Rimini, ultima serata de “La Magnèda” al Mercato Coperto: tradizione e street food in festa

Mercoledì 27 agosto in occasione della Shopping Night

Gli operatori del Mercato Centrale Coperto comunicano che mercoledì 27 agosto, in occasione della Rimini Shopping Night, si terrà l’ultima serata de “La Magnèda - Cena al Mercato Coperto”.

La tradizione incontra lo street food: gli operatori si trasformano in cuochi per una sera, preparando piatti sul momento per tutti i partecipanti.

Nell’atmosfera festosa del rinnovato Centro Storico di Rimini, sarà possibile gustare specialità come maccheroncini con canocchie, spaghetti con cozze e vongole, carne alla brace, piada con salsiccia e cipolla, grigliata mista di sardoncini, fritto di pesce, hamburger con patatine, cocomero e molto altro.

Ai partecipanti verrà offerta, fino a esaurimento, una ciambella preparata dai forni del Mercato.