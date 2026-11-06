Rimini, un corso per avvicinarsi alla poesia: 12 incontri tra lettura, ascolto e scrittura

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” propone “Funambulatorio di poesia. In equilibrio sul verso”

La poesia non è un territorio riservato agli specialisti, né un esercizio per pochi appassionati. Può essere un modo per guardare il mondo, ascoltare ciò che ci circonda e trovare parole nuove per raccontare la vita.

È questa l'idea da cui nasce “Funambulatorio di poesia. In equilibrio sul verso”, il nuovo Per-Corso AAC (Ascolto Attivo Cercasi) promosso dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” in collaborazione con la Biblioteca Diocesana “Emilio Biancheri” di Rimini.

A guidare il percorso sarà Paolo Vachino, poeta e avvocato, da molti anni impegnato nella promozione della scrittura e della cultura poetica. Nel 2000 ha contribuito a fondare i Mercoledì Letterari e dal 2007 conduce il Laboratorio di scrittura poetica all'interno della scuola di scrittura Rablè. Collabora inoltre con la Nuova Rivista Letteraria, semestrale di letteratura sociale, e ha pubblicato diverse raccolte poetiche, tra cui “Schiere di sogni in scia” e “La via lattea degli ubriachi”.

«La poesia è sempre ad altezza di marciapiede»: è una delle suggestioni che il docente propone in un video per raccontare lo spirito del laboratorio. Non serve avere già esperienza di scrittura, il percorso è pensato anche per chi ha letto poco, per chi ha smesso di scrivere da bambino o per chi desidera semplicemente ritrovare uno spazio di ascolto, immaginazione e creatività.

Gli incontri alterneranno lettura, ascolto, riflessione e sperimentazione, accompagnando i partecipanti alla scoperta delle possibilità espressive della parola.

Il corso prenderà il via mercoledì 11 novembre 2026 e si svolgerà ogni settimana, dalle 18 alle 19.30, presso la Biblioteca Diocesana “Emilio Biancheri” di Rimini in via Covignano 265, per un totale di 12 ore.

Per rispondere alle richieste arrivate anche da persone residenti fuori dal territorio riminese, gli organizzatori hanno previsto di attivare anche una modalità di partecipazione online, mantenendo invariata la quota di iscrizione.

Le iscrizioni sono aperte tramite il modulo google: https://forms.gle/gY2qpaanFHMt1RRH6



Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell'ISSR “A. Marvelli” all'indirizzo [email protected] o al numero 0541 751367, oppure consultare il sito www.issrmarvelli.it