Rimini, un weekend tra cultura, mare e itinerari: musei, visite guidate e mostre

Dal Faro al centro storico fino alle esposizioni d’arte e ai cammini nell’entroterra, il Ponte del 2 giugno propone un ricco programma di esperienze tra storia, cinema e natura

Il weekend lungo della Festa della Repubblica offre ai visitatori tante opportunità per scoprire una città marinara con duemila anni di storia, che rivive nelle sale dei musei e lungo le banchine del porto, valorizzando storia, arte, cinema e tradizioni locali. Si parte con uno dei luoghi simbolo della città sul mare, il Faro di Rimini che, sabato 30 maggio, apre le sue porte con storie, racconti, testimonianze a cavallo fra tradizioni marinare e storia balneare, con l’opportunità di conoscere il guardiano del faro grazie alla visita guidata al faro e al porto canale organizzata da Visit Rimini e che registra sempre il tutto esaurito a testimonianza del grande fascino che esercita questo luogo ricco di storie e meraviglie.



Domenica 31 maggio sono previsti due passeggiate in centro storico: la visita al Teatro Amintore Galli che conduce negli spazi storici del teatro ottocentesco a cura dei Musei Comunali, mentre VisitRimini propone il City Tour Le Meraviglie di Rimini, un itinerario tra Arco di Augusto, Ponte di Tiberio, Tempio Malatestiano e luoghi felliniani, alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. Questo tour viene proposto per tutta l’estate il giovedì e il venerdì, rispettivamente in tedesco e in inglese.





Accanto alle visite, diverse sono le mostre in corso. Prosegue fino al 10 giugno, al Palazzo del Fulgor, Dive. Le meraviglie del cinema italiano, un percorso fotografico dedicato alle grandi attrici del cinema italiano e al loro impatto culturale, presentata nell’ambito de La Settima Arte, mentre, fino al 5 luglio, al Museo della Città, si tiene la mostra Del mare e d’altri sogni di Filippo Manfroni che propone un viaggio pittorico tra corpo, acqua e memoria, con atmosfere sospese e fortemente evocative.



Fino a fine maggio, all’Ex Cinema Astoria, La rete della salute raccoglie opere fotografiche e artistiche legate ai temi della salute mentale, frutto di un percorso partecipativo, mentre al Palacongressi, è possibile visitare, su richiesta, la mostra Confini mobili che mette in dialogo le visioni artistiche contemporanee di Paola Amati e Clarita Kuo.



Infine, per il Ponte del 2 giugno, giorno in cui si celebra la Giornata Verde, è possibile partecipare al Cammino di San Francesco, un itinerario a tappe verso La Verna che attraversa entroterra, borghi e paesaggi dell’Appennino, unendo esperienza naturalistica e spirituale con partenza da Rimini (dal 2 al 7 giugno).



A partire dal 3 giugno e per tutta l'estate 2026, Rimini diventa anche il punto di partenza privilegiato per esplorare l'entroterra romagnolo grazie al progetto “A SPASS - Discover Romagna by bus”, un programma di escursioni alla scoperta di piccoli borghi, antichi tesori, panorami mozzafiato e bellezze senza tempo, nel cuore della Romagna, a due passi dalla costa. Per tutte le info: www.visitromagna.it/aspass



Ecco le visite guidate in dettaglio:

sabato 30 maggio 2026

Faro di Rimini

Visita guidata al faro di Rimini e al suo porto canale

Visita guidata a cura di Visit Rimini

La storia d'amore tra la città ed il suo ambiente privilegiato: quello marino.

Alla scoperta dei luoghi più magici e romantici del porto-canale riminese. Storie, racconti, testimonianze in compagnia di una guida, a cavallo fra tradizioni marinare e storia balneare.

Ultima, magica tappa, il FARO, due secoli e mezzo di vita in nome della sicurezza dei naviganti, punto di avvistamento e di unione tra cielo, terra, mare. Sarà presente Vincenzo, il guardiano del faro.

Ore 10.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/321353-visita-guidata-al-faro-di-rimini-e-al-suo-porto-canale/

domenica 31 maggio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa.

Ore 11 Ingresso a pagamento Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

domenica 31 maggio 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. "Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor. Le visite si svolgono:

In lingua italiana domenica 31 maggio alle ore 17.

In lingua tedesca tutti i giovedì alle ore 10.30 fino al 17 settembre.

In lingua inglese tutti i venerdì alle ore 10.30 fino al 18 settembre.

A pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

LE MOSTRE in corso

dal 21 maggio al 10 giugno 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Mostra Dive. Le meraviglie del cinema italiano

Mostra fotografica dedicata alle dive del cinema italiano nell'ambito de La Settima Arte

Nell’ambito de La Settima Arte, la mostra ‘Dive. Le meraviglie del cinema italiano’ celebra il fascino e il talento delle grandi protagoniste del cinema italiano.

Un percorso espositivo dedicato alle icone femminili che hanno segnato la storia dello spettacolo nazionale, tra immagini, suggestioni e memoria cinematografica.

Vernissage: 21 maggio, ore 18:00

Dal 25 maggio ingresso con biglietto di entrata al Museo Fellini. Dettagli www.lasettimarte.it

Orario: dalle 10.00 alle 19.00; chiuso lunedì non festivi

fino al 5 luglio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Del mare e d’altri sogni

Mostra personale di Filippo Manfroni, artista riminese che attraverso la pittura esplora il corpo umano, l’acqua e la dimensione sospesa della memoria e della percezione.

