Rimini, tre giorni dedicati alla birra con l'11esima edizione dell'evento fieristico

La cerimonia inaugurale è in programma domenica 15 febbraio alle ore 11.00 nell’Horeca Arena

Si alza domani il sipario su Beer&Food Attraction 2026, l’11ª edizione della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini dal 15 al 17 febbraio. Per tre giorni il quartiere fieristico diventa il punto di riferimento europeo per la Beverage & Bar Industry e il canale Out of Home, con un’offerta integrata che unisce birre, spirits, mixology, food e tecnologie beverage.

La cerimonia inaugurale è in programma domenica 15 febbraio alle ore 11.00 nell’Horeca Arena (padiglione B5) sul tema “Scenari, sfide e opportunità per l’Horeca e la Beverage Industry”.

Ad aprire i lavori sarà Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, seguito da quelli di Roberta Frisoni, assessore al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna e di Mattia Morolli, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rimini. Interverranno Antonio Portaccio, presidente di Italgrob, Federico Sannella, presidente di Assobirra, Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai, Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi, Aldo Mario Cursano, vicepresidente Vicario Nazionale di Fipe.

Alle 12.00 riflettori puntati sul futuro con il Lorenzo Cagnoni Award 2026, realizzato in partnership con Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e Ice Agenzia. Il premio torna a valorizzare le idee più innovative per il canale Out of Home: prodotti, tecnologie, servizi e modelli di business capaci di trasformare il settore Food & Beverage. Parteciperanno anche 16 start-up dall’Italia e dall’estero.

Con 600 espositori da 16 Paesi, distribuiti in 14 padiglioni, Beer&Food Attraction 2026 trasforma la Fiera di Rimini in un crocevia europeo del business del fuoricasa. L’edizione di quest’anno è segnata dal debutto di Mixology Attraction, il nuovo brand dedicato a spirits e miscelazione, che registra una crescita del +39% dello spazio espositivo. Un segnale chiaro dell’evoluzione dei consumi nel fuori casa e del peso crescente del comparto beverage. Protagonista sarà Mixology Circus, con 9 cocktail bar d’eccellenza – italiani e internazionali – alternati in un format narrativo che attraversa tre anime del bar contemporaneo: Hip Urban Bar, Tiki Bar e Luxury Hotel Bar.

Sul fronte spirits e soft drink, “Mixology Attraction” riunisce i big del settore e non solo, consolidando la manifestazione come punto di riferimento per distributori beverage, importatori e operatori horeca alla ricerca di novità, premium label e soluzioni per la mixability.

Il settore birrario porterà in fiera i grandi gruppi internazionali accanto a una solida e qualificata rappresentanza del mondo craft. Proprio il 2026 segna un traguardo simbolico: la birra artigianale italiana compie 30 anni, a partire dal 1996, anno di nascita del movimento moderno dei birrifici indipendenti nel nostro Paese. Accanto ai big internazionali, saranno infatti presenti realtà indipendenti di riferimento e a rappresentanza dell’eccellenza e della diversificazione dell’offerta brassicola italiana.

In questo ecosistema si inserisce il food, che rappresenta il 20% dell’offerta complessiva, con aziende leader insieme ad altri importanti player internazionali presenti tra i padiglioni della Fiera di Rimini.

A completare la filiera arriva il comparto tecnologico con BbTech Expo, che riunisce in contemporanea alla manifestazione l’intera industria delle tecnologie beverage: dagli impianti alle materie prime, dal packaging alla logistica, in un dialogo diretto tra produzione e mercato.

La dimensione business resta centrale: sono attesi 130 buyer internazionali da 45 Paesi, selezionati grazie al network Ieg e alla collaborazione strategica con Ice Agenzia. Spagna, Gran Bretagna, Canada, Polonia ed Estonia guidano le delegazioni più numerose.

Accanto alle aziende, la presenza delle principali associazioni di settore – Italgrob, Assobirra, Unionbirrai, Fipe, Fic — e di realtà internazionali come l’americana Brewers Association e la spagnola Euskal Garagardo Elkartea Basque Beer.