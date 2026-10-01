Rimini, un nuovo defibrillatore in via Marzabotto nel ricordo del dottor Antonio Destro

Ascor e Iredeem hanno donato il dispositivo al Comune

Un nuovo presidio salvavita a disposizione della comunità, in ricordo di una personalità che ha contribuito in maniera determinante alla promozione della cultura del primo soccorso. L’Associazione Sostenitori Cardiologia Ospedaliera Riminese (Ascor) insieme alla società Iredeem hanno donato al Comune di Rimini un defibrillatore automatico, posizionato nell'atrio della sede comunale di via Marzabotto.

La consegna del dispositivo medico è stata l’occasione per ricordare il dottor Antonio Destro, una delle figure centrali della Cardiologia dell'Ospedale di Rimini e Responsabile dell'Unità Operativa "Emergenze Cardiologiche" dell'AUSL Romagna per quasi vent’anni, dal 1997 al 2015.

Alla sua memoria è dedicata una targa commemorativa, scoperta lunedì scorso alla presenza dell’assessore Francesco Bragagni e della moglie del dottor Destro, Cristina Socci, con i dirigenti di Ascor e Iredeem.

Il dottor Destro è ricordato per il suo ruolo di promotore instancabile per la diffusione dell’installazione di defibrillatori nei luoghi pubblici e nei principali luoghi di aggregazione a Rimini e provincia, affiancando all’installazione dei dispositivi anche un lavoro di formazione dei cittadini al loro utilizzo. Un impegno portato avanti attraverso RiminiCuore, assumendo il ruolo-guida dell'Ascor e dirigendo per anni il "Centro per la formazione sulla rianimazione cardiopolmonare" dell'AUSL, col risultato di aver abilitato alle manovre di primo soccorso circa 18.000 persone.