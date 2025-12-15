Rimini, un 2025 da record: turismo straniero al top, non accadeva dagli anni Ottanta
Boom di arrivi e presenze in provincia: Rimini si conferma regina con il 39% di pernottamenti esteri.
Nonostante un anno complesso, la provincia di Rimini registra, da gennaio a ottobre, un aumento sia negli arrivi sia nei pernottamenti, confermando il trend positivo del 2024. Lo sottolinea il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad: «Ottimo il riscontro del turismo estero, soprattutto nel capoluogo».
Tra i cinque Comuni costieri, tutti mostrano segni di crescita tranne Bellaria. Rimini città si distingue con il 39% di pernottamenti stranieri, un record che non si vedeva dalla metà degli anni Ottanta: su 4.403.131 presenze estere nei primi dieci mesi dell’anno, 2.658.659 si sono concentrate nel capoluogo, quasi sei su dieci.
Boom dei turisti tedeschi (+5,34%), primi per numero di pernottamenti con 535.041 presenze, seguiti da polacchi (+12,23%, 257.766), svizzeri (+3,12%, 192.936), austriaci (+3,66%, 85.371) e britannici, in forte crescita (+22,64%, 63.233), grazie anche alle nuove rotte aeroportuali.
Ottobre chiude l’anno con numeri record: in provincia +7,78% di arrivi e +8,27% di presenze; Rimini città +9,16% e +9,13%.