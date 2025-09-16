Rimini tra storia e arte: tutte le esperienze culturali della settimana

Dalle passeggiate in barca sotto il Ponte di Tiberio alle visite guidate e mostre, la città offre percorsi unici per cittadini e turisti.

Dalle suggestive passeggiate in barca sotto il Ponte di Tiberio alle visite guidate alla scoperta di Rimini fino alle mostre, ecco tutte le esperienze culturali che si possono vivere a Rimini questa settimana



Vedere la città da prospettive diverse, con le romantiche passeggiate in barca che conducono sotto il suggestivo e bimillenario Ponte di Tiberio al tramonto, un'esperienza che viene proposta ogni mercoledì e sabato di settembre alla piazza sull’Acqua.

Per chi desidera scoprire i segreti più nascosti della città, giovedì 18 settembre viene organizzata una visita guidata serale che svela gli angoli più misteriosi di Rimini, attraverso storie di personaggi e patrimoni artistici meno noti: Rimini Nascosta.

Sabato 20 settembre Visit Rimini propone la passeggiata culturale Le Meraviglie di Rimini: nel pomeriggio si potrà partecipare a veri e propri viaggi nel tempo per ripercorrere secoli di storia riminese, dalle vestigia romane al Rinascimento, fino al '900, con tappe nei luoghi simbolo della città.

Sempre sabato, in occasione di Giardini d’Autore, un'altra imperdibile opportunità è la visita guidata che collega Castel Sismondo al Ponte di Tiberio, con l'emozionante escursione in barca per ammirare il ponte dall'acqua. Domenica, invece la visita guidata è ai giardini dei Palazzi dell’Arte, che ha appena riaperto al pubblico, insieme ad altri giardini pubblici meno conosciuti, arricchiti da opere d'arte contemporanea.

La domenica mattina si può approfittare di una visita al Teatro Galli, gioiello ottocentesco riaperto nel 2018 dopo un intervento di ristrutturazione e restauro che lo ha portato agli antichi splendori.

Le mostre in corso offrono un'ulteriore finestra sul mondo dell'arte. Al Palazzo del Fulgor, si può ammirare la mostra dedicata alla carriera di uno dei più amati interpreti della commedia italiana, Alberto Sordi, con fotografie e testimonianze della sua carriera. I Palazzi dell'Arte ospitano invece la mostra fotografica "Rimini proibita", che esplora la Rimini degli anni '80, in dialogo con il romanzo di Pier Vittorio Tondelli: una mostra dedicata al lavoro di Marco Pesaresi, che racconta una Rimini notturna, marginale, vibrante, spesso invisibile. Il Museo della Città presenta la mostra fotografica di Roberto Sardo e le opere di Giorgio Bellini nella mostra dal titolo La pittura impalpabile.





Ecco in dettaglio tutte le visite guidate della settimana:

Tutti i mercoledì e sabati di settembre 2025

piazza sull'Acqua al Ponte di Tiberio – Rimini

Prospettive diverse

Un modo originale per scoprire il Ponte di Tiberio, uno dei simboli della città di Rimini e uno dei ponti romani meglio conservati al mondo, da una prospettiva differente, accompagnati dalle luci del tramonto e con informazioni culturali che arricchiscono l’esperienza.

I visitatori non vedranno il Ponte “dall’alto”, come normalmente si usa fare, ma avranno la possibilità di passare sotto le sue arcate, a bordo di un’imbarcazione, in tutta sicurezza, come antichi naviganti, arrivando a diretto contatto con le pietre millenarie, per riscoprire molti dettagli e particolarità che, dai normali punti di osservazione, restano nascosti, per una visione suggestiva e romantica.

Durata della visita 15 minuti circa.

Orario: dalle 18:00 alle 21:00 Ingresso a offerta libera, non occorre la prenotazione Info: 334 7805113 www.facebook.com/marinandoODV/

giovedì 18 settembre 2025

Ponte di Tiberio, lato San Giuliano (Luogo di ritrovo) – Rimini

Rimini nascosta

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

Una suggestiva visita guidata serale vi porterà a scoprire una Rimini nascosta, lontana dall’immaginario comune.

Si andrà alla scoperta di angoli pieni di fascino e mistero, dove aleggiano ancora personaggi sconosciuti ai più e che ci hanno lasciato un grande patrimonio dal punto di vista artistico e culturale.

Durante la passeggiata si andranno ad ammirare l’eredità di antichi imperatori romani e famigerati principi rinascimentali. Vi verranno svelati particolari poco noti sugli edifici che rendono Rimini una città ricca dal punto di vista storico-artistico. La visita si conclude in piazza Malatesta, piena di atmosfera, che ha unito le due più grandi personalità cittadine. Per info e prenotazioni consultare il sito di riferimento.

