Rimini tra storia, arte e Natale: visite guidate e mostre per tutti

Dal Teatro Galli ai Palazzi dell’Arte, dai codici di Garampi alla Rimini Proibita di Pesaresi, un ricco calendario di eventi e percorsi culturali

Dalla Rimini degli anni ’80 che torna a vivere fra le pareti dell’ala nuova del museo alla Rimini Proibita immortalata dal fotografo Marco Pesaresi, dai codici custoditi dal cardinale Garampi alla visita fra gli stucchi dorati del Teatro Galli, passando dalla passeggiata guidata fra le luci e i presepi della tradizione di Rimini. Sono gli inviti alla scoperta della città che si possono cogliere in questi giorni di festa.

Si parte oggi, mercoledì 10 e domani, giovedì 11 dicembre alla Biblioteca Gambalunga si svolgeranno visite guidate alla mostra “Garampi 300. Storie, libri, codici di un Cardinale global”. L'esposizione celebra i trecento anni dalla nascita del cardinale Giuseppe Garampi, mostrando manoscritti, incunaboli e volumi rari che evidenziano il suo ruolo di erudito, viaggiatore e prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano. Le visite saranno condotte dagli studenti del Liceo Classico Cesare Valgimigli, seguiti dalla bibliotecaria Marianna di Geronimo e curate dalla professoressa Michela Cesarini, che ha approfondito la figura di Garampi attraverso uno studio accurato. L'iniziativa valorizza il contributo culturale del cardinale e coinvolge le giovani guide per raccontare, con entusiasmo e competenza, il contesto storico e le curiosità legate alla mostra, offrendo al pubblico un’occasione di scoperta e di partecipazione alla vita culturale cittadina.





Sabato 13 dicembre al Teatro Amintore Galli di Rimini ci saranno visite guidate che permetteranno di scoprire la storia e gli spazi del teatro, tra cui il foyer, la platea e il ridotto. Si racconterà la storia del teatro ottocentesco, progettato da Luigi Poletti e inaugurato da Verdi nel 1857, le vicende del XX secolo, la ricostruzione e le personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e Belle Époque.



Sempre sabato 13 dicembre ai Palazzi dell’Arte di Rimini, si terrà una visita guidata speciale alla mostra Rimini Proibita organizzata dai Musei comunali. L’esposizione, aperta fino al 6 gennaio, presenta un viaggio nella Rimini notturna degli anni Ottanta e Novanta attraverso 100 fotografie di Marco Pesaresi, accompagnate da citazioni tratte dal romanzo di Pier Vittorio Tondelli. I curatori, Jana Liskova e Mario Beltrambini, condurranno i partecipanti tra aneddoti e retroscena, svelando storie e dettagli nascosti dietro le immagini.

Domenica 14 dicembre VisitRimini propone il Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini, un affascinante viaggio attraverso i secoli che parte dal centro storico, toccando i monumenti simbolo come l’Arco di Augusto, il Ponte di Tiberio, il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo, testimonianze di un passato romano, rinascimentale e malatestiano. Il tour prosegue tra le vie del cuore della città, passando per piazze e fontane storiche per arrivare fino alle atmosfere più recenti del cinema di Fellini, con riferimento al Cinema Fulgor e alle tracce del grande regista riminese.

Domenica 14 dicembre in Piazza Tre Martiri nel centro storico di Rimini, si svolgerà l'Itinerario Esoterico organizzato da Arte e Musei Italia. Questa visita guidata svelerà l'anima nascosta della città, oltre i luoghi più noti, esplorando simboli, codici segreti e antiche dottrine spirituali. Si inizierà dal Tempio Malatestiano, focalizzandosi sulla Cappella dei Pianeti, un vero trattato esoterico scolpito nella pietra, e si proseguirà con l'orologio astronomico di Piazza Tre Martiri, considerato una macchina del tempo cosmica. Il percorso approfondirà anche la presenza dei Cavalieri di Malta, coinvolti in storie medievali di potere e fede. L'itinerario invita a leggere Rimini attraverso nuove chiavi di interpretazione, tra arte, astronomia e spiritualità.



