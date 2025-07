Rimini, un "Weekend Postmoderno" tra parole e musica nei Giardini dei Palazzi dell'Arte

Dal romanzo di Tondelli a un racconto collettivo tra club culture e poesia performativa: a Rimini il 28 e il 29 giugno

Nei ritrovati Giardini dei Palazzi dell’Arte di Rimini, sabato 28 e domenica 29 giugno sarà “Weekend Postmoderno!”, evento culturale ideato dal Collettivo L’Attico. Dalle 18:00 alle 24:00 due giornate di poesia, musica e performance per interrogare il presente della Riviera romagnola e raccontarla attraverso lo sguardo di una nuova generazione di artisti.

Poeti, songwriters e djs tracceranno il libero racconto di un weekend immaginario la cui cornice narrativa è “Rimini”, il celebre romanzo di Pier Vittorio Tondelli pubblicato quarant’anni fa. In quel testo, Tondelli seppe cogliere le vibrazioni, le contraddizioni e l’energia di un luogo in continua trasformazione. “Weekend Postmoderno!” parte da lì per costruire un nuovo racconto collettivo e contemporaneo, tra parole e suoni, tra radici e mutamenti.

Questo progetto di narrazione corale che unisce arti performative, musica e scrittura per restituire una visione contemporanea della Riviera, è ideato del Collettivo L’Attico, con il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini, in collaborazione con Musica di Seta e Centro Musicale A. Vivaldi, tra gli eventi di apertura della rassegna Rimini 80, il cartellone di concerti, incontri, reading, mostre che la città dedica a Pier Vittorio Tondelli e a quel decennio che lo scrittore ha ritratto nelle pagine dei suoi romanzi.

Il collettivo L'Attico

Realtà nata a Rimini nel dicembre 2024, L’Attico è composto da musiciste e musicisti – Chiara Raggi, Massimo Marches, Sara Jane Ghiotti, Daniele Maggioli e Giuseppe Guarino –, artisti che sono al tempo stesso curatori e curatrici. Per L’Attico, fare cultura oggi significa tenere aperti gli spazi, mentali e fisici, e cortocircuitare le abitudini. Dopo la sua prima abitazione al Teatro degli Atti con il progetto “L’Attico Club Temporaneo”, il collettivo si propone di trasformare luoghi cari alla città (e altri più nascosti) in presìdi temporanei di creazione, ascolto e confronto. Zona franca oltre le etichette e i generi, L’Attico mescola memoria e inaudito, costruendo esperienze artistiche che restituiscono un sentimento del presente.

Il programma



Sabato 28 giugno – Una cosmogonia estiva

La prima serata inizia con uno slam poetry curato da VoceVersa, collettivo che da anni dà voce alla poesia performativa in Romagna. Seguirà il concerto dei Balto, band indie pop che con il nuovo album Notti insonni per cuori incerti racconta una Riviera notturna, fragile e sognante. A seguire, il reading Adriatico Kitsch con Chiara Araldi e Gnigne: due poetiche diverse si incontrano per dare voce a una visione lirica e contemporanea del paesaggio adriatico. Chiude la serata Pandalogia, giovane artista e dj riminese, con un live set originale “La rotta dei gentili giganti”, pensato come una narrazione sonora delle ex colonie della Riviera.

Chiara Araldi

Domenica 29 giugno – Quella notte, tutto durò un sogno

Apertura con l’Open Mic Rivierasco, spazio libero per cantautori, poeti e narratori, parolieri, sognatori, pescatori di visioni e spiriti inquieti. Seguirà il concerto del Silvia Valtieri Trio guidato dalla pianista e cantautrice romagnola, che presenta il progetto “Amenità”, tra composizioni originali e riletture jazzate di Dave Frishberg. In prima assoluta, il reading “Rimini non esiste” con Andrea Amati e Houdini Righini: un incontro tra musica, letteratura e performance ispirato alle pagine di Tondelli, aperto a materiali d’archivio e derive improvvisative. A chiudere l’evento il dj set dei Club Paradiso, duo elettronico riminese noto per i suoi live set evocativi che intrecciano house, disco e cinema in una visione futura della “club culture” locale.

Silvia Valtieri trio

Questo è il “Weekend Postmoderno!”, un invito a vivere la Riviera con occhi nuovi. Un esperimento culturale che, attraverso musica e parola, mette in relazione il passato e il presente, l’intimo e il collettivo, per immaginare futuri possibili.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.