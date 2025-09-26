Rimini, un pezzo di cornicione si stacca e cade a terra: pompieri in azione in centro storico

Nessuna persona è rimasta ferita

Momenti di concitazione questa mattina (venerdì 26 settembre), intorno alle 10, in via Garibaldi, nel centro storico di Rimini. Un pezzo di cornicione si è staccato dal secondo piano di un palazzo, cadendo al suolo da 7-8 metri, senza ferire nessuna persona. I negozianti hanno allertato immediatamente i Vigili del Fuoco, intervenuti con due mezzi. Sul posto anche la Polizia Locale. I pompieri hanno rimosso altri calcinacci, evitando altre situazioni di pericolo. La caduta del pezzo di cornicione, dai riscontri, sarebbe dovuta a un'infiltrazione d'acqua.