Domenica 14 dicembre in centro storico, si svolgerà una visita guidata organizzata da Arte e Musei Italia, intitolata Il Natale a Rimini tra luci e presepi. L'evento ha come punto di partenza la Fontana della Pigna in Piazza Cavour, un luogo simbolico ammirato anche da Leonardo da Vinci. L'itinerario, ricco di racconti affascinanti e curiosità d’altri tempi, porterà i partecipanti alla scoperta degli angoli più intimi e significativi del Natale cittadino, con una tappa speciale dedicata al tradizionale "presepe dei Paolotti". Un’occasione per rivivere lo spirito delle festività tra luci magiche, ricordi e emozioni autentiche.

Parallelamente molteplici sono le proposte espositive che celebrano la storia, l’arte e l’identità di Rimini per un’immersione tra passato e presente, arte e spiritualità.



Sabato 13 dicembre si tengono le Aperture straordinarie del Museo degli Sguardi, un’occasione per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e nascosti di Rimini, dedicato alle culture extraeuropee e alle loro storie millenarie, per immergersi in collezioni uniche e conoscere da vicino il patrimonio artistico e spirituale di popoli lontani.

Partendo dal cuore del centro storico, fino al 31 dicembre l’Ala Nuova del Museo della città ospita Rimini 80: Tondelli e la Riviera: Un viaggio nell'immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli. Una ricostruzione del paesaggio visivo urbano degli anni '80, che ha ispirato lo scrittore Pier Vittorio Tondelli. La mostra, a cura da Fabio Bruschi, aiuta a scoprire come la città di Rimini ha plasmato la sua identità, diventando un crocevia di tendenze, cultura e vita notturna.

A pochi passi, i Palazzi dell’Arte ospitano fino al 6 gennaio 2026 una mostra che si addentra nelle atmosfere notturne e marginali di Rimini, attraverso le immagini di Marco Pesaresi e le parole di Pier Vittorio Tondelli. L’esposizione Rimini proibita presenta oltre cento fotografie inedite e grandi formati, che ritraggono locali, sogni e trasgressioni, creando un racconto visivo della città tra gli anni '80 e il nuovo millennio.

Gli amanti della narrazione visiva e dell’arte urbana troveranno interessante anche la mostra Confine Marea, allestita sulla duna della spiaggia di Rimini fino a gennaio 2026. Qui, la spiaggia si trasforma in un osservatorio temporaneo del presente, con opere di 28 artisti che mixano fotografia, illustrazione, arte urbana e scrittura visiva. È un modo originale per contemplare il paesaggio in mutamento, tra memoria e futuro, tra terra e mare, tra individuo e collettività.



Fino al 10 gennaio la Biblioteca Gambalunga celebra Giuseppe Garampi a 300 anni dalla sua nascita con la mostra Garampi 300. Storie, libri, codici di un Cardinale global che ne ripercorre la vita e il lascito. Un viaggio nel tempo, dentro le sale antiche e tra le pagine che lui stesso ha scelto di tramandare. Perché Garampi non fu solo un uomo di Chiesa o di diplomazia, Fu soprattutto un uomo di libri.

Per chi desidera un’esperienza più intima e poetica, da segnalare è anche la personale di Mattia Barbalaco, Blu Stregato, in programma fino a gennaio 2026, all’interno del festival “I luoghi dell’anima”. L’esposizione invita a lasciarsi coinvolgere da un mondo fantastico e introspettivo, tra sogno e realtà.



Dal 5 dicembre al 18 gennaio il Museo della Città ospita Remàr - Storie meravigliose tra terra e mare: Un nuovo viaggio tra storia, comunità e paesaggi. Una mostra che racconta il territorio riminese attraverso reperti archeologici, oggetti etnografici, opere d’arte, documenti e fotografie provenienti da 23 musei.