Ore 20.30 Ingresso a pagamento Info: https://arteemusei.com/visita-guidata/rimini-nascosta



sabato 20 settembre 2025

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d’incontro), corso d'Augusto 152 - Rimini

Le Meraviglie di Rimini

City Tour a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città."Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Ore 16.30 A pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

sabato 20 settembre 2025

Luogo di incontro: ingresso di Giardini d’Autore a Castel Sismondo – Rimini

Da Castel Sismondo al Ponte di Tiberio

Visita guidata con Discover Rimini per Giardini d'Autore

Castel Sismondo, intorno al quale fiorisce Giardini d’Autore, porta il nome del più noto esponente della famiglia Malatesta, Sigismondo Pandolfo, che lo fece realizzare nel 1437. Sigismondo fu un brillante condottiero, amante della cultura e dell’arte, come quella romana. Dal Castello ci si dirigerà al Ponte di Tiberio, per ammirare la sua poderosa architettura dal pelo dell’acqua, a bordo di un’imbarcazione dell’Associazione Marinando.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Le passeggiate culturali sono riservate a chi visita Giardini d’Autore. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al 333.7352877 [email protected]

Ore 16 Ingresso a pagamento Info: 333.7352877 https://giardinidautore.net/programma/



domenica 21 settembre 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879. Ore 11. Ingresso a pagamento Info: www.teatrogalli.it

domenica 21 settembre 2025

Luogo di incontro: ingresso di Giardini d’Autore a Castel Sismondo – Rimini

Alla scoperta dell'arte contemporanea nei giardini della città

Visita guidata con Discover Rimini per Giardini d'Autore

Avvicinare i cittadini all’arte contemporanea e riqualificare il centro storico sono i punti cardine dello splendido Giardino del PART, che si visiterà insieme ad altri giardini pubblici meno conosciuti, che custodiscono opere d’arte contemporanea importanti ma neglette, come il Giardino di Piazzetta Teatini, con un’opera del celebre scultore Pino Castagna.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Le passeggiate culturali sono riservate a chi visita Giardini d’Autore. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al 333.7352877 [email protected]

Ore 16 Ingresso a pagamento Info: 333.7352877 https://giardinidautore.net/programma/

Tutte le MOSTRE in corso

fino a lunedì 8 dicembre 2025

Rimini, Palazzi dell'Arte

Rimini proibita

Rimini 80 - E tu dov’eri nel 2025? - la Rimini segreta di Marco Pesaresi

Dal 13 settembre, le sale dei Palazzi dell’Arte aprono di nuovo al pubblico e ospitano una mostra dedicata al lavoro di Marco Pesaresi, che racconta una Rimini notturna, marginale, vibrante, spesso invisibile.

Oltre cento fotografie – molte inedite, a colori e in grande formato – costruiscono un racconto che attraversa locali, corpi, sogni e trasgressioni. Queste immagini trovano corrispondenza nel romanzo 'Rimini' di Pier Vittorio Tondelli, di cui quest'anno ricorrono i 40 anni dalla pubblicazione. La mostra dedicata al lavoro di Marco Pesaresi e il romanzo di Pier Vittorio Tondelli si incontrano per restituire l'immagine di una Rimini di fine millennio, fatta di cultura e umanità, di sogni e trasgressioni.

L’esposizione, curata da Jana Liskova e Mario Beltrambini, inaugura la nuova stagione dei Palazzi dell’Arte ed è realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Savignano e con Isa Perazzini, madre del fotografo.



fino al 28 settembre 2025

Rimini, Palazzo del Fulgor

“Alberto Sordi, maschera di un Vitellone”

Dopo essere rimasta in esposizione nella sala Tonino Guerra al Grand Hotel di Rimini per tutto il mese di agosto, la magnifica mostra a cura di Marco Dionisi Carducci, si trasferisce nelle sale del Palazzo del Fulgor del Fellini Museum, a voler suggellare quel sodalizio con il grande regista riminese da cui parte la mostra.

Dedicata al grande Alberto Sordi, indiscusso “Colonnello della commedia all'italiana” che ha saputo raccontare l'Italia e gli italiani attraverso una verve comica ineguagliabile, la mostra si snoda tra decine di fotografie, di scena e fuori scena, che ci raccontano il Sordi davanti la macchina da presa, oltre a oggetti personali, documenti, carteggi, cimeli cinematografici, locandine di film, testimonianze audiovisive provenienti dalla Casa Museo Alberto Sordi, per gentile concessione della Fondazione a lui dedicata. Con la supervisione della collaboratrice e ufficio stampa di Sordi, Paola Comin.

Talento naturale, rafforzato negli anni di gavetta attraverso la radio, il teatro di rivista e il doppiaggio, Sordi viene qui raccontato al cospetto dei grandi registi: da Federico Fellini, Steno, Dino Risi, Mario Monicelli, a Vittorio De Sica, Luciano Salce, Ettore Scola. Una lunga carrellata di immagini che immortalano personaggi magistralmente interpretati entrati di diritto non solo nel culto cinematografico del nostro paese, ma anche nel suo tessuto sociale e gergale. Il celebre attore è legato alla città di Rimini per le indimenticabili pellicole di Federico Fellini e le immagini relative a due film su tutti: “Lo sceicco bianco” (1952), il film che lanciò l'attore al grande pubblico, e “I vitelloni” (1953), commedia che il regista decise di ambientale proprio a Rimini.

