Rimini tra storia, cinema e moda: le mostre da non perdere nel weekend

Ecco le visite guidate nel dettaglio

Rimini, affascinante e misteriosa, offre visite guidate e mostre da non perdere, tra patrimonio archeologico, monumenti storici e simboli nascosti, invitando i visitatori a scoprire la sua storia, arte e segreti.

Sabato 18 aprile dall'Ufficio Iat in corso d’Augusto, prende il via il Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini, una visita guidata a cura di Visit Rimini, che conduce i partecipanti in un viaggio attraverso secoli di storia, partendo dagli antichi monumenti romani come l'Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio, passando per il Tempio Malatestiano, il primo esempio di architettura rinascimentale in Italia, e Castel Sismondo, simbolo della potenza di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Passeggiando per le vie del centro storico, si avrà l’occasione di ammirare piazze e luoghi iconici come Piazza Cavour con la fontana della Pigna, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il tour si conclude con un tuffo nel '900, attraversando l’universo di Federico Fellini e del Cinema Fulgor.

Domenica 19 aprile si può partecipare invece all'Itinerario esoterico di Rimini, promosso da Arte e Musei Italia, una visita guidata che svelerà gli aspetti nascosti e simbolici della città, partendo dal Tempio Malatestiano e dall’orologio astronomico di Piazza Tre Martiri, con un approfondimento sull’antico ruolo dei Cavalieri di Malta e sul loro legame con Rimini.

Fino al 3 maggio si possono inoltre visitare le mostre ospitate al Palazzo del Fulgor: "La musica di Fellini", con rarità discografiche della collezione Bagnaresi, e "Le magie di Federico Fellini", con le fotografie di scena di Deborah Beer. Per gli appassionati di arte e moda, fino al 24 maggio, i Palazzi dell’Arte ospitano "Riviera Dream Vision", una mostra dedicata a 75 anni di moda “Made in Romagna” con capi iconici, materiali storici e installazioni multimediali innovative, tra cui un Virtual Try-on che permette di indossare virtualmente le creazioni dei grandi marchi locali.

Ecco le visite guidate in dettaglio:

Infine, sabato 18 aprile alla Galleria Zamagni inaugura la mostra personaledi, curata da Valerio Dehò. L'esposizione presenta un percorso tra disegno, scultura e scrittura, culminando nelle innovative porcellane e in opere che riflettono sulla nascita, l'umano e il transumano, esplorando il mistero e il gioco tra forme ancestrali e immagini quotidiane.

Sabato 18 aprile 2026



Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini

Visite guidate a cura di Visit Rimini

Il tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Ore 15,30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

Domenica 19 aprile 2026



piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

L'Itinerario Esoterico di Rimini

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

Un tour tra simboli, codici nascosti e antiche dottrine spirituali, partendo dal Tempio Malatestiano e dall'orologio astronomico, per scoprire l'anima esoterica di Rimini.

Dietro le luci della Riviera e i monumenti più noti, Rimini custodisce un’anima esoterica tutta da scoprire. Con questa visita guidata si va oltre la superficie, esplorando simboli, codici nascosti e antiche dottrine spirituali che hanno attraversato i secoli.

Si parte dal Tempio Malatestiano, dove sarà svelato il significato celato nella misteriosa Cappella dei Pianeti, un vero e proprio trattato esoterico scolpito nella pietra. Si prosegue con l’orologio astronomico di Piazza Tre Martiri, antica macchina del tempo e del cosmo, per poi approfondire la presenza dei Cavalieri di Malta in città, protagonisti di trame medievali dense di potere e fede.

Un itinerario guidato che invita ad aprire gli occhi e la mente, per leggere Rimini con chiavi di lettura nuove, tra arte, astronomia e spiritualità.

Ore 15. Ingresso a pagamento. Info: www.arteemusei.com/visita-guidata/l-itinerario-esoterico-di-rimini

Le mostre in corso



Fino al 24 maggio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte Rimini - Palazzo del Podestà e Sala dell’Arengo

Riviera Dream Vision

Itinerari di moda. Storie, codici, immaginari - 75 anni di moda “Made in Romagna”

Riviera Dream Vision, alla sua prima edizione, racconta attraverso una mostra heritage dal titolo “Itinerari di moda. Storie, codici e immaginari”, un patrimonio che intreccia storia, stile e innovazione di dieci storici e affermati brand: Alberta Ferretti (Aeffe Group), Moschino (Aeffe Group), Iceberg (Gruppo Gilmar), Fuzzi (Anna Maria Fuzzi) insieme alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti.