Dal 13 dicembre fino al 31 Gennaio, Augeo Art Space ospita la Mostra fotografica "Rimini" di Paolo Simonazzi, che celebra i 40 anni del romanzo di Tondelli, con immagini ispirate da suggestioni letterarie, cinematografiche e personali, che esplorano Rimini tra realtà e immaginazione, tra memoria e modernità.

Non mancano le iniziative a tema marittimo e tradizionale, come le aperture speciali del Museo della Marineria e delle Conchiglie "E'Scaion" a Viserbella, che apre al pubblico per le festività natalizie offrendo la possibilità di conoscere la cultura marinara locale e le sue tradizioni e una speciale iniziativa artistica con l’esposizione di opere del pittore romagnolo Romano Buratti.

10, 11, 17, 18 dicembre 2025

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Garampi 300. Storie, libri, codici di un Cardinale global

Visite guidate alla mostra in Biblioteca

La Biblioteca Civica Gambalunga propone nuove visite guidate della mostra “Garampi 300. Storie, libri, codici di un Cardinale global”, un percorso espositivo che celebra la figura del cardinale Giuseppe Garampi a trecento anni dalla sua nascita.

A condurre il pubblico tra manoscritti, incunaboli e preziosi volumi saranno gli studenti del Liceo Classico Cesare Valgimigli, coinvolti in un progetto di approfondimento e divulgazione che li vede protagonisti in prima linea. Gli allievi sono seguiti dalla Dott.ssa Marianna di Geronimo, bibliotecaria. Le visite guidate sono curate dalla professoressa Michela Cesarini.

Il percorso guidato nasce dal lavoro di preparazione degli studenti, che hanno studiato da vicino la figura di Garampi: erudito, viaggiatore, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano e grande donatore della Biblioteca Gambalunga. Attraverso una selezione di codici, documenti e libri antichi, la mostra offre l’occasione di scoprire da vicino il contributo culturale e storico del cardinale, ancora oggi ben radicato nel patrimonio cittadino.

La proposta vuole essere anche un modo per valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nella vita culturale della città: il pubblico sarà accompagnato da giovani guide che, con entusiasmo e competenza, racconteranno il contesto, le curiosità e le scoperte emerse durante il loro percorso di studio.

Orario: dalle ore 16.30 alle ore 17.30 Ingresso libero Info: 0541 704326 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/garampi-300-storie-libri-codici-di-un-cardinale-global



sabato 13 dicembre 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque.

Le visite hanno una durata di 45 minuti circa.

Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 16.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 793879 www.teatrogalli.it



sabato 13 dicembre 2025

Rimini, Palazzi dell’Arte, Piazza Cavour

"Rimini Proibita" - visita guidata con i curatori della mostra

Un appuntamento speciale per scoprire la Rimini Proibita. I Musei comunali di Rimini organizzano speciali visite guidate alla mostra che fino al 6 gennaio rimane allestita ai Palazzi dell’Arte. Un viaggio nella Riviera notturna, tra colori, eccessi e solitudini attraverso cento fotografie scattate da Marco Pesaresi, affiancate da frasi estratte dal romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli.

Chi volesse conoscere aneddoti, retroscena, storie racchiuse da quelle immagini potrà farlo insieme ai curatori del progetto espositivo, Jana Liskova e Mario Beltrambini, che accompagneranno i visitatori nella Rimini a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

La visita guidata è gratuita con prenotazione (massimo 50 persone) su www.ticketlandia.com/m/event/riminiproibita

Ore 16.30 Ingresso gratuito





domenica 14 dicembre 2025

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini

Visite guidate a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. "Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia.

L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

domenica 14 dicembre 2025

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

L'Itinerario Esoterico di Rimini

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

Dietro le luci della Riviera e i monumenti più noti, Rimini custodisce un’anima esoterica tutta da scoprire. Con questa visita guidata si va oltre la superficie, esplorando simboli, codici nascosti e antiche dottrine spirituali che hanno attraversato i secoli.

