Rimini, un lungo weekend tra storia, arte e cultura: visite guidate e mostre dal centro storico alla Riviera

Dal 1° al 3 maggio un ricco programma di tour, esposizioni e percorsi tematici tra Fellini, Belle Époque e tradizione romagnola

Dal tour nel centro storico tra testimonianze antiche e rinascimentali, passando per le eleganti ville della Belle Époque, fino alle esposizioni dedicate a Federico Fellini e alla moda “Made in Romagna”, questa serie di appuntamenti offre l’occasione per scoprire le molte sfaccettature di Rimini in occasione del lungo weekend del primo maggio.

Il primo maggio apre le porte ad un tour nel centro storico, Le Meraviglie di Rimini, che permette ai visitatori di scoprire i luoghi più suggestivi della città attraverso un affascinante viaggio nel tempo. Si passeggia dall’Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio, testimonianze dell’antica Ariminum, alle imponenti testimonianze rinascimentali come il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo, che raccontano la grandezza della famiglia Malatesta. La visita si snoda poi tra piazze e vie del centro, ammirando la fontana della Pigna, la Vecchia Pescheria e il Teatro Galli, con uno sguardo anche al Novecento, tra Federico Fellini e il cinema Fulgor. Un viaggio tra storia antica e modernità, arricchito da racconti e curiosità.

Sempre venerdì 1° maggio si svolge una passeggiata culturale, partendo dalla stazione ferroviaria, per ricordare la nascita del Centro Educativo Italo Svizzero nel 1946, simbolo di speranza e solidarietà dopo la distruzione della Seconda guerra mondiale. L'evento, condotto dalla storica Michela Cesarini, include una visita alle "baracche" originali del C.E.I.S. e ripercorre l'impatto della guerra sulla città e sui suoi monumenti, celebrando ottant'anni di attività educativa e di rinascita. La visita guidata dura circa due ore e si inserisce nell’ambito dell’edizione speciale di Matrioska, il labstore per artisti, artigiani e artefici che producono pezzi unici realizzati a mano e che celebra il saper fare, il lavoro manuale come forma di intelligenza e cultura, proprio come voleva Margherita Zoebeli, fondatrice del Ceis (1 – 2 maggio).

Sabato 2 maggio, l’attenzione si sposta sulla Rimini della Belle Époque, con un tour che parte dal prestigioso Grand Hotel, simbolo dell’eleganza ottocentesca, e prosegue tra ville storiche come Villa Adriatica, in cui soggiornarono Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse, e Villa Solinas, esempio eclatante di stile liberty. La passeggiata attraversa il passato di una Rimini che viveva il suo massimo splendore grazie al turismo elitario di quegli anni.

Domenica 3 maggio i Musei comunali propongono una visita guidata al Teatro Amintore Galli, che permette di esplorare i sontuosi spazi dell'edificio, dalla platea al foyer, attraverso un percorso ricco di racconti sulla sua storia ottocentesca, progettata dall’architetto Luigi Poletti e inaugurata da Verdi. La visita illustra poi le vicende del teatro nel XX secolo e i lavori di ricostruzione, offrendo uno sguardo affascinante sulla cultura e la tradizione riminese.

Sempre il 3 maggio, Castel Sismondo apre le sue porte ed invita il pubblico ad entrare nel mondo del cinema di Fellini con una visita guidata tra le sale del castello malatestiano, in un percorso multimediale che evoca i set e i personaggi cari al regista riminese, con installazioni che richiamano scene di film come “La dolce vita” e “Amarcord”. Un’occasione per rivivere il mondo felliniano attraverso immagini, suoni e atmosfere del cinema italiano del Novecento.

Per gli appassionati di arte e moda, domenica mattina VisitRimini propone il Riviera Dream Vision Fashion Tour, un percorso, all’interno della mostra che racconta 75 anni di moda “Made in Romagna”, che esplora l’evoluzione dello stile italiano, dai fasti degli anni ’50 alle creazioni degli anni ’90 di stilisti come Moschino e Alberta Ferretti, con un focus speciale sulle calzature artigianali che hanno calzato star internazionali come Madonna e Beyoncé. La mostra, che è allestita ai Palazzi dell’Arte Rimini fino al 24 maggio, propone, oltre ai capi iconici e ai materiali storici, installazioni multimediali innovative, tra cui un Virtual Try-on, che permette di indossare virtualmente le creazioni dei grandi marchi locali. I partecipanti al tour sono invitati a indossare un abito rappresentativo del proprio stile e a brindare insieme in un momento di condivisione.

