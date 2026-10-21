Rimini, un forum per attrarre giovani talenti e affrontare il problema della casa

Giovedì 22 ottobre, nella sede di Uni.Rimini, istituzioni, imprese e associazioni a confronto su accessibilità abitativa e sviluppo del territorio

Come rendere Rimini una città capace di attrarre e trattenere giovani professionisti, studenti qualificati e nuove competenze? È la domanda al centro del Forum locale promosso dal Comune di Rimini in collaborazione con Uni.Rimini, in programma giovedì 22 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, presso la sede di Uni.Rimini in piazza Malatesta 30.

L'iniziativa riunirà istituzioni, associazioni, imprese e stakeholder del territorio per discutere uno dei temi più strategici per il futuro della città: la capacità di trattenere i talenti e di attrarne di nuovi, partendo da una delle questioni oggi più sentite, quella dell'accesso alla casa.

Il forum, dal titolo "L'infrastruttura economico-sociale del territorio: trattenere e attrarre i talenti partendo dal diritto alla casa", intende favorire il confronto tra soggetti pubblici e privati per individuare proposte e azioni concrete in grado di rafforzare l'attrattività del territorio riminese.

Ad aprire i lavori saranno il presidente di Uni.Rimini, Simone Badioli, e la vicesindaca del Comune di Rimini con delega alle Politiche del lavoro, Chiara Bellini. Seguiranno gli interventi dedicati alle prospettive regionali e alle strategie di sviluppo territoriale, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e la presentazione del progetto "Talenti".

Ampio spazio sarà riservato al confronto diretto tra i partecipanti attraverso un tavolo di lavoro aperto, finalizzato alla raccolta di idee, esigenze e proposte operative da trasformare in future azioni condivise.

L'obiettivo è contribuire a costruire un territorio sempre più attrattivo per studenti, giovani professionisti e lavoratori qualificati, affrontando in particolare il tema dell'accessibilità abitativa come leva strategica per la crescita economica e sociale della comunità.