Si parte dal Tempio Malatestiano, dove sarà svelato il significato celato nella misteriosa Cappella dei Pianeti, un vero e proprio trattato esoterico scolpito nella pietra. Si prosegue con l’orologio astronomico di Piazza Tre Martiri, antica macchina del tempo e del cosmo, per poi approfondire la presenza dei Cavalieri di Malta in città, protagonisti di trame medievali dense di potere e fede.

Un itinerario guidato che invita ad aprire gli occhi e la mente, per leggere Rimini con chiavi di lettura nuove, tra arte, astronomia e spiritualità.

Ore 15 Ingresso a pagamento Info: www.arteemusei.com/visita-guidata/l-itinerario-esoterico-di-rimini

domenica 14 dicembre 2025

Fontana della Pigna, Piazza Cavour - Rimini centro storico

Il Natale a Rimini tra luci e presepi

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

A Rimini, l’atmosfera natalizia splende ogni anno di luci inedite e magiche.

Un itinerario coinvolgente che, ispirandosi alla tradizione più autentica, prende vita dal celebre appuntamento “alla Pigna”, la fontana ammirata da Leonardo da Vinci.

Tra racconti affascinanti, curiosità d’altri tempi si va alla scoperta degli angoli più intimi e significativi del Natale cittadino, con una tappa speciale dedicata al tradizionale “presepe dei Paolotti”.

Un’esperienza per rivivere lo spirito delle feste, tra ricordi, emozioni e la calda luce delle festività.

Ore 17 Ingresso a pagamento Info: www.arteemusei.com/visita-guidata/il-natale-a-rimini-tra-luci-e-presepi

sabato 13 dicembre 2025

Rimini, Via Delle Grazie, 12 loc. Covignano

Aperture straordinarie del Museo degli Sguardi

Sabati pomeriggi di altri sguardi

Un’occasione per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e nascosti di Rimini, dedicato alle culture extraeuropee e alle loro storie millenarie, per immergersi in collezioni uniche e conoscere da vicino il patrimonio artistico e spirituale di popoli lontani.

Orario: dalle ore 16 alle ore 18 Ingresso libero Info: 366 229 7951 www.museicomunalirimini.it/eventi/dal-27-settembre-2025-tornano



fino al 31 dicembre 2025

Rimini, Ala Nuova (secondo piano) - Museo della città

Rimini 80: Tondelli e la Riviera

Viaggio nell'immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli. Una ricostruzione del paesaggio visivo urbano degli anni '80, che ha ispirato lo scrittore Pier Vittorio Tondelli. La mostra, a cura da Fabio Bruschi, ci aiuta a scoprire come la città di Rimini ha plasmato la sua identità, diventando un crocevia di tendenze, cultura e vita notturna.

Orario: 10.00 – 13.00 | 16.00 – 19.00 Chiuso il lunedì

fino a martedì 6 gennaio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte

Rimini proibita - Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi

Rimini 80 - E tu dov’eri nel 2025?

Dal 13 settembre, le sale dei Palazzi dell’Arte aprono di nuovo al pubblico e ospitano una mostra dedicata al lavoro di Marco Pesaresi, che racconta una Rimini notturna, marginale, vibrante, spesso invisibile.

Oltre cento fotografie – molte inedite, a colori e in grande formato – costruiscono un racconto che attraversa locali, corpi, sogni e trasgressioni. Queste immagini trovano corrispondenza nel romanzo 'Rimini' di Pier Vittorio Tondelli, di cui quest'anno ricorrono i 40 anni dalla pubblicazione. La mostra dedicata al lavoro di Marco Pesaresi e il romanzo di Pier Vittorio Tondelli si incontrano per restituire l'immagine di una Rimini di fine millennio, fatta di cultura e umanità, di sogni e trasgressioni.

L’esposizione, curata da Jana Liskova e Mario Beltrambini, inaugura la nuova stagione dei Palazzi dell’Arte ed è realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Savignano e con Isa Perazzini, madre del fotografo.