L'iniziativa celebra la storia, lo stile e l'innovazione del Distretto Moda Romagnolo attraverso 75 anni di attività. L'esposizione ideata e coordinata da Katia Bartolini e a cura di Chiara Pompa (del Culture Fashion Communication, Centro di Ricerca Internazionale del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna), presenta il passato, presente e futuro dell'alta moda attraverso un rapporto vitale e profondo con il territorio, le sue rappresentazioni storiche, cinematografiche, artistiche e culturali.

Ai Palazzi dell'Arte si potranno ammirare una selezione di capi iconici, calzature storiche e materiali documentari (disegni, fotografie, audiovisivi) provenienti dagli archivi dei dieci marchi di fama internazionale con origine romagnola.

Il percorso espositivo include installazioni multimediali interattive che impiegano interfaccia virtuale ed intelligenza artificiale, realtà aumentata e ambienti immersivi per valorizzare i processi creativi e comunicativi del Made in Italy in dialogo con l'iconografia storica di Rimini.

L'esperienza è arricchita dal Virtual Try-on sviluppato da Effingo, startup innovativa partecipata dall’Università di Bologna. Grazie a un totem interattivo basato su tecnologie di intelligenza artificiale generativa, i visitatori possono vivere un’esperienza unica: indossare virtualmente alcuni degli abiti iconici dei brand protagonisti della mostra, tra cui Alberta Ferretti, Iceberg e Moschino, diventando parte integrante del racconto espositivo. L’esperienza si conclude con la creazione in tempo reale di una cartolina digitale personalizzata, ambientata nei luoghi simbolo della città di Rimini. Un ricordo innovativo, condivisibile e immediatamente scaricabile.

In mostra anche abiti di scena del Casanova di Fellini, Premio Oscar per i Migliori Costumi nel 1977

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì non festivi chiuso.

Ingresso libero. Info: www.rivieradreamvision.com





Fino al 3 maggio 2026



Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

La musica di Fellini

In esposizione trenta dischi originali – 33 e 45 giri – provenienti dalla collezione privata dello storico Davide Bagnaresi, con rare edizioni internazionali che documentano la diffusione mondiale del cinema felliniano: da La Strada a La dolce vita, da 8½ fino a stampe di particolare interesse come quella americana de I clowns. Al centro del percorso il dialogo creativo con Nino Rota e, nella fase più tarda, con Nicola Piovani, insieme alla straordinaria qualità grafica delle copertine, le cui soluzioni visive riflettono la visionarietà del cinema felliniano.

La mostra presenta inoltre due preziosi 78 giri del 1938-1939, contenenti canzoncine composte e interpretate in quegli anni: I cinque Baeki’se La cavalcata dei cinque, entrambe scritte da Odoardo Spadaro.

Non esiste una prova definitiva che il “Fellini” indicato nei crediti dei due dischi sia il futuro regista, ma diversi indizi lo rendono plausibile: entrambe le registrazioni sono prodotte da Cetra, etichetta dell’EIAR per cui lavorò anche Fellini, e il motivo de I cinque Baeki’s riemerge, con testo parzialmente modificato, nella celebre sequenza del teatro della Barafonda con l’esibizione dei tre becchini in Roma.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/





Fino al 3 maggio 2026



Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

Le magie di Federico Fellini

In collaborazione con Cinemazero di Pordenone al Palazzo del Fulgor si può visitare la mostra “Le magie di Fellini. Fotografie di Deborah Beer”, accompagnata da un catalogo con contributi di Marco Bertozzi e Andrea Crozzoli.

Le immagini, ritrovate nell’Archivio Fellini di Rimini, riaffiorano dopo un lungo silenzio e tornano oggi a produrre senso grazie all’accordo tra il Fellini Museum e, per l’appunto, Cinemazero di Pordenone.

