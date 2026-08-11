Rimini, una nuova piazza sul mare al posto dell’ex Colonia Enel: sport, giochi ed eventi

Approvato il progetto di fattibilità per la rigenerazione dell’area tra Parco del Mare e viale Regina Margherita

Una palestra a cielo aperto per chi vuole allenarsi tutto l’anno, un’area gioco inclusiva dedicata ai bambini di tutte le età e un’agorà longitudinale, trait d’union tra i diversi spazi, che potrà ospitare mercatini, manifestazioni culturali e piccoli eventi. Sono queste le tre macro-aree che andranno a comporre la nuova piazza aperta sul mare che sorgerà nell’area dell’ex Colonia Enel, un grande spazio urbano tra il Parco del Mare e viale Regina Margherita, recuperato e riconsegnato alla città dopo la demolizione, avvenuta la scorsa primavera, dell’immobile da anni abbandonato e in disuso.

Dopo la prima sistemazione dell’area, che ha permesso già da quest’estate di rendere accessibile e vivo questo spazio, avanza dunque il percorso verso la vera e propria rigenerazione del comparto, con l’approvazione oggi in Giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento.

Non si tratta solo di riqualificazione: l’obiettivo è trasformare questo “vuoto ritrovato” in un polo di funzioni per la comunità e per i turisti, un punto di riferimento per la zona sud di Rimini, accessibile e fruibile in tutte le stagioni e capace di valorizzare il dialogo con il mare. L’apertura del “canocchiale visivo” verso l’orizzonte, resa possibile dalla demolizione dell’ex Colonia, consente infatti di creare una connessione non solo visiva tra la zona più a monte del viale e la spiaggia libera, integrandosi con l’infrastruttura verde del Parco del Mare. Un altro obiettivo che ha guidato la progettazione, in linea con il Piano dell’Arenile del Comune di Rimini, è quello di promuovere una destagionalizzazione strutturale dello spazio, rendendolo capace di funzionare ed essere attrattivo anche oltre la stagione balneare.

La grande piazza sul mare sarà quindi articolata in tre aree distinte per funzioni, pensate per essere utilizzate da tutti, ogni giorno dell’anno, e progettate in coerenza con quanto già realizzato per il Parco del Mare. La prima zona sarà dedicata allo sport e al benessere fisico, con una palestra a cielo aperto per l’allenamento outdoor. Una seconda zona sarà riservata al gioco, con un playground inclusivo e innovativo, pensato per favorire l’aggregazione tra diverse fasce d’età. Infine sarà realizzata una piazza longitudinale versatile che, grazie a dotazioni infrastrutturali integrate, potrà ospitare mercatini tematici, manifestazioni culturali e piccoli eventi anche nei mesi invernali.

In una seconda fase, oggetto di una progettazione successiva, saranno definite anche le funzioni che troveranno spazio nelle due strutture previste nella piazza, la cui realizzazione avverrà attraverso un processo di partenariato pubblico-privato. La destinazione di questi spazi, pensati per ospitare pubblici esercizi a servizio del Parco del Mare e della spiaggia, sarà al centro di un percorso partecipativo aperto alla città, che sarà avviato dopo l’estate con il supporto della Fondazione Piano Strategico. Nei prossimi giorni nell’area saranno inoltre affissi pannelli informativi con i rendering della nuova piazza e un QR code attraverso il quale sarà possibile partecipare a un sondaggio dedicato.

Il progetto prevede un investimento di 2,45 milioni di euro, di cui 1,25 milioni finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il “Bando Rigenerazione Urbana 2024”. L’obiettivo è avviare i lavori nella primavera del 2027.