Orario: dal martedì alla domenica e festivi > dalle 10 alle 13 / dalle 16 alle 19. Info: https://palazziarterimini.it

fino al 10 gennaio 2026

Biblioteca Gambalunga (Sale Antiche), via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Garampi 300. Storie, libri, codici di un Cardinale global

A trecento anni dalla sua nascita, la Biblioteca Gambalunga celebra Giuseppe Garampi con una mostra che ne ripercorre la vita e il lascito. Un viaggio nel tempo, dentro le sale antiche e tra le pagine che lui stesso ha scelto di tramandare. Perché Garampi non fu solo un uomo di Chiesa o di diplomazia. Fu soprattutto un uomo di libri. E il suo gesto – come quello di Alessandro Gambalunga due secoli prima – continua a parlare al presente, custodendo il passato e illuminando il futuro.

Orario: dal lunedì al venerdì: 10-13 / 15-18; sabato: 10-13. Ingresso libero

Info: 0541 704436 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/garampi-300-storie-libri-codici-di-un-cardinale-global

fino al 31 gennaio 2025

duna della spiaggia di Rimini, tra il bagno 1 e il bagno 63

Confine Marea - Sulle rive della contemporaneità

Una mostra che trasforma la duna della spiaggia di Rimini in un osservatorio temporaneo del presente, un luogo dove i linguaggi si intrecciano come onde - fotografia, illustrazione, arte urbana e scrittura visiva - restituendo al pubblico un paesaggio in continua metamorfosi, sospeso tra arte e natura, tra cielo, terra e mare. Il percorso raccoglie le opere di 28 artisti e ogni opera - immagine e testo - è una traccia effimera che interroga la soglia tra ciò che emerge e ciò che scompare, tra memoria e futuro, tra individuo e collettività. Un mezzo per osservare il nostro tempo dalle sue soglie mobili, là dove la terra finisce e il pensiero comincia.



fino al 6 gennaio 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Blu Stregato

Mostra al Fellini Museum nell'ambito del Festival 'I Luoghi dell'Anima'

La mostra riunisce un’ampia selezione di opere che offrono una panoramica sul lavoro del giovane artista, dal periodo più recente ai dipinti delle sue prime mostre.

Il linguaggio di Barbalaco è intenso ed enigmatico, popolato da simboli che trasformano situazioni apparentemente ordinarie in scenari occulti e inquietanti. L’uso della luce e del colore – con una prevalenza delle tinte fredde e del blu in particolare – amplifica l’atmosfera quasi stregata che avvolge le figure, spesso immerse in una solitudine imperscrutabile.

Le opere, ricche di suggestioni teatrali, risentono anche della precedente attività di burattinaio dell’artista. In molti dipinti emerge inoltre un forte legame con la psicoanalisi e con il mondo dell’inconscio: elementi surreali si inseriscono nelle scene e ne interrompono il filo logico, come se l’immaginario interiore facesse costantemente irruzione nel visibile.

Le tele sono costruite su un originale equilibrio compositivo, dove la resa realistica e armoniosa dei soggetti si confronta con scelte stilistiche contemporanee, come le inquadrature ravvicinate e i toni volutamente antinaturalistici.

Le opere di Mattia Barbalaco diventano così l’espressione di un’indagine individuale e universale al tempo stesso, che scardina i confini tra inconscio e realtà e dà vita a una dimensione onirica, sospesa e profondamente poetica.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi Info: https://fellinimuseum.it/barbalaco/

fino al 18 gennaio 2026

Museo della Città (Sala delle Teche), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Remàr - Storie meravigliose tra terra e mare

Un nuovo viaggio tra storia, comunità e paesaggi prende vita nella Sala Teche del Museo della Città di Rimini. La rete museale Remàr. Comunità e territorio presenta Remàr – Storie meravigliose tra terra e mare, una mostra che racconta il territorio riminese attraverso reperti archeologici, oggetti etnografici, opere d’arte, documenti e fotografie provenienti da 23 musei.

Il percorso unisce narrazione cronologica e approfondimenti tematici dedicati al fuoco, alla luce e al viaggio, tre simboli fondamentali dell’esperienza umana.

