Traffico ferroviario sospeso sulla Bologna-Rimini dopo decesso di una persona

L'investimento mortale avvenuto all'altezza di Savignano

Il traffico ferroviario, sulla linea Bologna-Rimini, è stato sospeso dalle 15.30 di oggi (12 ottobre), a seguito della morte di una persona, investita sui binari all'altezza della stazione di Savignano sul Rubicone. Non è chiaro ancora se sia trattato di un gesto intenzionale. Lo stop alla circolazione è stato comunicato da Rfi in una breve nota, annunciando ritardi, variazioni e cancellazioni dei treni.