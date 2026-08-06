Rimini, ufficiale l'arrivo di Facundo Piazze in attacco

L'attaccante uruguaiano classe 1999, arriva dalla Lucchese e firma un contratto fino al 30 giugno 2027

Il Rimini mette a segno un nuovo innesto per il reparto offensivo. Il club biancorosso ha ufficializzato l'ingaggio di Facundo Piazze, attaccante classe 1999 proveniente dalla Lucchese.

Il calciatore uruguaiano ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società romagnola fino al 30 giugno 2027 e da oggi è già a disposizione dell'allenatore Massimo Gadda e del suo staff tecnico.

Con l'arrivo di Piazze, il Rimini aggiunge un nuovo tassello alla rosa in vista della stagione 2026-2027, proseguendo il lavoro di rafforzamento dell'organico in vista dei prossimi impegni ufficiali.