La mostra si sviluppa in cinque sale: dalla Preistoria al Medioevo, dai mestieri di terra e mare alla vita quotidiana nel tempo, fino a una sorprendente Wunderkammer dedicata alla Terra e al Mare.

Non mancano una sezione tattile con riproduzioni da esplorare con le mani e video dedicati alla rete Remàr e alle sue collezioni.

Orario: Inaugurazione della mostra venerdì 5 dicembre alle ore 17.30; da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso. Ingresso gratuito Info: www.museicomunalirimini.it



fino al 6 gennaio 2026

via Minguzzi 7 - Rimini Viserbella

E'Scaion: il Museo della Marineria e delle Conchiglie aperto per le festività natalizie

Per il periodo delle festività, dal 6 dicembre al 6 gennaio, il Museo della Marineria e delle Conchiglie 'E'Scaion' propone un ricco programma di aperture e una speciale iniziativa artistica. Ad accogliere i visitatori del museo, il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali.

Il Museo, il cui nome evoca l'attrezzo di ferro per la pesca delle vongole, fu istituito nel 1999 per salvaguardare la memoria, gli usi e i costumi della civiltà marinara. Il suo patrimonio spazia dai documenti d'epoca e gli strumenti della piccola pesca, fino a preziose collezioni scientifiche, come la Collezione Capici (la più importante raccolta di conchiglie del Mediterraneo) e una sezione dedicata ai fossili.

Il programma si apre sabato 6 dicembre, alle ore 16:30, con l'inaugurazione della mostra personale del pittore romagnolo Romano Buratti. L'artista, noto per la sua spiccata espressività figurativa, rievoca nei suoi lavori luoghi, situazioni e abitudini del territorio locale, con uno stile quasi fumettistico molto apprezzato dal pubblico. La presentazione dell'evento sarà affidata al gallerista Giovanni Scarpellini.

La mostra temporanea e l'intero patrimonio del Museo sono accessibili al pubblico tutti i giorni, dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Si segnala che il Museo osserverà la chiusura nelle giornate del Natale (25 dicembre), di San Silvestro (31 dicembre) e Capodanno (1 gennaio 2026). Per associazioni o gruppi di persone interessati a un approfondimento, è possibile prenotare visite guidate concordando l'orario tramite messaggio SMS o WhatsApp al numero 3382341277.

Orario: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 Ingresso a offerta libera. Info: 338 2341277 www.escaion.it/

13 dicembre 2025 – 31 gennaio 2026

Rimini, Augeo Art Space, Corso d'Augusto 217

Mostra fotografica “Rimini” di Paolo Simonazzi

A cura di Marco Bertozzi, per il cartellone Rimini '80

Rimini è un nuovo progetto del fotografo reggiano Paolo Simonazzi inserito nelle iniziative che il Comune di Rimini ha organizzato per ricordare i 40 anni della pubblicazione dell' omonimo romanzo dello scrittore correggese Pier Vittorio Tondelli.

Si tratta un lavoro costruito partendo da suggestioni letterarie, cinematografiche, musicali e soprattutto autobiografiche tra le quali l'Autore si muove in bilico tra leggerezza e profondità.

Le fotografie del nuovo progetto di Simonazzi parlano del mondo, ma anche di un’idea di esso. Rimini: Frontiera, Sublime Porta, Miraggio, Promessa, Utopia. Caleidoscopio di epoche e mode in cui ci si trova contemporaneamente in due luoghi: quello fisico e quello immaginario, tra stupore e illusione, qui e altrove. Simonazzi documenta i luoghi da cui è attratto e, contemporaneamente, coglie in essi punti di vista inediti, occasioni ironiche, resti di memorie, segni (auto)biografici.

Sono fotografie che parlano del mondo, ma anche di un’idea di esso. Come se sulla superficie dell’immagine si depositasse una sostanza sottile e personale fatta di vissuto, conoscenza, passione.

Orario: dal martedì al sabato 10 - 12.30 / 16 – 19.30

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it