Ultimo week-end per visitare le mostre al Palazzo del Fulgor che ospita fino al 3 maggio Le magie di Federico Fellini, con fotografie di Deborah Beer, che ritraggono i set e i momenti più intimi della carriera del Maestro, e La musica di Fellini, la mostra dedicata ai vinili e alle colonne sonore che hanno accompagnato i film felliniani, offrendo uno sguardo approfondito sulla colonna sonora del suo cinema.

Le esposizioni continuano al Museo della città con Nodo di Dara, una mostra fotografica di Elisabetta Acquaviva che esplora la metamorfosi femminile attraverso ritratti intensi e profondi, mentre al Palacongressi, su prenotazione, si può visitare la mostra Confini mobili, che presenta opere di Paola Amati e Clarita Kuo.

La Galleria Zamagni ospita invece fino al 23 maggio la mostra di arte contemporanea Cosmogonico di Francesco Bocchini, che attraverso sculture, disegni e installazioni esplora il tema della nascita e dell’origine, mentre fino a giovedì 30 aprile, al Chiostro della Biblioteca Gambalunga di Rimini, è allestita la mostra Con Parole Tue - Viaggio visivo nel linguaggio teen, un’esposizione, realizzata dagli studenti dell’I.T.T.S. Belluzzi-da Vinci, che analizza il linguaggio della Generazione Z, con focus su neologismi e slang influenzati dall’inglese e dai social media, come strumenti di identità e comunicazione.

Fino al 3 maggio, l’Ex Cinema Astoria di Rimini ospita "heART of GAZA - Children's art from the Genocide", una mostra itinerante che dà voce a circa 2.000 bambini, provenienti da oltre 250 città, vittime di guerra attraverso i loro disegni.

Infine, per gli amanti del mare e dell’arte, fino a mercoledì 6 maggio il museo E'Scaion, il Museo delle Conchiglie e della Marineria di Viserbella, ospita la mostra della pittrice locale Gabriella Bucci, con tutta la sua collezione dedicata al mare.

Ecco le visite guidate in dettaglio:

venerdì 1° maggio 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini

Visite guidate a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. "Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia.

L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Ore 16 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

venerdì 1° maggio 2026

Incontro davanti alla stazione ferroviaria – Rimini

Rimini 1° maggio 1946

Dalla distruzione della II guerra mondiale alla libertà attraverso l’educazione, la cultura e la solidarietà

In occasione dell’edizione speciale di Matrioska al C.E.I.S, il villaggio educativo che ottant'anni fa ha trasformato le macerie della II guerra mondiale in speranza per il futuro, Discover Rimini organizza una passeggiata culturale condotta dalla storica dell’arte Michela Cesarini.

Partendo dalla stazione di Rimini, dove nel 1946 arrivò da Zurigo la pedagogista Margherita Zoebeli, si raggiunge il C.E.I.S., visitando, in un giorno importante, le originarie “baracche” in legno che da 80 anni ne ospitano l’attività didattica.

Il Centro Educativo Italo Svizzero è nato proprio il 1° maggio del 1946, quale azione di solidarietà internazionale del Soccorso Operaio Svizzero.

Si parlerà dell’esito devastante della II guerra sulla città di Rimini e sui suoi monumenti, della ferrovia e dei luoghi e delle persone grazie alle quali nel 1946 fiorì il villaggio educativo per bambini dai 2 ai 14 anni.

