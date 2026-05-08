Rimini, un weekend tra storia, moda e arte contemporanea

Visite guidate, mostre immersive e nuovi percorsi culturali animano la città

Rimini si prepara a vivere un fine settimana all'insegna della cultura, proponendo un itinerario che intreccia la memoria storica della città con le visioni dell'arte contemporanea e della moda.

Il programma del weekend invita a esplorare la città attraverso diverse prospettive. Si può scegliere tra le visite guidate curate da giovanissimi "Ciceroni per un giorno", che coinvolge gli studenti delle scuole superiori di Rimini per far loro conoscere e raccontare il patrimonio artistico locale, mostrando al pubblico le opere della Collezione d'Arte della Fondazione custodite alla Galleria Buonadrata e al Museo della città, o scendere nel sottosuolo per ammirare i tesori della Domus del Chirurgo e dell'area archeologica del Teatro Galli, con le visite guidate a cura dei Musei comunali. Non mancano poi i percorsi tematici, come quello dedicato ai "Ritratti al femminile", che ripercorre la storia di Rimini attraverso le figure di sante, martiri e figure come Francesca da Rimini, Polissena Sforza e Isotta degli Atti, fino alle protagoniste culturali dell’Ottocento e Novecento, a cura di VisitRimini.





Sul fronte espositivo, la città ospita ai Palazzi dell'Arte "Riviera Dream Vision", l'omaggio ai 75 anni del distretto moda romagnolo, un viaggio tra abiti iconici e tecnologie immersive. Sono esposti capi iconici, calzature storiche e materiali audiovisivi dei principali brand del territorio come Alberta Ferretti, Moschino, Iceberg, Fuzzi, oltre alle eccellenze calzaturiere come Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi e Giuseppe Zanotti. La rassegna integra installazioni multimediali, realtà aumentata e un innovativo Virtual Try-on, che permette ai visitatori di indossare virtualmente gli abiti e creare cartoline digitali personalizzate. Sono inoltre esposti costumi di scena dal film “Casanova” di Fellini, vincitore dell’Oscar nel 1977.

Il viaggio prosegue con la fotografia di Elisabetta Acquaviva Nodo di Dara al Museo della Città e le sperimentazioni estetiche di Francesco Bocchini alla Galleria Zamagni.

Ultimi giorni per scoprire il legame indissolubile con l’Adriatico attraverso una mostra documentaria sulla formazione marinara, ospitata fino al 9 maggio alla Corte della Biblioteca Gambalunga, frutto di un progetto di ricerca di Rimini Blue Lab in collaborazione con l’Università di Bologna. Un percorso curato dagli studenti locali che, attraverso documenti d'archivio, riscopre le antiche professioni del mare e valorizza le radici identitarie della città.

Fino al 31 maggio è possibile anche prenotare una visita alla mostra Confini mobili presso il Palacongressi, curata da Matteo Sormani, che presenta opere di Paola Amati e Clarita Kuo, creando un dialogo tra sensibilità e visioni artistiche differenti, in un ambiente che diventa spazio di incontro tra arte e città.

Grazie al nuovo Piano Strategico della Cultura, Rimini vive una stagione di grande fermento culturale, che rende l'arte e la cultura un'esperienza quotidiana e accessibile a tutti. Dal 5 maggio, infatti, l'ingresso al Museo della Città, alla Domus del Chirurgo e al Fellini Museum è gratuito per tutti i residenti e per i giovani under 30, con tariffe agevolate dedicate agli studenti universitari. In questo clima di apertura, il Palazzo del Fulgor amplia i propri orari, offrendo spazi accoglienti per lo studio e il co-working aperti fino alle 19:00, trasformandosi così in un vivace centro di aggregazione nel cuore della città.







Ecco le visite guidate in dettaglio:

venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026

Palazzo Buonadrata (Luogo di partenza), Corso d'Augusto, 62 – Rimini

Ciceroni per un giorno

Il progetto 'Cicerone per un giorno' mira a far conoscere agli studenti delle scuole superiori di Rimini il patrimonio artistico della città, aiutandoli a raccontarlo ai loro concittadini. Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con il Museo della Città e il patrocinio del Comune, coinvolge studenti di licei come il Volta-Fellini di Riccione e il Serpieri di Viserba. Gli studenti si sono preparati alla figura di guida turistica attraverso incontri con il Direttore dei Musei, Alessandro Giovanardi, e lo studio delle opere e degli spazi espositivi. Le visite guidate aperte al pubblico si terranno nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio, con turni alle 15:15, 16:15 e 17:15, partendo da Palazzo Buonadrata e arrivando al Museo della Città, della durata di circa 90 minuti. La partecipazione è gratuita, ma richiede prenotazione sul sito della Fondazione. L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale “È Cultura” di ACRI, che promuove l’apertura di patrimoni culturali delle fondazioni di origine bancaria italiane.

