Rimini, un gruppo per imparare a gestire le emozioni

Dal 21 settembre sei incontri gratuiti per affrontare stress e sofferenza psicologica, conoscere le proprie emozioni e sviluppare strategie per migliorare il benessere

Approfondire la conoscenza e la gestione delle proprie emozioni, al fine di migliorare il proprio benessere psicologico. E’ la preziosa opportunità offerta dal gruppo "Gestire le emozioni, conoscerle ed accoglierle per vivere meglio" che prende il via lunedì 21 settembre a Rimini. L’iniziativa, organizzata dalle SSI Psicologia della Salute e di Comunità e SSD Psicologia Clinica e Psicopatologia Rimini e Riccione, prevede sei incontri gratuiti alla sala riunioni del Nodo Marecchiese 11 (viale Perticara 11, Rimini).

Tali attività di gruppo si rivolgono a persone che stanno attraversando un periodo di sofferenza psicologica e che sperimentano stati di stress associati ad emozioni negative, previo colloquio con le dottoresse Federica Mazza e Giulia Tangerini, psicologhe e psicoterapeuti AUSL della Romagna. L'obiettivo del percorso è fornire strategie pratiche ed efficaci per favorire una migliore gestione del distress emotivo, promuovere il benessere psicologico e rafforzare le risorse personali utili ad affrontare le difficoltà quotidiane.

Questo il programma degli incontri, tutti alla sala riunioni del Nodo Marecchiese 11 (viale Perticara 11, Rimini) dalle ore 10 alle 12:

lunedì 21 settembre: Conoscere i disturbi emotivi: comprendere per affrontare

lunedì 5 ottobre: Alla scoperta delle emozioni: riconoscerle e comprenderne la funzione

lunedì 19 ottobre: Accogliere le emozioni: il valore dell’accettazione

lunedì 2 novembre: Gestire le emozioni: strategie di regolazione emotiva

lunedì 16 novembre: Comunicare con efficacia: abilità relazionali e interpersonali

lunedì 30 novembre: La cassetta degli attrezzi: integrare le competenze per il benessere.