La visita guidata ha una durata di durata 2 ore circa.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 30 aprile al 333.7352877 e a [email protected]

Ore 10 Costo di partecipazione: € 15 a persona (comprensivo di ingresso a Matrioska).

sabato 2 maggio 2026

piazzale Fellini, 3 (Luogo d'incontro) - Rimini Marina Centro

Rimini City Tour - Rimini e la Belle Epoque

City Tour a cura di Visit Rimini

Passeggiata alla scoperta della Rimini della Belle Èpoque: dal Grand Hotel (solo esterno), monumento nazionale e simbolo del lusso e dei fasti dell’Ottocento, alla Villa Adriatica, nido d’amore di Gabriele D’Annunzio e di Eleonora Duse, all’Embassy, location prediletta della movida fino al secolo scorso, fino ad arrivare alla Villa Solinas, esempio eclatante dello stile liberty e alla Villa Baldini, appartenuta ad una delle famiglie più illustri del periodo, precursori del turismo balneare elitario riminese.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/305356-rimini-city-tour-rimini-e-la-belle-epoque/

domenica 3 maggio 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico, corso d'Augusto 152 – Rimini

Riviera Dream Vision Fashion Tour

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un’esperienza da vivere nel mondo della moda italiana con il Riviera Dream Vision Fashion Tour. Dal fascino senza tempo delle sfilate sartoriali degli anni ’50 al Grand Hotel di Rimini, alle creazioni iconiche degli anni ’90 firmate da stilisti come Moschino e Alberta Ferretti, questo viaggio racconta l’evoluzione dello stile, tra eleganza, innovazione e creatività.

Il tour celebra anche l’eccellenza delle calzature del nostro territorio: dagli stivali realizzati su misura per Michael Jackson ai modelli che hanno calzato le star internazionali Madonna e Beyoncé, simboli di un patrimonio artigianale unico, capace di unire tradizione e contemporaneità.

La visita guidata permette di immergersi in un percorso tra abiti, accessori e storie, dove ogni dettaglio racconta la passione, il talento e la magia di chi ha fatto la storia della moda italiana.

I visitatori sono invitati a partecipare indossando un abito che li rappresenti, che racconti qualcosa di loro e del proprio stile personale.

Al termine del tour, si tiene un brindisi esclusivo per celebrare insieme la moda, l’eleganza e la bellezza della Riviera, in un momento di condivisione unico e indimenticabile.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/343575-riviera-dream-vision-fashion-tour

domenica 3 maggio 2026

Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento.

Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…

Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 11.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

domenica 3 maggio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque.

Ore 11. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa.

Costo di 5 euro a persona. Bambini fino a 6 anni gratis

Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

LE MOSTRE in corso

fino al 24 maggio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte Rimini - Palazzo del Podestà e Sala dell’Arengo

Riviera Dream Vision

Itinerari di moda. Storie, codici, immaginari - 75 anni di moda “Made in Romagna”

Riviera Dream Vision, alla sua prima edizione, racconta attraverso una mostra heritage dal titolo “ITINERARI DI MODA. STORIE, CODICI, IMMAGINARI” un patrimonio che intreccia storia, stile e innovazione di dieci storici e affermati brand: Alberta Ferretti (Aeffe Group), Moschino (Aeffe Group), Iceberg (Gruppo Gilmar), Fuzzi (Anna Maria Fuzzi) insieme alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti.

L'iniziativa celebra la storia, lo stile e l'innovazione del Distretto Moda Romagnolo attraverso 75 anni di attività. L'esposizione ideata e coordinata da Katia Bartolini e a cura di Chiara Pompa (del Culture Fashion Communication, Centro di Ricerca Internazionale del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna), presenta il passato, presente e futuro dell'alta moda attraverso un rapporto vitale e profondo con il territorio, le sue rappresentazioni storiche, cinematografiche, artistiche e culturali.

Ai Palazzi dell'Arte si potranno ammirare una selezione di capi iconici, calzature storiche e materiali documentari (disegni, fotografie, audiovisivi) provenienti dagli archivi dei dieci marchi di fama internazionale con origine romagnola.

Il percorso espositivo include installazioni multimediali interattive che impiegano interfaccia virtuale ed intelligenza artificiale, realtà aumentata e ambienti immersivi per valorizzare i processi creativi e comunicativi del Made in Italy in dialogo con l'iconografia storica di Rimini.

L'esperienza è arricchita dal Virtual Try-on sviluppato da Effingo, startup innovativa partecipata dall’Università di Bologna. Grazie a un totem interattivo basato su tecnologie di intelligenza artificiale generativa, i visitatori possono vivere un’esperienza unica: indossare virtualmente alcuni degli abiti iconici dei brand protagonisti della mostra, tra cui Alberta Ferretti, Iceberg e Moschino, diventando parte integrante del racconto espositivo. L’esperienza si conclude con la creazione in tempo reale di una cartolina digitale personalizzata, ambientata nei luoghi simbolo della città di Rimini. Un ricordo innovativo, condivisibile e immediatamente scaricabile.