Ingresso gratuito su prenotazione Info: www.fondcarim.it/evento/cicerone-per-un-giorno/

domenica 10 maggio 2026

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli.

Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, all'area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Ore 11 Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

domenica 10 maggio 2026

Corso d' Augusto, 152 - Rimini centro storico

Ritratti al femminile

Visita guidata con Visit Rimini

Un viaggio alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi legati alle donne che hanno fatto la storia della città. Un omaggio al gentil sesso, attraverso le vicende di alcune delle maggiori protagoniste delle cronache riminesi: Santa Colomba ed Innocenza, prime martiri cristiane, Santa Chiara e Francesca da Rimini, con le loro travagliate biografie, Polissena Sforza e Isotta degli Atti, fedeli consorti del condottiere Sigismondo Pandolfo Malatesta, per poi concludere con alcuni ritratti di signore che hanno segnato la vita culturale dell'800' e 900'.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/305931-city-tour-ritratti-al-femminile/

LE MOSTRE in corso

fino al 24 maggio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte Rimini - Palazzo del Podestà e Sala dell’Arengo

Riviera Dream Vision

Itinerari di moda. Storie, codici, immaginari - 75 anni di moda “Made in Romagna”

Riviera Dream Vision, alla sua prima edizione, racconta attraverso una mostra heritage dal titolo “ITINERARI DI MODA. STORIE, CODICI, IMMAGINARI” un patrimonio che intreccia storia, stile e innovazione di dieci storici e affermati brand: Alberta Ferretti (Aeffe Group), Moschino (Aeffe Group), Iceberg (Gruppo Gilmar), Fuzzi (Anna Maria Fuzzi) insieme alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti.

L'iniziativa celebra la storia, lo stile e l'innovazione del Distretto Moda Romagnolo attraverso 75 anni di attività. L'esposizione ideata e coordinata da Katia Bartolini e a cura di Chiara Pompa (del Culture Fashion Communication, Centro di Ricerca Internazionale del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna), presenta il passato, presente e futuro dell'alta moda attraverso un rapporto vitale e profondo con il territorio, le sue rappresentazioni storiche, cinematografiche, artistiche e culturali.

Ai Palazzi dell'Arte si potranno ammirare una selezione di capi iconici, calzature storiche e materiali documentari (disegni, fotografie, audiovisivi) provenienti dagli archivi dei dieci marchi di fama internazionale con origine romagnola.

Il percorso espositivo include installazioni multimediali interattive che impiegano interfaccia virtuale ed intelligenza artificiale, realtà aumentata e ambienti immersivi per valorizzare i processi creativi e comunicativi del Made in Italy in dialogo con l'iconografia storica di Rimini.

L'esperienza è arricchita dal Virtual Try-on sviluppato da Effingo, startup innovativa partecipata dall’Università di Bologna. Grazie a un totem interattivo basato su tecnologie di intelligenza artificiale generativa, i visitatori possono vivere un’esperienza unica: indossare virtualmente alcuni degli abiti iconici dei brand protagonisti della mostra, tra cui Alberta Ferretti, Iceberg e Moschino, diventando parte integrante del racconto espositivo. L’esperienza si conclude con la creazione in tempo reale di una cartolina digitale personalizzata, ambientata nei luoghi simbolo della città di Rimini. Un ricordo innovativo, condivisibile e immediatamente scaricabile.

In mostra anche abiti di scena del Casanova di Fellini, Premio Oscar per i Migliori Costumi nel 1977

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì non festivi chiuso.

Ingresso libero. Info: www.rivieradreamvision.com



fino al 10 maggio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Nodo di Dara

Viaggio fotografico di Elisabetta Acquaviva sulla metamorfosi della donna. Un progetto che racconta, attraverso ritratti intensi e autentici, la forza e la trasformazione delle donne in una fase importante della loro vita. Le immagini esplorano il tema della metamorfosi femminile, dando voce a esperienze, emozioni e identità in evoluzione.

Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Lunedì non festivi chiuso. Ingresso libero.