Le opere di Manfroni nascono da una lunga esperienza nel campo dell’illustrazione e della comunicazione visiva, elementi che ancora oggi emergono nella forte capacità narrativa delle sue immagini.

La pittura si fa così racconto, frammento di un tempo sospeso, dialogo continuo tra figura e atmosfera. Molti dei suoi dipinti di grande formato, in particolare quelli dedicati al tema dell’acqua, fanno parte di collezioni private in Europa e nel resto del mondo; alcune opere sono presenti anche a Miami, in gallerie e spazi privati.

Corpi immersi nell’acqua, superfici attraversate dalla luce, anatomie che sembrano dissolversi nei riflessi liquidi: la mostra costruisce un percorso intimo e contemplativo in cui il gesto pittorico si fa spazio di silenzio, meraviglia e trasformazione.

La pittura di Manfroni è sempre stupore, apertura, fiducia nella bellezza, un invito ad abbandonarsi alla presenza luminosa delle cose.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso

Ingresso libero Info: www.museicomunalirimini.it/mostre/filippo-manfoni-mostra-del-mare-daltri-sogni

fino al 31 maggio 2026

Palacongressi (Convivio), via della Fiera 23 – Rimini

Confini mobili

Lo spazio Convivio ospita una nuova mostra della rassegna PERL_arte: “Confini mobili”, con le opere di Paola Amati e Clarita Kuo, in un dialogo tra sensibilità e visioni. Il Palacongressi si trasforma così in uno spazio sempre più aperto all’arte e alla città. Curatore Matteo Sormani, Art Preview / Augeo Art Space. Per prenotare la visita è a disposizione una segreteria allo 0541.711500 e una mail: [email protected]

Ingresso libero su prenotazione. Info: 0541 711500 www.facebook.com/PalacongressidiRimini/

fino al 29 maggio 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

La rete della salute

La mostra fotografica e artistica, organizzata nell’ambito della settimana della salute mentale, si svolgerà dal 15 al 29 maggio presso gli spazi dell’ex cinema Astoria.

L’iniziativa propone un’esposizione di opere artistiche e fotografie realizzate dagli utenti e dai volontari delle associazioni promotrici. Molte delle opere esposte sono nate anche all’interno dei laboratori creativi organizzati nel corso dell’anno, diventando così il risultato di un percorso condiviso di espressione e partecipazione.

La rassegna si conclude venerdì 29 maggio con un evento finale previsto dalle ore 18:30 alle 20:30, momento conclusivo dell’iniziativa e occasione per valorizzare il percorso svolto e le esperienze condivise.

L’evento è promosso da diverse realtà del territorio, in collaborazione con il progetto “Ritorno all’Astoria” e con il supporto di enti e istituzioni locali.

Info: 349 3424481 [email protected] www.facebook.com/RitornoAllAstoria

Alla scoperta dell’entroterra a piedi e in bus

dal 2 al 7 giugno e dall'8 al 13 giugno 2026

Partenza da Rimini stazione

Cammino di San Francesco, da Rimini a La Verna

Un cammino che unisce mare, colline e Appennino, seguendo l’antico tracciato percorso da San Francesco nei suoi viaggi tra Romagna e Toscana. Un itinerario di sei giorni che non è solo un’esperienza spirituale, ma un viaggio intimo dentro territori silenziosi, autentici e sorprendentemente lontani dal turismo di massa. Partendo da Rimini si raggiunge l’entroterra romagnolo con i suoi borghi arroccati, le cappelle isolate, le rocche che dominano la Valmarecchia e i sentieri che custodiscono secoli di racconti. Attraverso paesaggi che cambiano a ogni passo: colline morbide, rupi spettacolari, boschi profondi, eremi immersi nel silenzio e antiche vie lastricate dove il tempo sembra davvero sospeso.

Si percorrono luoghi che hanno accolto santi, pellegrini e viandanti, incontrando eccellenze naturalistiche, piccole comunità custodi di tradizioni secolari e una cucina fatta di sapori che raccontano il territorio.

Un cammino che sa far rallentare e che conduce fino all’atmosfera unica del Santuario di La Verna.

Orario: partenza da Rimini alle ore 8.30 Info: www.monasteriemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/10423

Dal 3 giugno al 10 settembre, si parte alla scoperta dell'entroterra romagnolo in bus con A SPASS, un servizio di escursioni in bus pensato per collegare la costa riminese ai tesori nascosti dell'entroterra. Il progetto offre un modo semplificato per esplorare borghi storici, parchi naturali e città d'arte della Romagna, trasformando la gita fuori porta in un'esperienza organizzata tra cultura, natura e tradizioni locali.

10 località di partenza lungo la costa per 40 destinazioni, 100 viaggi, ogni mercoledì e giovedì al mattino (9.00-13.00), al pomeriggio (18.00-23.00), alla sera (20.30-00.30) oppure per una giornata intera (9.00-18.30). In un unico pass, a partire da 25 euro, vivi tutto: bus, visita guidata, animazione, degustazioni per famiglie, coppie e gruppi di amici. Camminate nella natura, visite ai borghi, musei, rocche, grotte e parchi naturali, degustazioni di prodotti locali, tradizioni, artigianato, animazioni, cultura e divertimento.

Info: www.visitromagna.it/aspass