Organizzata in tre sezioni – “Il regista, Fellini”, “F come facce” e “M&M, Masina e Mastroianni” – la mostra attraversa i set de ‘La città delle donne’, ‘E la nave va’ e ‘Ginger e Fred’, restituendo uno sguardo dall’interno sull’ultimo cinema di Fellini, nel dialogo tra invenzione, tempo e consapevolezza del congedo che troverà una dichiarazione esplicita in ‘Intervista’.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/





Fino al 10 maggio 2026



Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Nodo di Dara

Viaggio fotografico di Elisabetta Acquaviva sulla metamorfosi della donna. Un progetto che racconta, attraverso ritratti intensi e autentici, la forza e la trasformazione delle donne in una fase importante della loro vita. Le immagini esplorano il tema della metamorfosi femminile, dando voce a esperienze, emozioni e identità in evoluzione. Eventi speciali all'interno della mostra "Il Nodo di Dara":

>sabato 18 aprile, Incontro medico 16:00-18:00: Le età della menopausa tra ormoni ed emozioni. Dott.ssa Nascetti · Dott.ssa Gosio

>domenica 19 aprile, Shooting fotografico 10:00-13:00: Shooting con Elisabetta Acquaviva

>domenica 19 aprile, Incontro medico 16:00-18:30: Benessere pelvico oltre i tabù: autoascolto e prevenzione. Dott.ssa Nascetti · Irene Scarascia

Per ulteriori informazioni: https://ilnododidara.com/eventi/

Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Lunedì non festivi chiuso. Ingresso libero.

Info: https://www.museicomunalirimini.it





Fino al 31 maggio 2026

Palacongressi (Convivio), via della Fiera 23 – Rimini

Confini mobili

Lo spazio Convivio ospita una nuova mostra della rassegna PERL_arte: “Confini mobili”, con le opere di Paola Amati e Clarita Kuo, in un dialogo tra sensibilità e visioni. Il Palacongressi si trasforma così in uno spazio sempre più aperto all’arte e alla città. Curatore Matteo Sormani, Art Preview / Augeo Art Space. Per prenotare la visita è a disposizione una segreteria allo 0541.711500 e una mail: [email protected]

Ingresso libero su prenotazione. Info: 0541 711500 www.facebook.com/PalacongressidiRimini/

Da mercoledì 15 a giovedì 30 aprile 2026

Biblioteca Gambalunga (Chiostro), via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Con Parole Tue - Viaggio visivo nel linguaggio teen

La mostra esplora il linguaggio della Generazione Z come fenomeno culturale e sociale in continua evoluzione. Attraverso lavori degli studenti delle classi quarte dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione dell’I.T.T.S. Belluzzi-da Vinci, vengono analizzati e rappresentati i neologismi e lo slang giovanile, spesso influenzati dall’inglese e dai social, come strumenti di identità e comunicazione.

La mostra mette in evidenza come il linguaggio teen rifletta le esperienze, le priorità e i cambiamenti della società, attraverso un dialogo tra analisi linguistica e grafica.

Ingresso libero Info: https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/con-parole-tue-viaggio-visivo-nel-linguaggio-teen

Da sabato 18 aprile a sabato 23 maggio 2026

Galleria Zamagni, via Dante, 29/31 – Rimini

Cosmogonico

Mostra personale di Francesco Bocchini a cura di Valerio Dehò.

I suoi linguaggi espressivi, le sue tecniche tra disegno, scultura e scrittura trovano una fusione perfetta che sa far apprezzare una delle ricerche estetiche più originali dell’arte italiana.

Con la parola “cosmogonia” si vuole indicare una nascita, qualcosa che ha origine, che inizia.

In questa mostra ci sono vari esempi di lavori che vanno dai famosi “meccanismi” che lo hanno fatto conoscere alla fine degli anni Novanta, fino alle attuali porcellane che sono sicuramente una novità e anche un apice della sua ricerca.

Questi nuovi lavori si distaccano dal riuso di materiali e dalla trasformazione e rigenerazione dei rottami che sono tipici della sua opera, ma ne condensano la genesi. Sono teste di esseri immaginari, riflessioni sull’umano e sul transumano, e in molti casi sono straordinari accoppiamenti tra forme ancestrali e invenzioni tratte dal mondo infinito delle immagini quotidiane.

Le sue installazioni e teche sono lamiere di ferro e specchi di recupero dipinti a olio per un lavoro in equilibrio sottile tra gioco, mistero e dramma.

Orario: Vernissage: sabato 18 aprile ore 17.00; dal lunedì al sabato, ore 9 – 12.30 e 16 – 19.30