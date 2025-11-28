Rimini, un tesoro nascosto: il "Museo degli Sguardi" è tra le raccolte etnologiche più grandi d'Europa

Rimini svela il suo gioiello etnologico, uno dei più rari d'Italia

A Rimini si cela un vero tesoro culturale: il Museo degli Sguardi (Museo Etnografico). Situato nella suggestiva Villa Alvarado, proprio di fronte alla Basilica delle Grazie, a Covignano, il Museo degli Sguardi è riconosciuto come uno dei principali poli museali italiani interamente dedicati alle culture extraeuropee.

Collezione: Ospita reperti etnologici di Africa, Oceania e America precolombiana, configurandosi come una delle raccolte più significative a livello europeo.

Missione: L'intento del Museo è quello di stimolare nel pubblico una riflessione profonda sulla nostra relazione con l'arte e le culture "altre" e sui molteplici aspetti che esse assumono attraverso il nostro sguardo.

Prossima Visita Guidata Gratuita

L'associazione multiculturale Vite in Transito continua a offrire visite guidate gratuite per scoprire questo patrimonio unico. Quando: Sabato 29 novembre alle ore 16:00.