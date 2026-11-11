Rimini, un weekend tra arte, archeologia e misteri

Dal Rinascimento alla Rimini sotterranea, passando per street art, archeoacustica e mostre: gli appuntamenti dal 12 al 15 novembre.

Un viaggio tra i capolavori del Rinascimento, i segreti della Rimini sotterranea e i linguaggi dell'arte contemporanea. Da giovedì 12 a domenica 15 novembre la città propone un calendario di appuntamenti tra visite guidate, incontri, laboratori e mostre, con alcune iniziative inserite nel programma del Festival del mondo antico e di Mind Marea, il festival dedicato ai flussi culturali contemporanei.

Si parte giovedì 12 novembre con un approfondimento dedicato a Giovanni Bellini e Andrea Mantegna. In occasione del Festival del mondo antico, il direttore dei Musei di Rimini Alessandro Giovanardi guiderà il pubblico alla scoperta della mostra "Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio", con un incontro dal titolo "Misteri pagani e misteri cristiani nel Rinascimento". Sabato 14 novembre spazio alla sperimentazione sonora. Alla Domus del Chirurgo il percussionista e ricercatore Enrico Malatesta condurrà "Assaggiare l'aria", laboratorio di archeoacustica inserito nel programma di Mind Marea. Attraverso esercizi di ascolto, registrazioni ambientali e sperimentazioni sonore, i partecipanti potranno esplorare il sito archeologico da una prospettiva diversa.

Nel pomeriggio VisitRimini propone invece un itinerario tra arte antica e contemporanea, dal Tempio Malatestiano, con l'affresco di Piero della Francesca, ai murales del borgo San Giuliano e alle opere di Eron, tra i principali esponenti della street art italiana. Domenica 15 novembre l'archeologia torna protagonista con "Alla scoperta della Rimini sotterranea", visita guidata organizzata dai Musei comunali alla Domus del Chirurgo e alle aree archeologiche del Teatro Galli. Un percorso attraverso oltre duemila anni di storia, tra testimonianze della medicina antica e reperti emersi durante i lavori di ricostruzione del teatro.

Sempre domenica, Mind Marea propone "Verso il mare, sulle tracce della storia", un talk itinerante a bordo del trenino turistico organizzato dalla Biblioteca civica Gambalunga con Rimini Blue Lab ed Ecomondo. Partendo dalla chiesa di Santa Maria ad Nives, il percorso ripercorrerà le origini del turismo balneare e il rapporto tra Rimini e il mare, con il coinvolgimento degli studenti dell'ITT Marco Polo. La spiaggia sarà invece il palcoscenico dell'atto conclusivo del festival. Domenica, intorno alle 12.15, al Bagno 8 è prevista l'inaugurazione della mostra "Spiagge Mobili", preceduta dalla performance dell'artista visivo e musicista Simone Carraro, "La predica dei pesci a S. Antonio".

Per chi preferisce atmosfere più enigmatiche, nel pomeriggio torna anche "Rimini esoterica", itinerario tra simboli, leggende e misteri del centro storico. Dalla Torre dell'Orologio al Ponte di Tiberio, passando per il Tempio Malatestiano, la visita propone una lettura della città attraverso riferimenti astrologici e racconti popolari. Ad arricchire il fine settimana ci sono anche le mostre. Al Museo della Città, nella Manica Lunga, prosegue "Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio", con il confronto tra la Pietà di Giovanni Bellini e il San Sebastiano di Andrea Mantegna. Ai Palazzi dell'Arte è invece allestita "Rimini. Rinascimenti. Illustrare il mondo, disegnare il futuro", esposizione dedicata all'illustrazione italiana e ai temi dell'identità europea, della democrazia e della sostenibilità.

Ultimi giorni, fino a domenica 15 novembre, per visitare "Copertine extra" al Fellini Museum, a Palazzo del Fulgor. La mostra racconta l'esperienza editoriale della collana curata da Ermanno Cavazzoni e il suo legame con Federico Fellini. La visita può diventare anche l'occasione per scoprire il museo diffuso dedicato al regista, tra installazioni, scenografie e percorsi multimediali.