emilia Romagna, in collaborazione con il Club Nautico Rimini.

Due giornate dedicata agli sport d'acqua e di sabbia nella spiaggia libera di Piazzale Boscovich.

Promozione dello sport, tutela della flora e fauna del mare Adriatico, volontariato e tanto altro.

Orario: dalle ore 9 Info: 0541 26520 www.cnrimini.com

sabato 30 maggio 2026

piazza Malatesta - Rimini centro storico

Rimini in Gioco

In occasione della Giornata Mondiale del Gioco (28 maggio), Rimini ospita “Rimini in Gioco”, un evento dedicato al divertimento e alla condivisione che si terrà a partire dalle ore 16 del 30 maggio in piazza Malatesta.

L’iniziativa offre ai partecipanti di tutte le età la possibilità di sperimentare giochi da tavolo e giochi di ruolo, guidati dai dimostratori delle associazioni riminesi, oltre a coinvolgenti giochi in legno e sfide di abilità proposte da “Scombussolo – Giochi per Tutti”.

E' un’occasione per riscoprire il valore del gioco come momento di incontro, socialità e creatività, anche grazie alla partecipazione del progetto “Giochiamo”.

Promosso con il supporto del Comune di Rimini e realizzato in collaborazione con numerose realtà associative del territorio, l’evento si propone come un pomeriggio aperto e partecipativo, dove il gioco diventa strumento di inclusione e divertimento per tutta la comunità. L’appuntamento prenderà vita nel pomeriggio con panche e tavoli allestiti in piazza per accogliere chiunque voglia sedersi e giocare, con un ricco catalogo di giochi da tavolo, giochi di ruolo e giochi di carte messi a disposizione dai volontari delle associazioni. Il Ludobus di Scombussolo Giochi per Tutti - furgone carico di giochi in legno della tradizione, progetto storico di Cooperativa Formula Servizi alle Persone nato nel 1996 - trasformerà lo spazio in un luogo di incontro per famiglie e bambini più piccoli. I volontari delle associazioni, oltre a fornire i giochi aiuteranno anche nel gioco e saranno a disposizione per facilitare anche questo aspetto. Sarà inoltre allestito uno spazio informativo dedicato a GiochiAmo, il progetto con cui volontari delle associazioni coinvolte portano ore di gioco e svago ai giovani ricoverati nei reparti dell'Ospedale Infermi di Rimini.

Ore 16 Ingresso gratuito e aperto a persone di ogni età e provenienza



da sabato 30 maggio a lunedì 1 giugno 2026

viale Vespucci - Rimini Marina Centro

Fiera di Primavera

Assovespucci ETS propone una mostra mercato di artigianato artistico tradizionale, antiquariato, vintage con intrattenimento musicale sulla passeggiata di viale Vespucci.

Orario: dalle 9 alle 24

domenica 31 maggio 2026

Entroterra di Rimini

Fattorie aperte

90 realtà - tra fattorie, parchi e musei dell'Emilia-Romagna, aprono le loro porte per incontrare adulti e bambini, illustrare le proprie attività e far conoscere il mondo dell’agricoltura e dell’alimentazione e la storia del cibo.

L’iniziativa, giunta alla ventottesima edizione, è promossa dalla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Agroalimentare, Caccia e Pesca e rappresenta un’occasione per avvicinare il mondo agricolo alla città, facendo conoscere le produzioni agroalimentari del nostro territorio, ricco di tradizione e cultura.

Al pubblico è proposto un ampio programma di attività sul territorio da Piacenza a Rimini, tra cui passeggiate in campagna, laboratori per grandi e piccini, giochi della tradizione rurale, degustazioni di prodotti tipici, occasioni di apprendimento delle tecniche di coltivazione e di allevamento.

Le fattorie possono aderire ad una o più giornate e sono aperte di norma dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per verificare giornate e orari di apertura di ogni singola fattoria si consiglia di visionare il programma consultando le singole schede.

È sempre consigliabile prenotare la visita, specie se si intende partecipare a iniziative destinate a numeri ristretti di visitatori.

Per scoprire le fattorie della provincia di Rimini, aderenti all'iniziativa consultare il sito di riferimento su: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/fattorie-didattiche/mappe-elenchi/elenco-alfabetico-provincia/rimini

Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Ingresso libero Info: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/progetti-eventi/fattorie-aperte-maggio-2026

domenica 31 maggio 2026

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 7.30 alle 18.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/riminiantiqua

domenica 31 maggio 2026

tratto di C.so D'Augusto tra Via Brighenti e Largo Giulio Cesare - Rimini centro storico

Domeniche ad Arte

Mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale. A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19 Ingresso libero Info: www.facebook.com/assartmorripizzioli



dal 31 maggio al 2 giugno 2026

Rimini, sedi varie

Spiagge di Rimini Basket Cup

Torneo estivo di Basket giovanile che si svolgera' nelle citta' marinare di Rimini e Riccione.

Nel weekend festivo del 2 Giugno le numerosissime societa' provenienti da tutta Italia si sfideranno nelle accoglienti palestre di Rimini e Riccione.

Info: www.facebook.com/p/Spiagge-di-Rimini-Basket-Cup



sabato 2 giugno 2026

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare.

Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore!

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/artigianialcentro



martedì 2 giugno 2026

Club Nautico, Largo Boscovich, 10 – Rimini

Vela Day e amico mare

A cura del Club Nautico

Classe FIV e attività di parasailing.