In mostra anche abiti di scena del Casanova di Fellini, Premio Oscar per i Migliori Costumi nel 1977

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì non festivi chiuso.

Ingresso libero. Info: www.rivieradreamvision.com

fino al 3 maggio 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

La musica di Fellini

In esposizione trenta dischi originali – 33 e 45 giri – provenienti dalla collezione privata dello storico Davide Bagnaresi, con rare edizioni internazionali che documentano la diffusione mondiale del cinema felliniano: da La Strada a La dolce vita, da 8½ fino a stampe di particolare interesse come quella americana de I clowns. Al centro del percorso il dialogo creativo con Nino Rota e, nella fase più tarda, con Nicola Piovani, insieme alla straordinaria qualità grafica delle copertine, le cui soluzioni visive riflettono la visionarietà del cinema felliniano.

La mostra presenta inoltre due preziosi 78 giri del 1938-1939, contenenti canzoncine composte e interpretate in quegli anni: I cinque Baeki’se La cavalcata dei cinque, entrambe scritte da Odoardo Spadaro.

Non esiste una prova definitiva che il “Fellini” indicato nei crediti dei due dischi sia il futuro regista, ma diversi indizi lo rendono plausibile: entrambe le registrazioni sono prodotte da Cetra, etichetta dell’EIAR per cui lavorò anche Fellini, e il motivo de I cinque Baeki’s riemerge, con testo parzialmente modificato, nella celebre sequenza del teatro della Barafonda con l’esibizione dei tre becchini in Roma.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/

fino al 3 maggio 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

Le magie di Federico Fellini

In collaborazione con Cinemazero di Pordenone al Palazzo del Fulgor si può visitare la mostra “Le magie di Fellini. Fotografie di Deborah Beer”, accompagnata da un catalogo con contributi di Marco Bertozzi e Andrea Crozzoli.

Le immagini, ritrovate nell’Archivio Fellini di Rimini, riaffiorano dopo un lungo silenzio e tornano oggi a produrre senso grazie all’accordo tra il Fellini Museum e, per l’appunto, Cinemazero di Pordenone.

Organizzata in tre sezioni – “Il regista, Fellini”, “F come facce” e “M&M, Masina e Mastroianni” – la mostra attraversa i set de ‘La città delle donne’, ‘E la nave va’ e ‘Ginger e Fred’, restituendo uno sguardo dall’interno sull’ultimo cinema di Fellini, nel dialogo tra invenzione, tempo e consapevolezza del congedo che troverà una dichiarazione esplicita in ‘Intervista’.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/

fino al 10 maggio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Nodo di Dara

Viaggio fotografico di Elisabetta Acquaviva sulla metamorfosi della donna. Un progetto che racconta, attraverso ritratti intensi e autentici, la forza e la trasformazione delle donne in una fase importante della loro vita. Le immagini esplorano il tema della metamorfosi femminile, dando voce a esperienze, emozioni e identità in evoluzione.

Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Lunedì non festivi chiuso. Ingresso libero.

Info: https://www.museicomunalirimini.it

fino al 31 maggio 2026

Palacongressi (Convivio), via della Fiera 23 – Rimini

Confini mobili

Lo spazio Convivio ospita una nuova mostra della rassegna PERL_arte: “Confini mobili”, con le opere di Paola Amati e Clarita Kuo, in un dialogo tra sensibilità e visioni. Il Palacongressi si trasforma così in uno spazio sempre più aperto all’arte e alla città. Curatore Matteo Sormani, Art Preview / Augeo Art Space. Per prenotare la visita è a disposizione una segreteria allo 0541.711500 e una mail: [email protected]

Ingresso libero su prenotazione. Info: 0541 711500 www.facebook.com/PalacongressidiRimini/

fino a giovedì 30 aprile 2026

Biblioteca Gambalunga (Chiostro), via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Con Parole Tue - Viaggio visivo nel linguaggio teen

La mostra esplora il linguaggio della Generazione Z come fenomeno culturale e sociale in continua evoluzione. Attraverso lavori degli studenti delle classi quarte dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione dell’I.T.T.S. Belluzzi-da Vinci, vengono analizzati e rappresentati i neologismi e lo slang giovanile, spesso influenzati dall’inglese e dai social, come strumenti di identità e comunicazione.