Orario: dalle 11 alle 17; chiuso lunedì non festivi. Info:0541 793781(2)

fino al 30 settembre 2025

Rimini, Palazzo del Fulgor, Piazzetta San Martino, Rimini

Antonio D’Agostino. Immagini Fluxus – Fotografie degli anni ’70

Retrospettiva dedicata a uno dei fotografi italiani più attivi nella documentazione del movimento Fluxus.

L’esposizione propone un’indagine sull’opera di Antonio D’Agostino (Catanzaro, 1938 – Roma, 2025), e restituisce uno spaccato visivo delle atmosfere che hanno caratterizzato l’arte d’avanguardia tra Europa, Stati Uniti e Giappone. La mostra celebra la sua capacità di catturare con il suo obiettivo l'energia rivoluzionaria e l'atmosfera dirompente del movimento Fluxus, di cui fu testimone privilegiato.

Attraverso circa 40 fotografie in bianco e nero, di varie dimensioni, l'esposizione offre uno sguardo intimo e potente su performance e happening che hanno segnato il panorama artistico degli anni '70, inclusa l'Art Basel del 1974. Le immagini, cariche di forza visiva e tensione performativa, restituiscono la spontaneità e la collaborazione che caratterizzavano il movimento Fluxus, il quale sfidava i confini convenzionali dell'arte con la sua fusione di arte visiva, performance e musica sperimentale. Oltre alle foto che catturano momenti iconici con protagonisti come Nam June Paik, Charlotte Moorman, Giuseppe Chiari, Takako Saito, Joe Jones, Geoffrey Hendricks e altri esponenti di spicco dell’arte d’avanguardia, l'esposizione presenta video importanti degli anni ‘60 e alcuni più attuali.

La mostra è curata da Carmelita Brunetti, con la collaborazione di Marco Leonetti, e include testi critici, contesti storici e un saggio commemorativo sull'eredità di D'Agostino.

Ad arricchire l'evento, la pubblicazione del catalogo “Antonio D'Agostino. Immagini Fluxus”, edito da ArtonWorld.com nella prestigiosa collana Green Luxury Edition. Il volume, così come la mostra, sono un'omaggio all’artista scomparso a gennaio 2025 dopo una lunga malattia. Il catalogo include anche un testo dell’amico e artistaEmiliano Zucchini, che racconta con affetto e profondità l’uomo e il fotografo.

Orario: da martedì a domenica, dalle 11:00 alle 17:00 (chiuso il lunedì non festivo)

Ingresso incluso nel biglietto del Fellini Museum.

Info: 0541 793781 https://fellinimuseum.it/





Fino a venerdì 3 ottobre 2025

Museo della Città (Sala delle Teche), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Le uniche immagini

Ha inaugurato sabato 6 settembre a Rimini, nel Museo della Città (Sala delle Teche) alle ore 17.30 la mostra “Le uniche immagini” del fotografo Roberto Sardo.

Nato a Ferrara e residente a Rimini, Sardo espone sessanta opere inedite per soggetto, tema e metodo di stampa, realizzate con tecniche manuali e senza rielaborazioni digitali, né uso di intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda le tecniche utilizzate, tutte le opere in esposizione sono realizzate con fotocamere manuali, per pellicola e digitale, ed interventi creativi artigianali o personalizzati.

L’esposizione, promossa da Elektra Studio e Acli Arte Spettacolo, con il patrocinio del Comune di Rimini / Assessorato alla Cultura e la collaborazione del Museo della Città, si avvale della presentazione critica dello storico dell’arte Gabriello Milantoni.

Orario: 10-13 e 16-19, chiuso il lunedì Ingresso libero Info: 0541 793851 https://museicomunalirimini.it/

fino a giovedì 4 dicembre 2025

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

La Pittura Impalpabile

Mostra delle opere di Giorgio Bellini

Una raccolta straordinaria di opere di Giorgio Bellini, artista di fama internazionale e figura di rilievo nell’arte contemporanea italiana. La mostra offre un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo poetico e profondamente evocativo di Bellini. La Pittura Impalpabile presenta una selezione curata di opere recenti e storiche, che raccontano l’evoluzione di Bellini e la sua continua esplorazione del chiaroscuro e della luce. Attraverso questo percorso espositivo, i visitatori potranno immergersi in una dimensione dove il visibile si fonde con l’invisibile, e l’arte diventa strumento di riflessione, sogno e scoperta.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso

Ingresso gratuito Info: 0541 793851 https://museicomunalirimini.it/mostre/pittura-impalpabile-giorgio-bellini