Rimini, ultima serata de “La Magnèda” al Mercato Coperto: tradizione e street food in festa

Mercoledì 27 agosto in occasione della Shopping Night

A cura di Redazione
25 agosto 2025 11:36
Gli operatori del Mercato Centrale Coperto comunicano che mercoledì 27 agosto, in occasione della Rimini Shopping Night, si terrà l’ultima serata de “La Magnèda - Cena al Mercato Coperto”.

La tradizione incontra lo street food: gli operatori si trasformano in cuochi per una sera, preparando piatti sul momento per tutti i partecipanti.

Nell’atmosfera festosa del rinnovato Centro Storico di Rimini, sarà possibile gustare specialità come maccheroncini con canocchie, spaghetti con cozze e vongole, carne alla brace, piada con salsiccia e cipolla, grigliata mista di sardoncini, fritto di pesce, hamburger con patatine, cocomero e molto altro.

Ai partecipanti verrà offerta, fino a esaurimento, una ciambella preparata dai forni del Mercato.

