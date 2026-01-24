Rimini, una 25enne minaccia di buttarsi sotto un treno: salvata in extremis

I fatti avvenuti nella notte tra il 20 e il 21 gennaio: salvata una 25enne

Momenti di concitazione, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, alla stazione ferroviaria di Rimini, luogo in cui una 25enne ha minacciato il suicidio. La giovane ha esplicitato la sua volontà di farla finita con una telefonata alla Questura ed è stata trovata dalla Polfer su una massicciata lungo i binari, mentre in lontananza stava sopraggiungendo un treno regionale. Considerata dunque la gravità della situazione e l’impossibilità ad arrestare in tempo il treno in arrivo, gli operatori hanno raggiunto senza esitazione la 25enne, portandola al sicuro nonostante il suo tentativo di resistenza. Concluso il salvataggio e verificate le condizioni di salute della ragazza, gli agenti hanno successivamente contattato i sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.