Pennabilli, gli alunni della 3B si ritrovano 50 anni dopo per una serata di festa

La campanella è virtualmente suonata non alle 8 per la lezione, ma alle 20 per una serata al ristorante

Hanno scelto un ristorante di Santarcangelo per la rimpatriata e la campanella è suonata non alle 8 di mattina, ma alle 20. Gli ex studenti della 3B di Pennabilli, a 50 anni dall'ultima volta (esami di terza media), si sono rivisti, anche se non è mancata qualche assenza (come accadeva a scuola...). Chi non c'era però è pronto a rispondere presente al prossimo appello, così ha assicurato. I presenti hanno invece vissuto una serata tra emozioni e ricordi, come ha raccontato, alla nostra redazione, una di loro. Da quella volta, 50 anni fa, ognuno ha preso la propria strada, chi è rimasto in Valmarecchia, chi ha trovato il proprio spazio altrove. Poi i social network hanno aiutato gli ex studenti a ritrovarsi. Il passaparola ha permesso di riunirsi virtualmente, su un gruppo Whatsapp, e poi venerdì 9 ottobre in "presenza", per una serata da trascorre insieme, "piena di abbracci, risate e ricordi", evidenzia una delle partecipanti. Il gruppo si è lasciato con una promessa: ci rivediamo in primavera.