Info: https://www.museicomunalirimini.it

fino a sabato 23 maggio 2026

Galleria Zamagni, via Dante, 29/31 – Rimini

Cosmogonico

Mostra personale di Francesco Bocchini a cura di Valerio Dehò.

I suoi linguaggi espressivi, le sue tecniche tra disegno, scultura e scrittura trovano una fusione perfetta che sa far apprezzare una delle ricerche estetiche più originali dell’arte italiana.

Con la parola “cosmogonia” si vuole indicare una nascita, qualcosa che ha origine, che inizia.

In questa mostra ci sono vari esempi di lavori che vanno dai famosi “meccanismi” che lo hanno fatto conoscere alla fine degli anni Novanta, fino alle attuali porcellane che sono sicuramente una novità e anche un apice della sua ricerca.

Questi nuovi lavori si distaccano dal riuso di materiali e dalla trasformazione e rigenerazione dei rottami che sono tipici della sua opera, ma ne condensano la genesi. Sono teste di esseri immaginari, riflessioni sull’umano e sul transumano, e in molti casi sono straordinari accoppiamenti tra forme ancestrali e invenzioni tratte dal mondo infinito delle immagini quotidiane.

Le sue installazioni e teche sono lamiere di ferro e specchi di recupero dipinti a olio per un lavoro in equilibrio sottile tra gioco, mistero e dramma.

Orario: dal lunedì al sabato, ore 9 – 12.30 e 16 – 19.30

Info: 0541 1414404 www.zamagniarte.it

fino a sabato 9 maggio 2026

Corte della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini

Per una storia della formazione marinara a Rimini

La mostra espone i risultati delle ricerche svolte dagli studenti e dalle studentesse del Liceo G. Cesare-M. Valgimigli di Rimini nei mesi di gennaio-marzo 2026, nell’ambito di un percorso di orientamento e formazione (PCTO) intitolato "Alla scoperta di tesori nascosti negli archivi della Biblioteca Gambalunga di Rimini".

Tale percorso si inserisce tra le attività previste nel più ampio progetto di ricerca "Per una storia della formazione marinara a Rimini", volto a recuperare il patrimonio storico legato alla formazione marinara della città di Rimini, promosso nell’ambito del progetto pilota denominato "Rotte educative blu" e nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze dell’Educazione "G.M. Bertin"-EDU, il Centro Studi Avanzati sul Turismo (CAST) e il Rimini Blue Lab del Comune di Rimini.

Il progetto si integra inoltre nell'iniziativa annuale promossa dalla Regione Emilia-Romagna "Quante storie nella storia", dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico-documentale regionale.

La mostra documentaria mira a far conoscere la storia della scuola nautica nota come Istituto Nautico “G.B. Ramusio” di Rimini, partendo dagli archivi della Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini. Questa istituzione rappresenta una tappa significativa nella memoria storica della città, coprendo un arco temporale che va dall’introduzione del sistema di istruzione obbligatoria (1859) fino al secondo dopoguerra. Il percorso espositivo si propone di valorizzare diversi aspetti della storia locale riminese, offrendo uno sguardo approfondito sul ruolo dell’istruzione nautica nello sviluppo del territorio. In particolare la mostra propone un viaggio tra registri scolastici, prove d’esame, elenchi degli iscritti e documenti amministrativi, offrendo uno spaccato concreto della vita scolastica e professionale legata al mare. Il lavoro di trascrizione e interpretazione svolto dagli studenti rende questi materiali accessibili a un pubblico ampio, contribuendo alla diffusione della conoscenza della storia locale.

Orario: lunedì - venerdì 8.00 – 19.00; sabato 8-13; domenica e festivi chiuso

Ingresso libero Info: [email protected]

fino al 31 maggio 2026

Palacongressi (Convivio), via della Fiera 23 – Rimini

Confini mobili

Lo spazio Convivio ospita una nuova mostra della rassegna PERL_arte: “Confini mobili”, con le opere di Paola Amati e Clarita Kuo, in un dialogo tra sensibilità e visioni. Il Palacongressi si trasforma così in uno spazio sempre più aperto all’arte e alla città. Curatore Matteo Sormani, Art Preview / Augeo Art Space. Per prenotare la visita è a disposizione una segreteria allo 0541.711500 e una mail: [email protected]

Ingresso libero su prenotazione. Info: 0541 711500 www.facebook.com/PalacongressidiRimini/