La mostra mette in evidenza come il linguaggio teen rifletta le esperienze, le priorità e i cambiamenti della società, attraverso un dialogo tra analisi linguistica e grafica.

Ingresso libero Info:https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/con-parole-tue-viaggio-visivo-nel-linguaggio-teen

fino a sabato 23 maggio 2026

Galleria Zamagni, via Dante, 29/31 – Rimini

Cosmogonico

Mostra personale di Francesco Bocchini a cura di Valerio Dehò.

I suoi linguaggi espressivi, le sue tecniche tra disegno, scultura e scrittura trovano una fusione perfetta che sa far apprezzare una delle ricerche estetiche più originali dell’arte italiana.

Con la parola “cosmogonia” si vuole indicare una nascita, qualcosa che ha origine, che inizia.

In questa mostra ci sono vari esempi di lavori che vanno dai famosi “meccanismi” che lo hanno fatto conoscere alla fine degli anni Novanta, fino alle attuali porcellane che sono sicuramente una novità e anche un apice della sua ricerca.

Questi nuovi lavori si distaccano dal riuso di materiali e dalla trasformazione e rigenerazione dei rottami che sono tipici della sua opera, ma ne condensano la genesi. Sono teste di esseri immaginari, riflessioni sull’umano e sul transumano, e in molti casi sono straordinari accoppiamenti tra forme ancestrali e invenzioni tratte dal mondo infinito delle immagini quotidiane.

Le sue installazioni e teche sono lamiere di ferro e specchi di recupero dipinti a olio per un lavoro in equilibrio sottile tra gioco, mistero e dramma.

Orario: dal lunedì al sabato, ore 9 – 12.30 e 16 – 19.30

Info: 0541 1414404 www.zamagniarte.it

da sabato 25 aprile a domenica 3 maggio 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

heART of GAZA - Children's art from the Genocide

Mostra itinerante all'ex cinema Astoria

Children's art from the Genocide" è una mostra itinerante iniziata nell’estate 2024, frutto dell’amicizia tra Mohammed Timraz, attivista palestinese di Deir al-Balah, e Féile Butler, illustratrice irlandese. Dopo il debutto in Irlanda, si è diffusa in oltre 250 città nel mondo e più di 150 in Italia, toccando anche Rimini, dove ha recentemente esposto al Campus e ora torna di nuovo in città.

La mostra raccoglie disegni di bambini e bambine dai 3 ai 17 anni, realizzati nella "Tenda degli artisti", uno spazio di pace creato da Mohammed in mezzo alla guerra, dove i piccoli possono esprimersi con i colori e condividere emozioni. Nato nel 2024 con un piccolo gruppo, il progetto coinvolge ora quasi 2.000 bambini attraverso 17 tende.

Promossa dall’associazione Il Palloncino Rosso nel contesto del progetto "Ritorno all’Astoria", la mostra si tiene nell’ex Cinema Astoria, riattivato come spazio culturale. Durante la settimana, il Knot a crochet club realizzerà manufatti a scopo benefico per Gaza. L’ingresso è libero, e il 3 maggio ci sarà un evento di chiusura con l’intervento di Yousef Hamdouna, operatore umanitario di Gaza. La mostra è un invito a non distogliere lo sguardo sulle sofferenze di quel mondo.

Orario: La mostra è visitabile negli orari di apertura dell'Ex cinema Astoria

Ingresso libero Info: 0541 704111 www.facebook.com/RitornoAllAstoria

da sabato 25 aprile a mercoledì 6 maggio 2026

Museo E Scaion, viale Minguzzi, 9 - Rimini Viserbella

Gabriella Bucci – O Maggio al mare

Il museo E'Scaion ospita la mostra della pittrice locale Gabriella Bucci, con tutta la sua collezione dedicata al mare.

Orario: dalle 15 alle 18. Info: 338 2341277 tramite sms o Whatsapp www.facebook.com/escaion

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it

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